José Ignacio Landaluce: cronología de una tormenta política en Algeciras

La Fiscalía del Tribunal supremo ha archivado la denuncia interpuesta en diciembre de 2025 por el PSOE que atribuía al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo.

El alcalde ha permanecido hasta ahora, y desde hacía más de un año, en el centro de una agria disputa política con los socialistas. La denuncia llegó tras más de un año de acusaciones y reproches políticos a raíz de unos pantallazos difundidos por el eurodiputado Alvise Pérez de conversaciones que atribuían al alcalde comportamientos inapropiados.

Ahora, tras el archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el PSOE estudia posibles movimientos para reactivar la denuncia.

Cronología completa de los hechos que han marcado la política municipal en el último año en Algeciras

28 de octubre de 2024 — Difusión de pantallazos y primeros reproches públicos

El primer antecedente sobre la situación del alcalde de Algeciras se produjo en la tarde del lunes 28 de octubre de 2024. A última hora de esa jornada, el Partido Socialista de la ciudad reclamó por primera vez explicaciones al regidor y entonces senador del Partido Popular por la supuesta comisión de abusos sexuales sobre varias concejalas del equipo de gobierno.

Los socialistas se hacían así eco de una información difundida aquella tarde por el eurodiputado Alvise Pérez, líder de la formación ultraderechista Se acabó la fiesta, en su canal de Telegram y que fue replicada a continuación por varios portales informativos. Los mensajes consistían en una serie de capturas de pantalla de supuestas conversaciones por Whatsapp entre varias ediles del PP (entre ellas Susana Pérez Custodio y Eva Pajares) en las que se relataban supuestos episodios de abusos por parte de la primera autoridad municipal.

29 de octubre de 2024 — Susana Pérez y Eva Pajares niegan haber sido acosadas

Susana Pérez Custodio y Eva Pajares desmintieron por escrito y a las pocas horas, ya el martes 29 de octubre de 2024, que Landaluce las acosara sexualmente. A través de dos comunicados separados que cerraban con sus firmas, ambas tacharon de falsas las informaciones desveladas por el eurodiputado Alvise Pérez en su canal de Telegram.

Susana Pérez Custodio y Eva Pajares. / E.S.

"Quiero mostrar mi indignación y rechazo de manera rotunda estas afirmaciones y expresar mi respaldo absoluto a la integridad y profesionalidad del alcalde", sostuvo Pajares.

"Esta situación ha sido generada sin fundamento y con el único objetivo de dañar nuestra reputación y la de todo el equipo de Gobierno, así como la imagen del municipio", añadía Pérez Custodio.

29 de octubre de 2024 - Una "investigación abierta" en el PP

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reaccionó esa jornada a las acusaciones de acoso sexual contra Landaluce y anunció la existencia de "una investigación abierta" por parte de su formación.

"Se ha activado el protocolo del partido y me remito a las conclusiones de esa investigación", sostuvo entonces España.

2 de noviembre de 2024 — Laura Ruiz niega vinculación con los mensajes publicados

La ex concejala del Ayuntamiento de Algeciras Laura Ruiz negó en esta jornada tener vinculación con los mensajes atribuidos a dos ex compañeras del equipo de Gobierno local del PP en los que se describían supuestas situaciones de acoso sexual por parte del alcalde. El consejo local de Izquierda Unida de Algeciras relacionó el día antes (1 de noviembre de 2024) a Ruiz con este suceso.

"Ni estoy al tanto de nada de esto ni sé nada. Hace muchísimo tiempo que no formo parte de la Corporación y no tengo ni idea de nada de esto"", afirmó a preguntas de este periódico la ex concejala, que aseguró que quién la vincule a los mensajes está "equivocado totalmente".

Laura Ruiz, en su despacho en su etapa de concejal. / E. S.

9 de enero de 2025 — El PSOE local anuncia su intención de denunciar a Landaluce ante el Supremo

El PSOE de Algeciras anunció el 9 de enero de 2025 su intención de acudir a denunciar ante el Tribunal Supremo al alcalde por el supuesto acoso sexual contra dos concejalas del equipo de gobierno y de su mismo partido, Susana Pérez Custodio y Eva Pajares.

La secretaria local del PSOE, Rocío Arrabal, apuntó entonces que el partido iba a presentar al Supremo nuevos pantallazos de conversaciones “de miembros anteriores y actuales del equipo de gobierno” que, según los socialistas, hacían referencia “de una forma más explícita” a las que el pasado 28 de octubre difundió el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez.

