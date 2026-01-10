José Ignacio Landaluce: Algeciras tiene por vez primera en su historia a un alcalde sin partido

Por vez primera desde la reinstauración de la democracia, la ciudad de Algeciras cuenta con un alcalde no adscrito a partido alguno. José Ignacio Landaluce Calleja es desde este viernes, 9 de enero, regidor de la ciudad sin representar al PP, partido por el que fue elegido como cabeza de lista en las elecciones de 2023. Sin embargo, sigue contando con el respaldo de los quince concejales que fueron elegidos junto a él.

Los ediles del Grupo Popular, a través de un comunicado de prensa emitido este sábado por el Ayuntamiento, expresan su apoyo a Landaluce y su deseo de que "esta situación sea temporal", sin especificar cómo esperan que se resuelva ni en qué plazo.

Landaluce "comunicó de forma voluntaria, el pasado 2 de enero de 2026, su baja como miembro del Grupo Municipal Popular, manteniendo en todo momento su compromiso de apoyo político y disciplina de voto con dicho grupo", especifica el citado comunicado. "Tras esta comunicación", añade a renglón seguido, "el Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, reforzado por todos los miembros del grupo, ha trasladado formalmente -mediante escrito dirigido al secretario general del Ayuntamiento y registrado el día 9 de enero de 2026- que el grupo respeta y acepta la decisión adoptada por el alcalde, reiterando su respaldo al actual alcalde-presidente de la ciudad".

La renuncia de Landaluce es consecuencia directa de la denuncia presentada en su contra a finales de 2025 ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) por el PSOE, en la que se apuntan los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. Los socialistas exponen en su denuncia la contratación como asesora municipal de la exconcejal del PP Laura Ruiz y el contenido de mensajes de Whatsapp entre esta y otras dos compañeras de Corporación, en los que daban cuenta de presuntos episodios de acoso por parte del alcalde.

"El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Algeciras garantiza la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto de ciudad", señala el comunicado, sin entrar en detalles de futuro. El pasado 23 de diciembre, una vez que Landaluce fue dado de baja en el PP, la dirección del partido de Andalucía anunció “decisiones” sobre la situación del alcalde y prometió actuar pensando en Algeciras con “objetividad, seriedad y sin prisas” y “en lo que es mejor para los vecinos”.

El comunicado municipal de este sábado subraya que tanto los concejales del PP como el alcalde "han coincidido en subrayar que esta situación no afecta al normal funcionamiento del Ayuntamiento, ni altera la hoja de ruta del gobierno municipal, garantizando en todo momento la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto político que viene desarrollándose en Algeciras".

"Desde el Grupo Municipal Popular se ha expresado el deseo de que esta situación sea temporal, reafirmando al mismo tiempo su apoyo al alcalde y su compromiso con los intereses generales de la ciudad y de sus vecinos", especifica el comunicado, que concluye: "El Ayuntamiento de Algeciras quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que la gestión municipal continúa con plena normalidad, estabilidad y coordinación entre el alcalde y el Grupo Municipal Popular, con el objetivo común de seguir trabajando por el progreso y bienestar de Algeciras".

Landaluce, que también se ha convertido en senador no adscrito y se ha integrado en el Grupo Mixto de la Cámara Alta tras dejar el PP, presentó el pasado 7 de enero una querella contra la portavoz municipal socialista, Rocío Arrabal, por acusarle de acoso sexual y malversación.