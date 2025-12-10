La denuncia del PSOE contra José Ignacio Landaluce, senador y alcalde de Algeciras: el relato completo de los hechos

De izq. a dcha, Laura Ruiz, Susana Pérez Custodio, Eva Pajares, José Ignacio Landaluce, Luis Ángel Fernández y Javier Ros, en 2017, en una rueda de prensa.

El relato de hechos que consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) por el PSOE contra el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual, repasa los acontecimientos acaecidos desde que Laura Ruiz presentó su dimisión como concejal en 2021, tras ser condenada a 21 meses de prisión. Tras ese hecho y después de amargar -tanto en público como en privado- con tirar de la manta, Ruiz fue contratada como asesora municipal, puesto del que fue destituida tras ratificarse la condena por el TS.

Los socialistas exponen también en su denuncia los supuestos mensajes compartidos en un grupo de Whatsapp por tres concejalas, en los que estas habrían descrito episodios de abuso sexual atribuidos al regidor. “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”, relata una de ellas. "Me ha metido mano por debajo de la mesa", describe otra.

Este es el contenido literal del citado relato de hechos:

PRIMERO. Antecedentes y dimisión forzada de Dña. Laura Ruiz Gutiérrez Dña.

Laura Ruiz Gutiérrez, concejala del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, presentó su dimisión el 2 de septiembre de 2021 tras ser condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Algeciras a 21 meses de prisión, a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo por el mismo periodo y hacer frente al pago de una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La sentencia la consideró responsable de tres delitos —contra la intimidad, contra la integridad moral y de coacciones— por la publicación de un anuncio por palabras de contenido sexual en una conocida página web, utilizando el nombre y número de teléfono del abogado de su exmarido, D. Jesús Trujillo.

Al día siguiente de comunicar su renuncia, el 3 de septiembre de 2021, la Sra. Ruiz compareció junto al alcalde, Sr. Landaluce, en una rueda de prensa en la que éste manifestó públicamente su apoyo y afirmó su compromiso de reincorporarla a la lista electoral del partido en caso de que obtuviera una sentencia absolutoria en una instancia superior. La noticia fue recogida por Europa Sur con el titular: “Landaluce respalda a Ruiz: ‘Si hay sentencia absolutoria y yo soy candidato, Laura irá en las listas’”, y subtítulos como: “La concejal condenada a 21 meses de cárcel esgrime su inocencia: ‘Voy a recurrir y la verdad se va a saber’”.

Puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.europasur.es/algeciras/Landaluce-Ruiz-sentencia-absolutorialistas_0_1607539820.html. Aportado como Documento 3

Tras su dimisión, Dña. Laura Ruiz quedó sin puesto de trabajo y, en consecuencia, sin ingresos económicos.

Laura Ruiz y José Ignaico Landaluce, en la rueda de prensa del 3 de septiembre de 2021 en la que la concejal anunció su dimisión a causa de su condena. / Jorge del Águila

SEGUNDO. Capturas de pantalla de WhatsApp remitidas por D. Luis Ángel Fernández para denunciar el presunto acoso sexual por parte del alcalde a dos concejalas. A partir del 3 de febrero de 2022 y en meses sucesivos, mi representada, Dña. Isabel María Beneroso López, recibió diversos mensajes a través de la aplicación de mensajería de WhatsApp remitidos por D. Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente destacado del Partido Popular de Algeciras y ex cónyuge de Dña. María Inés Cortés Achedad.

Luis Ángel Fernández (PP) a Isabel Beneroso (PSOE): “Isabel si el día 12 os va bien tú sigues en la idea de cargarnos a Landaluce. Te envío sólo dos de las más infantiles”

El Sr. Fernández Rodríguez le comunicó que le hacía llegar información que estaba dirigida contra el alcalde de Algeciras. Los mensajes iniciales del 3 de febrero de 2022 contextualizaban la intención política de la revelación, manifestando: “Isabel si el día 12 os va bien tú sigues en la idea de cargarnos a Landaluce”, “Ayer Vidales le enseñó a Fernando Silva [concejal del PSOE] varias de las cosas que tenemos” y “Te envio sólo dos de las más infantiles”.