Isabel Beneroso y Rocío Arrabal, durante la rueda de prensa de este jueves. / Vanessa Pérez

Estas mismas capturas, correspondientes a conversaciones producidas con anterioridad a que se difundieran las que Alvise Pérez hizo públicas el pasado octubre, fueron presentadas por el PSOE ante un notario, que les dio traslado ante la Fiscalía al observar indicios de un posible delito, aunque los socialistas no especificaron su tipología.

4 de febrero de 2025 - Dos mujeres señalan a Landaluce por acoso sexual y abuso de poder

Apenas un mes después del anuncio del PSOE de acudir a los tribunales, Landaluce volvió a convertirse en el centro de la atención política a escala nacional tras la difusión, a través de Público.es, del relato de dos mujeres de su ámbito laboral que refieren tocamientos no consentidos y otras situaciones obscenas supuestamente protagonizadas por la primera autoridad municipal. Ambas aseguraban que hay más trabajadoras que han vivido situaciones similares pero que habrían optado por callar por miedo a represalias.

Horas después de la publicación del diario digital, Landaluce se defendió en un vídeo difundido a través del departamento de prensa del Consistorio en el que apareció arropado por la totalidad de su equipo de gobierno.

En el mensaje, Landaluce tachó las denuncias de “montaje” y “bulo” y sostuvo que forman parte de una campaña política para destruirle, señalando directamente al PSOE como responsable.

El equipo de Gobierno de Algeciras respalda a Landaluce frente a la acusación de acoso: "Son ataques sin fundamento" / E.S.

10 de diciembre de 2025 — Denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Landaluce: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual

El PSOE de Algeciras presentó el 9 de diciembre de este año la anunciada denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra José Ignacio Landaluce. Los socialistas señalaban al alcalde por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. La denuncia surge un año después de que saltasen a la luz pública los supuestos mensajes intercambiados entre tres concejalas del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, en los que se relataba la comisión de episodios de abusos sexuales atribuidos al regidor.

Los socialistas, en el relato de hechos que formulan, desvelan que los citados mensajes les fueron trasladados por Luis Ángel Fernández, ex teniente de alcalde y ex diputado en el Congreso por el PP, enemistado con Landaluce tras su salida del Ayuntamiento en 2023, donde durante varios mandatos fue responsable de Hacienda.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, este lunes. / Erasmo Fenoy

La denuncia del PSOE establece, además, una relación directa entre la ocultación durante años de esos presuntos abusos y la contratación de dos personas como asesoras del PP en el Consistorio: Inés Cortés Achedad, abogada y ex mujer de Luis Ángel Fernández, y la ex concejal Laura Ruiz, partícipe del grupo de Whatsapp en el que se vertieron los comentarios y que estaba integrado por ella y otra dos ediles: Susana Pérez Custodio, que continúa en el Ayuntamiento y es presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y Eva Pajares, actual delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz.

10 de diciembre de 2025 - El alcalde de Algeciras deja sus cargos en el PP y pide la suspensión temporal de militancia pero sigue como alcalde y senador

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, decidió el miércoles 10 de diciembre presentar su dimisión como presidente del Partido Popular de la ciudad y renunciar a todos los cargos orgánicos que ocupa en la formación -en las ejecutivas regional y nacional- para "concentrarse" en su defensa tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Landaluce renuncia a su militancia en el PP pero mantiene la alcaldía de Algeciras tras la denuncia del PSOE

Landaluce mostraba su disposición a continuar como alcalde de la ciudad de Algeciras y como senador, por lo que también mantenía su condición de aforado, lo que situaría en el Senado una posible causa judicial contra él. La decisión de Landaluce de apartarse de los cargos orgánicos del PP, así como la suspensión transitoria de militancia en el partido, pone en duda su candidatura para las elecciones municipales de 2027.

El regidor recordaba que hace ocho meses emprendió acciones legales por las acusaciones vertidas contra él por la portavoz socialista local, Rocío Arrabal. Precisamente este miércoles está señalado el acto de conciliación previo a la presentación de la demanda. "Asimismo, se presentará querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía si no se produce una rectificación", según Landaluce.

11 de diciembre de 2025 - El Pleno más incómodo del año en Algeciras a causa del caso Landaluce y la denuncia por acoso sexual que nadie nombró

La Corporación municipal celebra un pleno extraordinario para facultar al alcalde a la firma de un acuerdo para ampliar el plazo de amortización de la deuda municipal.

