Jesús Trujillo, abogado: "Que Laura Ruiz sea personal de confianza del Ayuntamiento de Algeciras da que pensar"

Algeciras/Camino de la redacción de Europa Sur, lugar de la entrevista, le han parado varias personas en la calle para felicitarle. La sentencia firme por la que el Tribunal Supremo condena a Laura Ruiz, ex concejal del PP en Algeciras, a 21 meses de cárcel por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones, ponen fin a ocho años de un proceso en el que ha pasado de la angustia y el acoso inicial a tener la satisfacción de ver cómo se ha hecho justicia.

Jesús Trujillo (Madrid, 1984), padre de tres hijos, abogado afincado en Algeciras desde los 4 años y en ejercicio desde hace quince, habla abiertamente por primera vez de los ocho años que ha vivido desde que, en agosto de 2017, se vio sorprendido por una avalancha de llamadas y mensajes telefónicos de carácter sexual. Fue la consecuencia de un anuncio por palabras publicado en milanuncios.com por la antigua edil, según el relato de hechos probados que consta en la sentencia, en el que esta puso el nombre, apellido y teléfono del letrado bajo un epígrafe revelador: “Chico busca chico”.

“Estaba de vacaciones en Portugal con mi mujer y, de repente, comencé a recibir las llamadas y los mensajes, a cuál más subido de tono. Uno me decía que venía en camión al puerto, otro que era un oso… Un disparate. El primer día pensé que era cosa algunos amigos míos, pero cuando el tema fue a mayores empecé a preocuparme. Fue un acoso y una tensión constante. Una vez me llamó, incluso, uno desde el mismo bar donde estaba tomándome un café en ese momento; estaba con una compañera y vio cómo me puse blanco, con la cara descompuesta”, relata ahora de forma relajada, pasado el tiempo, para describir lo que por momentos fue un temporal de levante.

Jesús Trujillo, durante la entrevista. / Erasmo Fenoy

A cuentagotas, por los datos que pudo recabar entre la legión de sátiros y pervertidos que se pusieron en contacto con él -“a todas horas”, concreta- pudo averiguar que el anuncio de marras había sido publicado en la citada web, si bien no logró dar con él hasta iniciado noviembre, en la sección de Masajes.

Una vez hechas las copias pertinentes del anuncio y logrado que la web, al fin, lo suprimiera, acudió al Juzgado de Guardia de Algeciras para presentar la denuncia. Pasados nueve meses, el 1 de agosto de 2018, recibió una llamada de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de la Policía Nacional para citarle en la comisaría de Algeciras; allí le preguntaron si tenía alguna sospecha sobre la autoría del anuncio y dio el nombre de Laura Ruiz. La animadversión hacia él por parte de la entonces delegada municipal de Educación y Medio Ambiente se había manifestado de diversas formas y venía de lejos: Trujillo había defendido con éxito al ex marido de la concejal en su tormentoso proceso de divorcio y en dos denuncias presentadas por ella por violencia de género, ambas archivadas. “No vas descaminado”, adelantaron los policías al abogado.

Sale el caso a la luz

El 2 de agosto saltó el caso a la luz pública, cuando Europa Sur desveló que la Policía Nacional tenía intención de citar a declarar a Ruiz en calidad de detenida por hostigamiento al abogado de su ex marido. Trujillo fue el primer sorprendido al recibir la llamada de un amigo que acababa de ver el periódico. “Estaba de vacaciones y no tenía ni idea de lo que iba a hacer la Policía tras hablar conmigo”, se sincera.

Luego vino la historia ya conocida: la apertura de diligencias judiciales y la imputación de la concejal; la inclusión de esta -de nuevo- en la lista del PP de 2019 y su reelección como concejal; la petición de condena por parte de la Fiscalía de cuatro años y medio de prisión; la sentencia condenatoria a 21 meses de cárcel de un juzgado de lo Penal de Algeciras en septiembre de 2021; su dimisión como concejala ese mismo mes -acompañada en la sede del PP por José Ignacio Landaluce, el alcalde, con compromiso expreso de rescatarla si fuera absuelta a posteriori-; la ratificación del fallo por parte de la Audiencia de Cádiz en mayo de 2022; la amenaza de tirar de la manta lanzada por la ex concejala en octubre de 2022 por hechos acaecidos durante su etapa como concejal; su inexplicable contratación, en septiembre de 2023, como “personal de confianza” del Consistorio -"Laura me pidió ayuda, no me ha amenazado", se justificó lacónico el regidor-; y el fin del procedimiento judicial de la mano del Supremo, con fecha del pasado 7 de mayo.

Ruiz deberá, ahora sí, hacer efectivo el abono de la indemnización de 10.000 euros y de una multa de 730 euros, más intereses en ambos casos, junto a las costas procesales -una cifra que puede rondar unos 6.000 o 7.000 euros extra- y saldar las cuentas con su último abogado, el afamado y veterano Marcos García Montes. Con el primero de los letrados que la representó, el algecireño Fernando Piña, acabó muy mal, hasta el punto de que este se vio obligado a demandarla para que le abonase su honorarios: 4.612 euros, más los intereses y las costas del procedimiento. En la vista oral quedaron desmontadas las versiones de la ex concejal, su madre y su hermana, que aseguraron haber pagado en sobres y sin recibos al demandante. Suma y sigue.