El Sr. Fernández Rodríguez adjuntó diversas capturas de pantalla de conversaciones, sin precisar las fechas en que habrían tenido lugar, en las que se describen hechos supuestamente atribuidos al alcalde de Algeciras que podrían ser constitutivos de delitos de acoso o abuso sexual frente a varias concejalas del Partido Popular.

Los mensajes por Whatsapp de "Las Francescas de M."

Se adjuntaron dos capturas de un grupo denominado “Francescas de M.” en el que supuestamente participaban, al menos, tres concejalas del Partido Popular del Ayuntamiento de Algeciras, Dña. Eva Pajares Ruiz, Dña. Susana Pérez Custodio y Dña. Laura Ruiz Gutiérrez (la imagen de fondo de los mensajes coincide con su perro).

CAPTURA 1: Dña. Eva Pajares relataba un supuesto abuso sexual:

-Eva Pajares: “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”

-Laura Ruiz: “Yo alucino por día más”

-Eva Pajares: “Delante de todo el mundo”

CAPTURA 2: Dña. Susana Pérez Custodio describía otro presunto abuso:

Susana Pérez: “Otra vez nos hemos sentado a reunión después de la plaza. Y ya me ha metido mano por debajo de la mesa. Se ha dado cuenta todo el mundo”.

Tras la reacción de incredulidad e indignación de mi representada (“Me hierve la sangre. Son compañeras para mi... Nadie merece eso”), el Sr. Fernández Rodríguez envió una nueva captura, afirmando previamente que había más información: “Pues si vieras el resto, una más porque le exige a las concejalas que le dejen ver cómo mean”.

La nueva captura, de una conversación supuestamente entre Dña. Susana Pérez y Dña. Laura Ruiz, describe un incidente en el baño:

-Susana Pérez: “Se enfadó conmigo porque entró al baño y yo estaba lavando las manos con la cremallera del pantalón bajada para hacer pis. Y me dijo a ver que quiero mirar y cerré la puerta de un golpe”

-Laura Ruiz: “Joe vaya manera de empezar, hazle un triple y se le pasa mujer”

La recepción y el contenido de estas comunicaciones están certificados notarialmente. Se acompaña a esta denuncia el Protocolo 2169 de fecha 18 de noviembre de 2024, expedido por el Notario de Granada y del Ilustre Colegio de Andalucía, D. Luis Rojas Martínez del Mármol, aportado como Documento 4.

Dicho documento contiene el acta de presencia de mi representada, Dña. Isabel María Beneroso López, para certificar las conversaciones y pantallazos recibidos desde el número de teléfono de D. Luis Ángel Fernández Rodríguez al suyo. El Notario verificó que los mensajes desde el 3 de febrero de 2022 “corresponden con el transcrito en el documento que me entrega e incorporo a la presente”, dotando de fe pública a la evidencia aportada.

En estos mensajes, se identificó también a D. Manuel Ricardo Rodríguez Vidales (Vidales), administrador de la sociedad Comarcales del Sur, SL y editor del periódico digital Iniciativa Comarcal, como la fuente que facilitó información a D. Fernando Silva López, concejal del Grupo Municipal Socialista en ese momento.

Laura Ruiz se distancia de Landaluce

TERCERO. Distanciamiento entre la Sra. Ruiz y el Sr. Landaluce. Denuncia de incumplimiento de lo acordado y amenaza de poner en conocimiento de la Justicia diversos hechos supuestamente acontecidos durante su etapa.

Pese al apoyo público manifestado inicialmente, el distanciamiento entre la Sra. Ruiz y el Sr. Landaluce fue haciéndose progresivamente evidente, llegando la primera a realizar críticas públicas hacia quienes habían sido sus compañeros de partido a través de redes sociales.

Dicho distanciamiento se intensificó especialmente a partir de mayo de 2022, cuando la Audiencia Provincial desestimó el primer recurso interpuesto, momento en el que la Sra. Ruiz comenzó a manifestar públicamente su disconformidad con la versión oficial de su dimisión.