Landaluce accede al salón de Plenos con gesto sereno y la mano derecha sobre el pecho, seguido de sus concejales y acompañado por el aplauso de los asistentes. / Erasmo Fenoy

En la sesión, apenas un día después de anunciar la suspensión de la militancia en el PP, no se aborda el asunto aunque flota en el ambiente.

11 de diciembre de 2025 - La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía exige “llegar hasta el final” en la investigación al alcalde de Algeciras

La consejera de Asuntos Sociales, Loles López, en rueda de prensa. / EFE/ Julio Muñoz

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, defiende públicamente “que se investigue hasta el final” la situación de José Ignacio Landaluce después de que este anunciara su suspensión temporal de militancia y su renuncia a todos los cargos orgánicos del partido para defenderse de la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

12 de diciembre de 2025 - Cautela en el PP e investigación interna "cerrada"

La formación conservadora, más de un día después de trascender la denuncia de los socialistas ante el Supremo, seguía sin aclarar si aceptaba suspensión temporal y transitoria de la militancia que aseguraba haber solicitado el alcalde.

El PP tampoco aportaba excesivos detalles sobre la investigación interna cuya puesta en marcha se anunció tras las primeras acusaciones públicas de acoso contra Landaluce, que se remontan a octubre de 2024, y que fue anunciada entonces por la consejera y portavoz del Gobierno andaluz del PP, Carolina España. Fuentes del Partido Popular consultadas por este periódico explican que la investigación interna se cerró porque "las dos mujeres supuestamente acosadas por Landaluce no presentaron denuncia". El PP no precisa quién instruyó dicha investigación ni cuándo se dio carpetazo al asunto.

15 de diciembre de 2025 - Landaluce hace efectiva su renuncia a la presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado

José Ignacio Landaluce materializó el 15 de diciembre su renuncia a la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, tal y como anunció el día 10 que pretendía hacer haber sido denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por delitos de abuso o acoso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

José Ignacio Landaluce, en el Senado. / E. S.

Previo a dejar la presidencia de la comisión, el pasado viernes formalizó su baja del Grupo Popular en el Senado después de que él mismo también se comprometiera a tramitar su “suspensión temporal” como militante del PP. Todo, sostuvo, con el fin de preparar su defensa en un caso del que siempre se ha manifestado como "inocente" y "evitando que esta situación dañe a la organización política a la que he dedicado 40 años de mi vida”.

15 de diciembre de 2025 - El PSOE pide al secretario del Ayuntamiento de Algeciras que declare de oficio como "no adscrito" a Landaluce

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras solicita formalmente al secretario general de la Corporación que inicie de oficio el procedimiento para declarar al alcalde, José Ignacio Landaluce, como concejal "no adscrito", tras su decisión de causar baja en el Partido Popular (PP), formación por la que concurrió a las elecciones municipales de 2023.

La petición -firmada por la portavoz socialista, Rocío Arrabal, con fecha del día 15- se fundamenta en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y en la legislación vigente en materia de régimen local, que regulan las consecuencias del abandono voluntario de la formación política en cuya lista fue elegido un concejal. En el escrito, el PSOE sostiene que la denominada “suspensión provisional de militancia motu proprio”, anunciada públicamente por el propio alcalde, no existe en los estatutos ni en la normativa interna del PP.

17 de diciembre de 2025 - Un dirigente del PP presionó a Laura Ruiz para que admitiera “desequilibrio mental” en defensa del alcalde Landaluce

Un dirigente del Partido Popular presionó a la exconcejala del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, para que firmara un documento en el que reconociera supuestos trastornos mentales. El objetivo era reforzar la estrategia de defensa legal del alcalde de la ciudad y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, en relación con el presunto acoso sexual a dos subordinadas. Con esa firma, Ruiz debía asumir una situación de “enajenación transitoria” durante los días en los que, tras abandonar el Ayuntamiento, publicó en redes sociales mensajes sobre supuestos episodios de acoso atribuidos al alcalde.

José Ignacio Landaluce y Laura Ruiz, en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Algeciras

Los hechos tuvieron lugar el 10 de febrero de 2025, pocos días después de que el PSOE anunciara su intención de denunciar a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser aforado como senador. Previamente, el 5 de febrero, el PSOE de Algeciras ya había advertido de una posible denuncia por malversación, al considerar que el alcalde habría intentado comprar el silencio de Ruiz ofreciéndole un puesto de asesora tras las elecciones municipales de 2023, dos años después de que ella dejara su acta de concejala.

A su vez, el PSOE anunció su intención de ampliar la denuncia con estos hechos.