No sabéis lo que estáis haciendo, como esto salga mal no vais a poder estar en Algeciras… Coge 3.000 euros y corre"

Trujillo hace memoria de todo lo ocurrido y esboza, al fin, una sonrisa. Por fin. Insiste en su condición de “apolítico”, en el sentido de independiente, que no en el de indiferencia respecto a lo que sucede en Algeciras, una ciudad en la que, a raíz de lo sucedido, dejó de residir para mudarse a Cádiz junto con su mujer. Además de la chanza generalizada a su costa en los juzgados, las consecuencias de lo ocurrido, pese a ser la víctima, se tradujeron en que algunos clientes le dieron de lado “por no parecer que estaban en contra del partido que gobierna la ciudad”.

Detallle de las manos de Trujillo, con el 'Europa Sur' del día. / Erasmo Fenoy

Sin apoyo desde el Ayuntamiento

En esos primeros meses hubo algunas llamadas de apoyo, pero ninguna desde el Ayuntamiento de Algeciras. Trujillo señala que, antes incluso de presentar la denuncia, advirtió de la que se avecinaba a personas próximas al PP local, pero nadie desde el partido hizo nada, hasta el punto de que volvió a ser candidata en 2019. Es más, a medida que se acercaban las elecciones municipales, empezó a recibir “presiones” para que diera marcha atrás en las acciones judiciales. “No sabéis lo que estáis haciendo, como esto salga mal no vais a poder estar en Algeciras… Coge 3.000 euros y corre. Les dije que no quería el dinero, cero euros, que para retirar la denuncia me bastaba con que Laura Ruiz se sentase a mi lado, que me pidiera perdón y que lo hiciéramos público, pero no quiso”, rememora.

Tampoco recibió el respaldo en tiempo y forma del Colegio de Abogados de Cádiz, cuya directiva vetó la celebración de una rueda de prensa y la emisión de un comunicado de prensa, que solo emitió una vez conocida la sentencia, en respaldo a su colegiado. “Las frenaron desde Cádiz, no sé por qué, pero me sentí decepcionado”, se confiesa. Tampoco hubo nadie del colegio durante la celebración del juicio.

El fichaje de Laura Ruiz da qué pensar y ofrece una imagen muy negativa sobre el funcionamiento del Ayuntamiento de Algeciras"

La dimisión de la concejal no reconfortó a Trujillo, máxime porque lo hizo acompañada del alcalde: “Cuando vi la foto de los dos juntos me cabreé mucho. ¿Esto qué es? ¿Pobre Laura? Vamos a recordar la frase de José Ignacio Landaluce: ‘Pobre Laura, el daño que se le está haciendo a ella y a su madre’. ¿Y yo, qué? Los meses de llamadas, de mofa en los juzgados, el sufrimiento de mi familia… No deseo que a Laura Ruiz le pase nada malo y no le tengo rencor, es más, le deseo la máxima prosperidad y felicidad, pero que no haga daño a la gente. Ha ido a por mí, un abogado que ha hecho carrera desde la nada. ¿Por qué tiene que tratar de destruirme?”.

Admite que ha habido varios concejales y militantes populares que en estos años, a título personal, le han mostrado su apoyo “y que han estado muy pendientes de mí”, aunque prefiere no dar sus nombres de forma pública “porque no sé si los voy a meter en un lío”. Por parte del PP, en cambio, “nunca” ha habido un reconocimiento de que se pudieron hacer mejor las cosas. "La idea que se traslada es qué malo he sido yo, que por mi culpa la pobrecita ha tenido que dimitir”, reflexiona Trujillo.

No creo que vaya a pasar nada. Sinceramente, no quiero ni que la echen"

“Es muy indignante que, tras la primera sentencia”, añade el abogado, “la contratasen como personal de confianza del Ayuntamiento de Algeciras. Tienes a una persona problemática, con publicaciones en sus redes sociales en las que ha estado medio amenazando con que iba a tirar de la manta, con una condena judicial, que ha dimitido por ello, que dice que va a dar una rueda de prensa sobre hechos ocurridos durante su etapa como concejal que va a poner en manos de la Justicia… y ahora la fichas como asesora. Da que pensar y ofrece una imagen muy negativa sobre el funcionamiento del Ayuntamiento de Algeciras. Por parte del alcalde se ha lanzado un mensaje muy erróneo a la ciudadanía: hazlo mal y se te premiará. A nivel institucional, he sido un ciudadano de Algeciras al que su Ayuntamiento, ante un delito público cometido por un miembro de la corporación, no ha sido apoyado”.

¿Confía en que, una vez que la sentencia es firme, el Gobierno local la destituya?. "No creo que vaya a pasar nada. Sinceramente, no quiero ni que la echen", concluye.