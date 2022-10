Laura Ruiz afirma que Landaluce la obligó a dimitir "contra su voluntad" como concejal

Laura Ruiz, ex concejala de Educación, Medio Ambiente y Pesca del Ayuntamiento de Algeciras, niega que dimitiera de su cargo en el Ayuntamiento de forma voluntaria tras ser condenada en agosto de 2021 a 21 meses de prisión como responsable de delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones contra abogado de su ex marido, el letrado algecireño Jesús Trujillo.

En un escrito remitido a Europa Sur, Ruiz aclara que ninguna condena en primera instancia -en el momento de su dimisión, el 2 de septiembre de 2021, la sentencia todavía no había sido ratificada por la Audiencia Provincial- puede obligar legalmente a que un cargo público abandone su puesto. "Tenemos varios ejemplos de cargos en activo en muchos partidos, incluido el mío, que sigue siendo el Partido Popular, porque una cosa es el partido y sus ideas y otra muy distinta, las personas", escribe la ex delegada.

Laura Ruiz denuncia que, en su caso, no se cumplió con el principio de presunción de inocencia: "El artículo 24 de la Constitución dice muy claramente que es primordial respetar al acusado durante la totalidad del procedimiento hasta que no haya una condena en firme. Pues bien: conmigo no se cumplió", asegura. "Yo podía perfectamente haberme ido al grupo mixto y seguir ejerciendo mi labor como concejal hasta que la Audiencia Provincial se hubiera pronunciado; sentencia que se produjo meses después y que, actualmente, está recurrida ante el Tribunal Supremo, al considerar mi letrado que se han cometido infracciones legales", añade la ex concejala de Educación, Medio Ambiente y Pesca, quien declara que es "totalmente inocente" y que nada tiene "que esconder".

Una dimisión "obligada" y "por cuestiones de estética"

Sobre las circunstancias que la llevaron a presentar su dimisión en el Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz aporta el siguiente testimonio: "Se me llamó la noche del 2 de septiembre [de 2021] al centro médico propiedad del alcalde, José Ignacio Landaluce, para, según me dijo, hablar. Por supuesto asistí y fui acompañada por mi hermana mayor, como creo que haría cualquier persona en circunstancias similares, que no dejan de ser desagradables", recuerda la ex concejal.

La rueda de prensa del día posterior con Landaluce "fue una pantomima". "Creo que mi cara en ese momento lo dice todo", sostiene la exconcejal

"Al llegar al centro médico, nos encontramos efectivamente con el Sr. alcalde, acompañado de Jacinto Muñoz", primer teniente de alcalde de Algeciras, "y, nada más poner un pie en el lugar, a mi hermana se la expulsa sin más explicaciones. Cuando mi madre conoce esta situación, a pesar de su edad y sus patologías, se persona allí de inmediato" para evitar, explica Ruiz, quedarse a solas con Landaluce y Muñoz.

En dicha cita, asegura Laura Ruiz que fue obligada a dimitir de su cargo: "Se me pone por delante un folio y un bolígrafo y se me indica lo que tengo que poner". Añade la ex delegada que el alcalde activa la grabadora de su teléfono móvil "para que dejara grabadas las declaraciones -las cuales hubo que repetir varias veces porque no eran de su agrado- que se enviaron a los medios esa misma noche". "No obstante -añade Ruiz- se me asegura y promete que seguiría siendo parte del equipo de Landaluce por mi buen hacer en el trabajo diario, algo que jamás cumplió, pues en ese momento se me aparta de todo acto que pueda relacionarse con el partido, en palabras de Jacinto Muñoz, por cuestiones de estética", cuenta Ruiz a esta redacción.

La ex delegada rememora finalmente la rueda de prensa del día posterior: "Fue una pantomima que me recordó a la que dieran hace años el ex edil de Marbella, Julián Muñoz, y su mujer Mayte Zaldivar. Creo que mi cara en ese momento lo dice todo. Las palabras estaban pactadas y medidas para luego si te he visto no me acuerdo y aquí no ha pasado nada", concluye Laura Ruiz en su escrito narrando los hechos. Esta semana convocará una rueda de prensa para poner "en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos" durante su andadura como miembro de la Corporación Municipal algecireña.