17 de diciembre de 2025 - La petición de perdón de Laura Ruiz a José Ignacio Landaluce tras ser contratada como personal municipal de confianza en Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, difundió el 17 de diciembre un correo electrónico de la ex concejal Laura Ruiz, fechado el 3 de octubre de 2023, en la que esta le pedía perdón por las diversas acusaciones realizadas en contra del regidor. Ruiz, que días antes de mandar ese escrito había sido contratada como personal municipal de confianza, atribuyó sus ataques contra Landaluce a una situación personal de "desesperación desmedida", consecuencia de su cese como edil, de la condena penal de la que había sido objeto y de las críticas que recibía en las redes sociales y medios de comunicación.

El decreto de la Alcaldía por el que se contrató a Laura Ruiz como personal de confianza con un sueldo de 25.000 euros al año fue firmado el 22 de septiembre de 2023 y fue publicado en el BOP de Cádiz el 4 de octubre, por vía de urgencia. Curiosamente, al día siguiente de que el alcalde recibiese el correo en el que Ruiz se retractaba de sus acusaciones.

17 de diciembre de 2025 - Alvise Pérez amenaza a Landaluce con difundir una decena de casos de supuestos abusos sexuales si no dimite

El eurodiputado de la formación de ultraderecha Se Acabó La Fiesta (SALF) Alvise Pérez difundió ese mismo miércoles por la tarde un mensaje en su canal de Telegram dirigido al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el que le amenaza con difundir más información que, según afirma, podría afectarle personal y políticamente si no deja su cargo.

En el texto publicado, Pérez sostiene que cuenta con "audios, documentos y capturas" de conversaciones de WhatsApp relacionados con distintas personas del entorno del regidor algecireño. En concreto, el eurodiputado menciona a una concejal del equipo de gobierno (distinta a las que se han visto involucradas hasta ahora) y a otras a las que identifica por sus nombres de pila: "La mujer de una persona muy cercana a ti"; "la hija de un compañero de partido y abusada en su centro médico" y la "esposa de un miembro de tu equipo". También alude a tres empleadas municipales.

19 de diciembre de 2025 - El PP se distancia de Landaluce tras negarse a dimitir, pero se aferra al argumento de que ninguna mujer le ha denunciado en el juzgado

El PP subraya de nuevo sus distancias con José Ignacio Landaluce a raíz de la denuncia presentada en su contra por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y abusos o acoso, cometidos supuestamente en el ejercicio de sus funciones como alcalde de Algeciras. A las presiones que Landaluce está recibiendo desde la dirección del partido para que presente su renuncia como regidor, se une la frialdad pública y manifiesta de sus responsables, que evitan expresarle su apoyo.

El presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno, se pronunció ayer por vez primera públicamente sobre la situación por la que atraviesa Landaluce para indicar que este decidió darse de baja en el PP "voluntariamente". "A partir de ahí, no es de nuestro partido, por lo que nosotros no tenemos ningún elemento de presión. Se ha pasado al grupo mixto al Senado", detalló Moreno en el patio del Parlamento andaluz respecto a la petición de cese del alcalde y senador por Cádiz.

19 de diciembre de 2025 - El Ayuntamiento de Algeciras estalla por la denuncia contra Landaluce

La situación política estalla en el Pleno municipal. Los concejales del PSOE y Vox se salieron de la sesión plenaria al l plantón se produjo después de que el secretario general, José Luis López Guío, comenzara la sesión leyendo un informe en el que rechazaba la petición de los socialistas de declarar a Landaluce como “no adscrito”. Esta consideración ya la tiene en el Senado, donde el día 15 sí comunicó su baja en el PP y su consiguiente integración en el Grupo Mixto. No es así, todavía, en el Ayuntamiento. López Guío explicó que no tiene "constancia formal y fehaciente" de la baja de Landaluce, confirmada también horas antes por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y minutos después de acabado el Pleno, por el propio alcalde.

19 de diciembre de 2025 - Landaluce niega que vaya dejar la Alcaldía por un “montaje” del PSOE: "Mis compañeras les importan un pito"

Fotos del Pleno del Ayuntamiento de Algeciras con el plantón de la oposición al alcalde Landaluce / VANESSA PÉREZ

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha afirmado este viernes que es cuestión de tiempo que deje el grupo popular en el Ayuntamiento de Algeciras, pero en ningún caso abandonará la Alcaldía ni la disciplina de voto ante lo que considera "un montaje" del PSOE. "Voy a llevar a juzgado a todo el que me haga daño y voy a tratar de que la justicia aclare cualquier duda. Cuidado con las denuncias falsas, porque al final son un perjuicio y quien causa perjuicio, lógicamente, tiene una sanción importante", manifestó en referencia a la denuncia presentada contra él por los socialistas por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual.