En fechas 25 y 26 de octubre de 2022, el medio digital Europa Sur publicó diversas informaciones en las que la Sra. Ruiz afirmaba que su dimisión como concejala no fue voluntaria, sino consecuencia de presiones directas. En concreto, manifestó literalmente: “Se me puso por delante un folio y un bolígrafo y se me indicó lo que tenía que poner”, señalando que dicho episodio tuvo lugar en presencia del Sr. José Ignacio Landaluce y del Sr. Jacinto Muñoz.

Asimismo, la Sra. Ruiz afirmó que se le prometió que continuaría formando parte del equipo municipal del Partido Popular, extremo que, según sus propias declaraciones, nunca fue cumplido.

En dichas publicaciones, la Sra. Ruiz anunció su intención de convocar una rueda de prensa a fin de poner en conocimiento de la Justicia diversos hechos supuestamente acontecidos durante su etapa como miembro de la Corporación Municipal de Algeciras, si bien finalmente no llegó a celebrarla.

Las informaciones fueron publicadas por el citado medio en las siguientes fechas:

25 de octubre de 2022, noticia publicada bajo el titular “La ex concejal de Algeciras Laura Ruiz llevará ante la justicia ‘sucesos ocurridos’ durante su etapa en el Ayuntamiento”, en el medio digital Europa Sur, aportada como Documento 5:

https://www.europasur.es/algeciras/Laura-Ruiz-Justicia-Ayuntamiento-concejal_0_1732627075.html

26 de octubre de 2022, noticia publicada bajo el titular “Laura Ruiz afirma que Landaluce la obligó a dimitir ‘contra su voluntad’ como concejal”, en el medio digital Europa Sur, aportada como DOCUMENTO 6:

https://www.europasur.es/algeciras/Laura-Ruiz-Landaluce-dimitir-concejal-obligo_0_1732926978.html

Finalmente, la propia Sra. Ruiz calificó la rueda de prensa celebrada tras su dimisión como “una pantomima”, señalando que las palabras estaban previamente pactadas y que todo formaba parte de una estrategia para aparentar normalidad y cerrar el asunto sin más consecuencias.

Las capturas de pantalla y el perro de Laura Ruiz

CUARTO. Publicación y difusión en redes sociales de las capturas de pantalla relativas al presunto acoso sexual atribuido al alcalde, por D. Luis Pérez Fernández (Alvise).

Parte de las capturas de pantalla recibidas por mi representada fueron posteriormente hechas públicas, el 28 de octubre de 2024, por el eurodiputado D. Luis Pérez Fernández, conocido como “Alvise”, integrante de la formación Se Acabó La Fiesta, a través de su canal de Telegram.

Transcurridas unas horas, el citado eurodiputado eliminó de dicha red social las supuestas pruebas difundidas, si bien mantuvo publicado un mensaje en el que solicitaba a los usuarios el envío de nuevas evidencias relacionadas con el caso a una dirección de correo electrónico.

Se aportan como Documento 7 las capturas divulgadas por el referido eurodiputado, en las que consta como imagen de fondo una fotografía del perro perteneciente a la Sra. Ruiz, lo que refuerza la conexión entre el material difundido y el entorno personal de la misma.

Estas publicaciones tuvieron amplia repercusión mediática, siendo objeto de difusión por distintos medios de comunicación y generando incluso reacciones a nivel nacional por parte del Partido Popular.

En particular, se aportan las siguientes informaciones periodísticas:

• Noticia titulada “El alcalde de Algeciras, señalado por Alvise por presunto acoso sexual a 2 concejalas”, aportada como DOCUMENTO 8:

https://www.lanuevainformacion.com/2024/10/el-alcalde-algeciras-senalado-por.html#google_vignette

• Noticia titulada “Unos mensajes de Alvise activan el protocolo interno del PP ante el presunto acoso sexual cometido por un senador”, aportada como Documento 9:

https://www.elindependiente.com/espana/2024/10/29/mensajes-de-alvise-activan-el-protocolo-interno-del-pp-ante-el-presunto-acoso-sexual-cometido-por-un-senador

Finalmente, se hace constar que se desconoce el origen de las citadas capturas de pantalla que divulga Alvise, resultando significativo que su difusión coincida temporalmente con el momento en que la Sra. Ruiz hizo público su anuncio de revelar hechos presuntamente ocurridos en el ámbito del Ayuntamiento.

