La concejal Laura Ruiz, condenada a 21 meses de prisión e inhabilitada como candidata

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Algeciras ha condenado a Laura Ruiz, delegada de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, a la pena de 21 meses de cárcel como responsable de tres delitos -contra la intimidad, la integridad moral y coacciones- por la publicación de un anuncio por palabras de carácter sexual en una conocida web con el nombre y teléfono del abogado de su ex marido, el letrado algecireño Jesús Trujillo.

Ruiz, al carecer de antecedentes penales y no exceder la condena los dos años de reclusión, no deberá entrar en la cárcel. La condena incluye su inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo por el tiempo de la condena, lo que se traduce en que no podría ser incluida en una lista electoral si la sentencia se convierte en firme. Dado que los delitos atribuidos a la edil son ajenos a su ejercicio como cargo público, podrá seguir siendo concejal, al menos, desde una perspectiva legal.

De manera desglosada, la sentencia impone la pena de un año de prisión a Ruiz por un delito contra la intimidad, en su modalidad de revelación de secretos, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo por el tiempo de la condena, además de doce meses de multa a razón de 2 Euros diarios, es decir 730 euros.

Por el delito contra la integridad moral, la pena contra la concejal es de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo durante el mismo periodo, en tanto que por el delito de coacciones se le imponen tres meses de prisión y también de inhabilitación.

Indemnización de 10.000 euros

La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Sur, incluye el pago de una indemnización de 10.000 euros por los daños morales sufridos por el abogado. Fechada el pasado 26 de agosto y dada a conocer este jueves a las partes, la sentencia especifica que las penas impuestas son las de menor grado de las tipificadas en el Código Penal para cada uno de los citados delitos al concurrir la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial, iniciado en febrero de 2018. La condena impone también a Ruiz el pago de la mitad de las costas devengadas, declarándose de oficio la otra mitad.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a su notificación y sería resuelto por la Audiencia Provincial de Cádiz.

La sentencia compromete gravemente el futuro político de Ruiz. De no dimitir, la decisión sobre su continuidad como miembro del equipo de gobierno de José Ignacio Landaluce pasaría a estar en manos del alcalde. Desde el inicio del procedimiento penal en su contra, la concejal se ha negado a valorar su situación y su futuro, en tanto que sus compañeros del PP han tratado de enmarcar la denuncia contra la edil en el ámbito privado. Desde la oposición, el PSOE ha solicitado en reiteradas ocasiones su cese como concejal.

"Chico busca chico"

El caso contra Ruiz parte de la denuncia presentada el 8 de noviembre de 2017 ante la Policía Nacional por el abogado del exmarido de Laura Ruiz. Jesús Trujillo fue víctima del anuncio por palabras, en el que figuraban su nombre, teléfono y correo electrónico para ofrecer relaciones sexuales a hombres.

"Chico busca chico para sexo ocasional (masajistas en Cádiz). Busco chico para sexo ocasional. No te arrepentirás. No cobro ni pago", rezaba el citado anuncio. Como consecuencia y según consta en el relato de hechos probados, la citada publicación provocó que el abogado tuviese que soportar una gran cantidad de mensajes y llamadas solicitando sus servicios sexuales hasta el mes de octubre de 2017.

La investigación llevada a cabo por los agentes policiales especializados en delitos informáticos condujo hasta la dirección IP desde la que se puso el anuncio en cuestión y que era la utilizada de forma habitual por Laura Ruiz. La enemistad entre la concejal y su ex pareja llevó a la Policía a determinar que era ella quien estaba detrás del anuncio, como venganza contra el abogado tras haber logrado que su cliente fuese absuelto de una denuncia por malos tratos presentada por Laura Ruiz contra su ex marido.

La Fiscalía pidió contra Ruiz dos años de cárcel por delito contra la intimidad, en la modalidad de revelación de secretos; un año por delito contra la integridad moral y año y medio por el de coacciones, además de una indemnización de 5.000 euros en favor de la víctima, cifra que la acusación particular elevó a 20.000.

La concejal, con la que esta redacción ha tratado de ponerse en contacto en reiteradas ocasiones sin éxito, se proclamó inocente en la vista oral. “Soy una víctima”, sostuvo durante el juicio.