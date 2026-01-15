La junta de portavoces de Algeciras abordará la actual situación tras la baja de Landaluce del PP

El Ayuntamiento de Algeciras ha convocado para el próximo lunes 19 una junta de portavoces para informar sobre la situación institucional del Consistorio tras la baja del alcalde, José Ignacio Landaluce, del grupo municipal del PP que se produjo el pasado 2 de enero. Landaluce dejó el grupo popular como consecuencia de la denuncia interpuesta por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo.

Landaluce permanece como alcalde (como edil del grupo no adscrito) y con el apoyo de los 15 concejales del PP para mantener la acción del gobierno municipal. A efectos prácticos, los pocos cambios que comporta su situación es que el alcalde no tendrá voto en las comisiones, al tratarse de un edil del grupo no adscrito.

El Consistorio remarca que el objetivo de la reunión es informar "con transparencia y sin interpretaciones interesadas", antes de que se produzca la dación de cuentas al Pleno, tal y como establece la normativa municipal. "El Ayuntamiento considera imprescindible que todos los grupos municipales dispongan de la misma información, al mismo tiempo y con total rigor", reza la nota municipal.

La institución subraya que aunque el alcalde pasa a la condición de concejal no adscrito "esto no afecta a su condición de alcalde ni supone cambio alguno en el ejercicio de sus atribuciones". "El Ayuntamiento sigue funcionando con normalidad, con estabilidad y con plena garantía legal", recalca el comunicado.

La junta de portavoces se convoca para explicar "con datos y argumentos concretos" qué implica la situación actual y qué no implica "para evitar que se genere confusión en torno a una cuestión que está perfectamente definida por la normativa vigente".

El Ayuntamiento ha insistido en que esta convocatoria "responde únicamente a un criterio de responsabilidad institucional: explicar la situación con seriedad, proteger el funcionamiento de la Corporación y ofrecer a la ciudadanía una respuesta basada en hechos, no en especulaciones".