QUINTO. Comunicación de la Sra. Laura Ruiz a Doña Rocío Arrabal Higuera.

Durante el mes de abril de 2023, en el transcurso de un encuentro fortuito en la vía pública, la Sra. Laura Ruiz manifestó a D. Fernando Silva López, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, su intención de mantener una conversación con mi representada, Doña Rocío Arrabal Higuera, secretaria general de la Agrupación del PSOE de Algeciras y candidata a la Alcaldía en las elecciones celebradas el 28 de mayo de 2023.

Laura Ruiz a Rocío Arrabal: "Tengo cosas muy muy serias de esta gente del PP, tan serias como que yo (y eso que mi formación no es Derecho, como sabes) las calificaría de constitutivas de delito. Si quieres sentarte conmigo…, yo estoy dispuesta"

En dicho encuentro, la Sra. Ruiz indicó que podía trasladarle determinadas cuestiones irregulares relativas al Sr. Landaluce, dejando entrever que dicha información podría ofrecerse a cambio de un puesto de trabajo.

El 15 de abril de 2023, mi representada recibió en su teléfono móvil un mensaje de WhatsApp enviado por la Sra. Ruiz —del cual se adjunta la correspondiente captura de pantalla como Documento 10— en el que se incluye la siguiente afirmación:

“… Tengo cosas muy muy serias de esta gente del PP, tan serias como que yo (y eso que mi formación no es Derecho, como sabes) las calificaría de constitutivas de delito. Si quieres sentarte conmigo…, yo estoy dispuesta, no tengo ningún problema. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. A vuestra disposición. Un saludo.”

Mi representada no respondió a este mensaje ni mantuvo ningún tipo de reunión con la Sra. Ruiz.

Se destaca que, al igual que ocurrió en octubre de 2022 en las declaraciones realizadas a Europa Sur, la Sra. Ruiz vuelve a afirmar disponer de información sobre hechos que podrían ser ilícitos.

SEXTO. Mensaje de D. Francisco Javier Viso Pérez a Dña. Laura Ruiz incitando a negociar ante información comprometedora que iba a llevar a los juzgados.

Durante los años 2022 y 2023 se difundieron diversas capturas de pantalla de conversaciones relacioadas con los hechos aquí denunciados por Algeciras, entre las cuales se encuentra una supuestamente mantenida entre D. Francisco Javier Viso Pérez, concejal del Grupo Municipal Adelante en el Ayuntamiento de Algeciras, y Dña. Laura Ruiz, adjunta como Documento 11. En dicha comunicación, se puede leer literalmente un mensaje del Sr. Viso que decía:

“Laura, perdona, pero ¿estás segura de que lo que haces es lo correcto? Supongo que a quien vas a atacar es a Jose I. Los que eran tus compañeros entiendo que no deben salir a la palestra por cuestiones personales. Entendería que tuvieras casos de corrupción, entonces deberías ir al juzgado. No hagas daño a quien no lo merece por ser leal como lo fuisteis tú hasta hace dos días. Piensa, y si tienes que negociar, negocia; en eso consiste la política, en firmar acuerdos. Un abrazo Laura, sé inteligente y no te dejes llevar por el corazón. Y perdón.”

Este mensaje refuerza que la Sra. Ruiz podría haber tenido información presuntamente comprometedora contra el alcalde, mientras que el concejal del Grupo Municipal Adelante le instaba a negociar en lugar de denunciar.

SÉPTIMO. Posible regreso de Laura Ruiz al Ayuntamiento como personal eventual.

