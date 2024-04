Picardo celebra que Sánchez no dimita: "Es bueno para Gibraltar y para la política decente"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, finalmente no haya presentado su dimisión, considerando que es "bueno" para el Peñón y también para la "política decente".

En un mensaje en X, antiguo Twitter, el político laborista se ha mostrado "encantado" con la decisión de Sánchez. "Obviamente es bueno para Gibraltar, también es bueno para la política decente", ha valorado.

"También es bueno para quienes, como yo, creen que es lo correcto alzarse y luchar por lo que es correcto y que es verdad frente a las mentiras, los ataques personales y los ataques contra nuestros amigos y familiares cercanos", ha acotado. Así las cosas, Picardo ha considerado que lo ocurrido en España en los últimos días debería llevar a los gibraltareños a "reflexionar ya que nos ordean acontecimientos similares en la política moderna en todo el mundo".

Picardo ya se había solidarizado con Sánchez tras anunciar este que se tomaba unos días de reflexión para sopesar si dimitía o no. El Gobierno gibraltareño había reconocido que una eventual salida de La Moncloa podría tener impacto en las negociaciones sobre el acuerdo para Gibraltar tras el Brexit. Londres y Bruselas están negociando el acuerdo que regirá las relaciones de Gibraltar con la UE tras la salida de Reino Unido del bloque.

El pasado 12 de abril hubo una reunión en Bruselas en la que participaron el vicepresidente de la Comisión encargado de la relación con Londres, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, así como el propio Picardo y el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

I am very pleased Pedro Sanchez has decided to stay on as Prime Minister of Spain. This is obviously good for Gibraltar. It is also good for decent politics. It is good for those who believe, as I do, that it is right to stand and fight for what is right and what is true in the… pic.twitter.com/liIvoEcgAR