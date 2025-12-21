Temporal de invierno en el Campo de Gibraltar: viento, lluvias y cancelaciones marítimas en pleno arranque de la Navidad

El invierno ha entrado por la puerta grande en el Campo de Gibraltar. Este domingo, 21 de diciembre, el primero bajo la estación invernal, la comarca amanece bajo la influencia de varios frentes atlánticos que recorren el territorio de noroeste a sureste y que dejan un escenario plenamente invernal, marcado por el viento, la lluvia y un notable descenso de las temperaturas.

A esta situación se suma el acercamiento desde el noroeste de un sistema de bajas presiones que favorece la entrada de una masa de aire polar. El resultado: una atmósfera inestable, con precipitaciones generalizadas en toda la comarca y el Estrecho y rachas fuertes de viento de poniente que obligan a extremar la precaución, especialmente en el litoral y en las comunicaciones marítimas.

Alerta por poniente fuerte en el Estrecho

Desde primeras horas del domingo, la evolución del temporal ha venido marcada por un nuevo descuelgue de una depresión en altura que está inestabilizando el tiempo en Andalucía. En el Campo de Gibraltar, las lluvias pueden ser localmente intensas en algunos momentos, acompañadas de viento fuerte en el Estrecho.

Las navieras que operan en el puerto de Tarifa están cancelando algunas salidas de la línea que conecta con Tánger ciudad este domingo, mientras que en el puerto de Algeciras se están registrando también retrasos y cancelaciones en la línea con Tánger Med

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha advertido de las consecuencias directas de este episodio meteorológico en el tráfico marítimo. Desde el puerto de Tarifa se ha anunciado que, debido al temporal de poniente, las navieras han procedido a cancelar algunas salidas previstas este domingo en la línea Tarifa–Tánger Ciudad. En el puerto de Algeciras también se están registrando también retrasos y cancelaciones en la línea con Tánger Med.

La mini OPE de Navidad, ya activada

El temporal coincide, además, con un momento especialmente sensible en los puertos del Estrecho. El Puerto de Algeciras comenzó a llenarse antes de lo habitual y, desde primeras horas del viernes 19 de diciembre, una intensa afluencia de vehículos obligó a la APBA a activar un dispositivo especial de la OPE de Navidad, una especie de “mini Operación Paso del Estrecho” diseñada para garantizar la fluidez y la seguridad de los embarques.

Este operativo se activó el jueves 18 de diciembre a las 14:00 y se mantendrá hasta el 1 de enero de 2026 a las 22:00. El adelanto de muchos desplazamientos hacia Ceuta y Tánger, unido a la previsión de viento y lluvia durante estos días, ha incrementado la presión sobre las infraestructuras portuarias.

Semana de Navidad: inestabilidad y mucha incertidumbre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que la inestabilidad no se limitará a este domingo. De cara a la semana del 22 al 28 de diciembre, será clave la posición y evolución de la depresión en altura, especialmente desde el lunes hasta el jueves, día de Navidad.

El arranque de la próxima semana en Andalucía estará marcada por algunos chubascos y temperaturas por debajo de lo normal para la época. La semana estará marcada por nuevos descuelgues de depresiones, alternando jornadas de precipitaciones con otras de transición. La Aemet subraya, en cualquier caso, que existe mucha incertidumbre en la evolución día a día del tiempo.

El invierno arranca oficialmente este domingo

Este 21 de diciembre no solo es el primer domingo con temporal, sino también el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte, que comienza a las 16:03 (hora peninsular). La estación durará 88 días y 23 horas, hasta el 20 de marzo de 2026, cuando dará paso a la primavera.

El solsticio de invierno marca el día con menos horas de luz del año y el arco más corto del Sol en el cielo. A partir de ahora, las noches largas y el ambiente frío serán protagonistas, en un invierno que, según la Aemet, podría presentar temperaturas por encima de lo normal en el conjunto del trimestre, aunque con episodios puntuales de tiempo adverso como el que ya se deja sentir este domingo en el Campo de Gibraltar.