Tras varios meses de silencio, y tras las elecciones del pasado mes de mayo, en las que el Partido Popular revalidó la Alcaldía con el Sr. Landaluce al frente, comenzaron a surgir rumores sobre la posible incorporación de Dña. Laura Ruiz al equipo de personal de confianza en este nuevo mandato.

En julio de 2023, el medio digital Europa Sur publicó un artículo titulado “¿Vuelve Laura Ruiz como asesora?”, adjunto como Docunento 12, en el que se afirma —literalmente—:

“En los pasillos del Consistorio de Algeciras se habla, no sin sorpresa, del posible regreso a la vida política de la ex concejal del PP Laura Ruiz, condenada a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones en agosto de 2021. Esta semana ha sido vista en el Ayuntamiento. ¿Le hará Landaluce un hueco como asesora del gobierno local? A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contra la sentencia, la ex edil amagó en octubre de 2022 con tirar de la manta y poner ‘en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos’ durante su andadura como concejal. Tras asegurar que había recibido ‘presiones’ desde el Consistorio, anunció también una rueda de prensa que, finalmente, no se produjo. ¿Qué vale su palabra? ¿Y su silencio?”.

"Tras estas contrataciones, ni el Sr. Fernández Rodríguez ni la Sra. Ruiz Gutiérrez han vuelto a divulgar información sobre las presuntas actuaciones ilícitas del alcalde", relata la denuncia

OCTAVO. Presunta malversación: Contrataciones con dinero público para garantizar supuestamente el silencio.

D. José Ignacio Landaluce podría haber cedido presuntamente a las presiones de determinadas personas al contratar, con dinero público y en calidad de personal eventual, a Dña. Laura Ruiz Gutiérrez y a Dña. María Inés Cortés Achedad (ex cónyuge de D. Luis Ángel Fernández Rodríguez).

Dichas contrataciones se realizaron mediante el Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 8579 de 22 de septiembre de 2023, adjunto como Documento 13, para ocupar plazas de personal eventual con retribuciones brutas anuales de 25.000,00 € (Dña. Laura Ruiz) y 30.000,00 € (Dña. María Inés Cortés). El decreto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, número 190, de 4 de octubre de 2023, adjunto como Documento 14. Además, a Dña. María Inés Cortés se le concedió la compatibilidad para ejercer la abogacía en un pleno posterior a su contratación.

Tras estas contrataciones, ni el Sr. Fernández Rodríguez ni la Sra. Ruiz Gutiérrez han vuelto a divulgar información sobre las presuntas actuaciones ilícitas del alcalde.

NOVENO. Publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo y cese de Dña. Laura Ruiz.

El Tribunal Supremo, en el mes de mayo de 2025, desestimó el recurso de casación interpuesto por la exconcejala del PP, Dña. Laura Ruiz, confirmando la condena impuesta de 21 meses de prisión por los tres delitos señalados. Asimismo, se ratificó la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo durante el tiempo de la condena, lo que le impide ser incluida en cualquier lista electoral, así como el pago de una indemnización de 10.000 euros por los daños morales ocasionados al abogado afectado, además del abono de las costas procesales.

Como consecuencia de esta condena, el alcalde procedió al cese de Dña. Laura Ruiz el 23 de mayo de 2025, mediante el Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 6392/2025, en su calidad de personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras. Dicho cese fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, número 114, de 18 de junio de 2025, que se adjunta como DOCUMENTO 15.

"Curiosamente, la Sra. Ruiz nada más ser cesada es contratada como psicóloga en la Residencia de Mayores de San García, que es de titularidad pública, con el 70% de sus plazas concertadas con la Junta de Andalucía, y cuya gestión realiza el Grupo Vitalia Home"

DÉCIMO. Dña. Laura Ruiz contratada en Residencia de Mayores dependiente de la Junta de Andalucía.

Curiosamente, la Sra. Ruiz nada más ser cesada es contratada como psicóloga en la Residencia de Mayores de San García, que es de titularidad pública, con el 70% de sus plazas concertadas con la Junta de Andalucía, y cuya gestión realiza el Grupo Vitalia Home.

