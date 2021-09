Landaluce respalda a Ruiz: "Si hay sentencia absolutoria y yo soy candidato, Laura irá en las listas"

Apoyo, agradecimiento e incluso un compromiso a futuro. El PP de Algeciras ha escenificado hoy en dos ruedas de prensa su respaldo absoluto a la hasta ahora teniente de alcalde de Medio Ambiente, Laura Ruiz, que ha dimitido tras ser condenada a 21 meses de cárcel por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones por la publicación de un anuncio por palabras contra el abogado de su ex marido. Un respaldo encabezado por el alcalde de Algeciras y presidente popular, José Ignacio Landaluce, quien lo ha remarcado con una promesa pública: si la ya ex concejal es absuelta en una instancia superior antes de las elecciones, "y yo soy candidato, Laura irá en las listas".

Landaluce ratificaba así su apoyo a una concejal que ha formado parte del equipo de Gobierno desde su primer mandato y que "ha trabajado de forma incansable, cumpliendo sus obligaciones como concejala durante diez años". Sentado junto a Laura Ruiz en la sala de prensa del PP de Algeciras, donde también aguardaban otros concejales y la subdelegada de la Junta en el Campo de Gibraltar, el regidor no ha esperado a las preguntas de los periodistas para afirmar que si llega esa sentencia absolutoria a tiempo (la sentencia actual inhabilita a Laura Ruiz para el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, ser candidata), y "si yo soy candidato y presidente local", la popular "irá en las listas, porque hacen falta buenos trabajadores, esforzados". La sentencia, ha remarcado, llega en el ámbito personal, "no ha habido ningún problema con su gestión municipal".

A su lado, Ruiz esperaba su turno para esgrimir su inocencia. La concejal ha explicado que la decisión de dimitir ha sido propia: "El alcalde, anoche, me dio la libertad para hacer lo que quisiera", ante lo que ella optó por dimitir aunque "lo fácil hubiera sido agarrarse al sillón, seguir cobrando un sueldo". Pero la edil quería también transmitir otro mensaje: "La sentencia es recurrible, la voy a recurrir y voy a luchar por mi inocencia, y la verdad se va a saber. Se sabrá todo a su tiempo". El bufete del mediático Marcos García Montes trabaja ya en ese recurso, asegura.

La concejal también ha agradecido las llamadas de apoyo recibidas durante la mañana, en la que también ha participado en su última comisión, la de Urbanismo. Allí se ha despedido de sus compañeros ante la indiferencia del PSOE, ha criticado Landaluce. Después ha querido dar una poco usual rueda de prensa que el propio alcalde le ha desaconsejado, pero que finalmente se ha convocado con presencia del resto de concejales. Poco antes, en otra convocatoria relacionada con Emalgesa, también recibía el reconocimiento ante los micrófonos del regidor y el consejero delegado de Emalgesa al trabajo realizado.

La sentencia

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Algeciras ha condenado a Laura Ruiz, delegada de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, a la pena de 21 meses de cárcel como responsable de tres delitos (contra la intimidad, la integridad moral y coacciones) por la publicación de un anuncio por palabras de carácter sexual en una conocida web con el nombre y teléfono del abogado de su ex marido, el letrado algecireño Jesús Trujillo. La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Sur, incluye el pago de una indemnización de 10.000 euros por los daños morales sufridos por el abogado.

Ruiz, al carecer de antecedentes penales y no exceder la condena los dos años de reclusión, no deberá entrar en la cárcel. La condena incluye su inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo por el tiempo de la condena, lo que se traduce en que no podría ser incluida en una lista electoral si la sentencia se convierte en firme.