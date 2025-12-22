Lotería de Navidad 2025, en directo: números premiados, El Gordo y todo lo que pasa minuto a minuto en el Teatro Real

Muy buenos días. Desde ahora pueden seguir en Europa Sur el minuto a minuto del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. El Teatro Real de Madrid vuelve a ser el escenario del sorteo más esperado del año. A partir de las 9:00, los niñosde la residencia-internado de San Ildefonso comenzarán a cantar los números de un sorteo que reparte 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado.

Más dinero que nunca en juego

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, correspondientes a 198 series de 100.000 números cada una, cinco series más que en 2024. La emisión total asciende a 3.960 millones de euros, de los que el 70% se destina a premios.

El Gordo y los grandes premios

El gran protagonista del día, el Gordo de Navidad, reparte 4 millones de euros por serie (400.000 euros al décimo). El 5 es el reintegro más repetido del ‘Gordo’ en la historia, con 32 ocasiones.

Le siguen:

Segundo premio : 1.250.000 euros por serie

: 1.250.000 euros por serie Tercer premio : 500.000 euros por serie

: 500.000 euros por serie Dos cuartos premios : 200.000 euros por serie

: 200.000 euros por serie Ocho quintos premios: 60.000 euros por serie

Si toca… cabeza fría

Cada español gasta de media 76,08 euros en la Lotería de Navidad, frente a los 73,84 del año pasado. En Andalucía, el gasto medio es de 64,05 euros por habitante, con 552 millones de euros consignados, la segunda comunidad que más juega, solo por detrás de Madrid.

Expertos financieros y el Banco de España lo repiten cada año: mejor no precipitarse. Evitar gastos impulsivos, desconfiar de promesas de rentabilidad milagrosa y destinar solo entre el 1% y el 5% del premio a caprichos es la recomendación más repetida. El resto, ahorro y estabilidad.