Dicho hecho podría fosuponer que el alcalde de Algeciras presuntamente haya podido realizar un tráfico de influencias para buscar el empleo a esta persona en una Residencia dependiente de una Administración gobernada por su mismo partido (Partido Popular) para garantizar que no divulgue nada.

Existe una fotografía de la Sra. Ruiz trabajando en la citada residencia que se adjunta como Documento 16.

Asimismo, la Sra. Ruiz, según consta en su perfil en la red social LinkedIn, carecería de experiencia previa como psicóloga y habría sido contratada en junio de 2025, inmediatamente después de su cese en mayo en el Ayuntamiento, una vez conocida la condena del Tribunal Supremo.

Sin información por parte del Ayuntamiento

UNDÉCIMO. Solicitud de información sobre el personal eventual del Gobierno del Ayuntamiento de Algeciras y omisión de datos relativos a Dña. Laura Ruiz.

El 22 de mayo de 2025, con registro de entrada número 2025-E-RC-13622, mi representada, Dña. Rocío Arrabal Higuera, en su condición de portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, solicitó al alcalde la siguiente información en relación con el personal eventual contratado como cargo de confianza del Gobierno:

Ubicación del personal eventual contratado como cargo de confianza. Disponibilidad de acceso a la sede electrónica o plataformas de gestión de expedientes del Ayuntamiento de Algeciras. Dotación de equipos móviles o informáticos y correos corporativos, así como la fecha de autorización de su uso. Relación de funciones y tareas asignadas a cada miembro del personal eventual. Control de entrada y salida del personal eventual. Relación de expedientes e informes realizados desde la fecha de contratación.

Dicha petición se formuló amparándose en el artículo 22 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Algeciras (ROM), el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), y el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), que reconocen expresamente el derecho de los miembros de las Corporaciones Locales a obtener la información necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Al no recibir respuesta, el 3 de junio de 2025, esta concejala presentó un escrito registrado con el número 2025-E-RC-14644, dirigido a la Alcaldía y a la Secretaría General del Ayuntamiento, solicitando la ejecución del silencio administrativo positivo respecto a la petición formulada el 22 de mayo. La solicitud se realizó una vez transcurrido el plazo legalmente establecido —cinco días naturales según el artículo 77 de la LBRL y el artículo 14 del ROF; cinco días hábiles según el artículo 22 del ROM—.

En dicho escrito se instaba a la Administración a ejecutar de forma inmediata los efectos derivados de la estimación presunta y facilitar la información solicitada. Asimismo, se advertía que, en caso de persistir la inactividad, el escrito debía entenderse como reclamación previa a la interposición del recurso contencioso-administrativo por inactividad, conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Ante la persistencia de la inactividad del Ayuntamiento, que dilataba la entrega de información al Grupo Municipal Socialista, y tras transcurrir 20 días hábiles sin respuesta, el 2 de julio de 2025 se formalizó la demanda de recurso contencioso-administrativo, mediante procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, contra la inactividad del Ayuntamiento de Algeciras. El recurso se fundamentó en la vulneración del derecho de participación reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española (CE), al impedirse a la concejala el acceso a documentos e información necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones de control y fiscalización.

El recurso fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Algeciras, bajo el procedimiento de Derechos Fundamentales 308/2025, Negociado: R.

A partir de la interposición del recurso, el Ayuntamiento, a través del Secretario General, comenzó a recabar la información solicitada, que fue entregada al Grupo Socialista el 24 de julio de 2025, con registro de salida número 2025-S-RE-17602.

Sin embargo, en la documentación entregada no se incluyó información relativa a Dña. Laura Ruiz, a pesar de que la solicitud inicial se formuló antes de su cese. La omisión de esta información genera dudas sobre la transparencia respecto al trabajo realizado por dicha persona.

Actualmente, el recurso permanece pendiente de resolución por el Juzgado, tras haberse presentado demanda, contestación, admisión de pruebas y conclusiones.

Se adjunta como Documento 17 el decreto de admisión a trámite, la demanda y el expediente administrativo remitido por la Administración en relación con este recurso, en los que se detallan con mayor concreción todos los hechos y fundamentos expuestos.