29 de diciembre de 2025 - Landaluce se querella contra Alvise Pérez por coacciones, amenazas y acoso

El alcalde de Algeciras interpone una querella al eurodiputado de la formación de ultraderecha Se Acabó La Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por los delitos de coacciones, amenazas y acoso".

Alvise Pérez amenazó al regidor con difundir una decena de casos de supuestos abusos sexuales si no dimitía como alcalde. Esto ocurrió el pasado 17 de diciembre en plena tormenta política, poco después del anuncio de la denuncia del PSOE. Alvise apareció a través de su canal de Telegram, como cuando en octubre de 2024 hizo públicos los mensajes de WhatsApp relacionados con distintas personas del entorno del regidor algecireño. Alvise no cumplió con su amenaza de desvelar más información que, según afirmó, podría afectar personal y políticamente a Landaluce.

7 de enero de 2026 - Landaluce se querella contra la socialista Rocío Arrabal por acusarle de acoso sexual y malversación

El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha anunciado hoy que ha interpuesto una querella criminal contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por la "difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública".

Fotos del Pleno del Ayuntamiento de Algeciras con el plantón de la oposición al alcalde Landaluce / VANESSA PÉREZ

La querella ha sido registrada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la condición de aforada de Arrabal y "expone una sucesión de manifestaciones públicas" realizadas por la responsable socialista en ruedas de prensa y declaraciones a medios de comunicación, "en las que atribuye al alcalde conductas de extrema gravedad –incluidas supuestas actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual– sustentadas exclusivamente en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas".

9 de enero de 2026 - Landaluce pasa a ser alcalde del grupo no adscrito

Por vez primera desde la reinstauración de la democracia, la ciudad de Algeciras cuenta con un alcalde no adscrito a partido alguno. José Ignacio Landaluce Calleja se convirtió el viernes 9 de enero en regidor de la ciudad sin representar al PP, partido por el que fue elegido como cabeza de lista en las elecciones de 2023. Sin embargo, sigue contando con el respaldo de los quince concejales que fueron elegidos junto a él.

Los ediles del Grupo Popular, a través de un comunicado de prensa emitido por el Ayuntamiento, expresaron su apoyo a Landaluce y su deseo de que "esta situación sea temporal", sin especificar cómo esperan que se resuelva ni en qué plazo.

10 de enero de 2026 - La vicepresidenta primera del Gobierno señala a Algeciras: “El PP no puede mirar hacia otro lado con un alcalde condenado”

La vicepresidenta el Gobierno, María Jesús Montero, carga con dureza contra el Partido Popular por la situación de Landaluce. Según Montero, por “desentenderse de un alcalde condenado y actualmente investigado por violencia de género”. “¿Cómo que el Partido Popular no puede hacer nada?”, sostuvo, en declaraciones difundidas por la agencia Europa Press, recordando que existen mecanismos democráticos para promover un cambio de alcaldía.

Landaluce le exigió a continuación una disculpa pública, ya que el alcalde no ha estado investigado ni condenado por los hechos denunciados por el PSOE.

Pese a lo afirmado por Montero, el alcalde de Algeciras únicamente se encuentra denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (dada su condición de senador) por supuestos delitos malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo. Hasta el momento, Landaluce no se encuentra investigado (la actual denominación para las antiguas imputaciones judiciales) ni condenado. La denuncia fue interpuesta el pasado diciembre.

12 de enero - Landaluce formaliza su petición de rectificación y disculpas a Montero por decir que está "condenado por violencia de género"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, formalizó a través de su abogada la petición de una disculpa y rectificación públicas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró el sábado que el regidor estaba "condenado y actualmente investigado por violencia de género". De lo contrario, Landaluce insiste en reservarse la posibilidad de emprender acciones legales contra Montero (una querella), tal y como ya ha hecho con la secretaria local y portavoz del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal.

María Jesús Montero y José Ignacio Landaluce.

15 de enero de 2026 - La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la denuncia del PSOE contra Landaluce

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia interpuesta por el Partido Socialista el pasado diciembre contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. / Vanessa Pérez

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado de la resolución, adoptada el pasado 9 de enero por decreto del fiscal instructor al amparo de los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que ha sido notificada este mismo jueves.

Además, la junta de portavoces de Algeciras abordará el lunes 19 la situación jurídica del alcalde tras su baja en el grupo del PP.