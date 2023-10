José Ignacio Landaluce: "Laura Ruiz me pidió ayuda, no me ha amenazado"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para tratar diversos temas de actualidad supramunicipal en su papel como senador del Partido Popular (PP), como los recientes incidentes en torno a Gibraltar o la posible investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, la ronda de preguntas se ha centrado exclusivamente en el nombramiento de la ex concejal Laura Ruiz como personal de confianza del Ayuntamiento de Algeciras.

"Laura Ruiz era una persona que me pidió ayuda y, cuando puedes, ayudas a la gente", declaró Landaluce, que compareció en solitario, ya que la diputada Macarena Lorente, cuya presencia también estaba anunciada, ha sufrido un retraso a causa de un atasco en la N-340.

Cuestionado si tan graves o escandalosos eran los "sucesos ocurridos" durante la etapa en el Ayuntamiento de la ex delegada municipal de Educación, Medio Ambiente y Pesca, los cuales amenazó con hacer públicos en una rueda de prensa que finalmente nunca llegó a celebrarse, el alcalde respondió: "A mí no me ha llegado ningún tipo de amenaza, ni directa ni indirecta. Es más, si hubiera algún tipo de amenaza tenga por seguro que yo las aguanto bien porque la diferencia es que nosotros hemos gobernado bien para los algecireños".

"Hemos trabajado como nunca se ha conocido en doce años. Hemos dedicado más que nunca en la historia de Algeciras a las personas necesitadas, ni nunca se ha pagado tanto a las personas que se encargan de las personas necesitadas. Esa es la diferencia. Eso y que las manitas las tenemos muy limpias. Y si alguien tiene algo que cree que no es legal, está perdiendo el tiempo sin acudir a los tribunales. Las cosas que están mal se denuncian en los tribunales", concluyó el alcalde de Algeciras.

Los periodistas convocados les preguntaron a Landaluce si quería "adelantarse" con algún tipo de declaración a una rueda de prensa anunciada por el PSOE de Algeciras apenas una hora más tarde, donde iba a trasladarse información relacionada con la contratación de personal de confianza en el Ayuntamiento.

"¿Me van a criticar esas personas que nos llenaron de deudas hace doce años, las mismas que despilfarraban el dinero en restaurantes y en conciertos a los que nadie iba? ¿Son esas mismas personas las que me van a criticar? ¿Esas personas que dejaron el Ayuntamiento sin poder pagar las nómicas a final de año porque, al ver que iba a ganar el Partido Popular, se fundieron el dinero? ¿Esas personas que dejaron los colegios sin papel higiénico por culpa de su mala gestión? ¿Esas personas que, cuando se inundaron distintas partes de Algeciras, no acompañaron a los vecinos en su sufrimiento y necesidades? ¿Esas mismas personas que se dedicaban a regalar decantadores de cristal de bohemia con el escudo del Ayuntamiento de Algeciras al ácido?", dio Landaluce como respuesta.

"Esas mismas personas que hoy van a criticarnos nos hipotecaron el futuro y nos arruinaron el presente. Esas personas que no pagaron a los colectivos sociales que ayudan a las personas necesitadas. Fíjense quién viene a darnos lecciones de qué. Lo que necesitan es pegar bocados por lo que sea. Y, si no, se lo inventan", finalizó el alcalde, quien añadió: "Reproduzco la misma respuesta que dio mi compañera el otro día en rueda de prensa".

El pasado jueves, la concejal de Hacienda, María Solanes, leyó una respuesta manuscrita en un folio donde defendía a Ruiz en sus años como delegada del Ayuntamiento argumentando que hizo "un buen servicio a los algecireños al frente de las delegaciones que ha ostentado". Además, Solanes hizo hincapié en que "sus causas con la justicia no tienen sentencia firme y atañen única y exclusivamente a su vida privada y personal, en ningún caso a la gestión publica de este Ayuntamiento o cualquier administración".

Dimisión en septiembre de 2021

Laura Ruiz dimitió como concejal de Educación, Medio Ambiente y Pesca el 2 de septiembre de 2021 tras ser condenada a 21 meses de prisión e inhabilitación especial durante el mismo periodo para el ejercicio del derecho pasivo como responsable de tres delitos -contra la intimidad, la integridad moral y coacciones- por la publicación de un anuncio por palabras de carácter sexual en una conocida web con el nombre y teléfono del abogado de su ex marido, el letrado algecireño Jesús Trujillo.

Ruiz, al carecer de antecedentes penales y no exceder la condena los dos años de reclusión, no entró en la cárcel. La condena incluía su inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo por el tiempo de la condena, lo que se traduce en que no podía ser incluida en una lista electoral si la sentencia se convierte en firme. En la actualidad, la sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

El día después de presentar su dimisión Ruiz compareció junto a Landaluce en una rueda de prensa en la que el alcalde le expresó su total apoyo y se comprometió a reintegrarla en la lista de su partido si resultaba absuelta por una instancia superior. La Audiencia Provincial desestimó el primer recurso en mayo de 2022, de ahí que la exconcejal recurriera al Supremo, que aún no ha dictaminado.

A pesar de este apoyo público, las distancias entre Ruiz y el PP se fueron haciendo patentes a lo largo del tiempo, con críticas por parte de la ex edil en sus redes sociales a los que habían sido sus compañeros. En octubre de 2022 aseguró en un escrito remitido a Europa Sur que no dimitió por voluntad propia, sino por presiones. "Se me puso por delante un folio y un bolígrafo y se me indicó lo que tenía que poner", recordó sobre el momento de su dimisión.

En esa carta aseguraba que iba a convocar una rueda de prensa para poner "en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos" durante su andadura como miembro de la corporación municipal algecireña, aunque finalmente no lo hizo.