El Puerto de Algeciras activa una mini OPE de Navidad ante la llegada masiva de vehículos rumbo a Ceuta y Tánger

La llegada, en algunos momentos masiva, de vehículos lleva a la Autoridad Portuaria a habilitar distintas parcelas de estacionamiento para la gestión de la OPE Navidad 2025.

El Puerto de Algeciras ha comenzado a llenarse antes de lo habitual. Desde primeras horas de la mañana de este viernes, 19 de diciembre, una afluencia intensa de vehículos ha obligado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) a activar un dispositivo especial de la OPE de Navidad, un “mini Operación Paso del Estrecho" que ya está en marcha para garantizar la fluidez y la seguridad de los embarques.

El operativo se activó este jueves 18 de diciembre a las 14:00 y se prolongará hasta el 1 de enero de 2026 a las 22:00, coincidiendo con un calendario de vacaciones más largo y con el adelanto de muchos desplazamientos hacia Ceuta y Tánger (Marruecos) ante la previsión de viento y lluvia para las próximas horas.

Desde la APBA explican a Europa Sur que, aunque el volumen de vehículos está siendo muy elevado desde las 6:00 de la mañana de este sábado, la situación entra dentro de lo previsto, ya que este viernes estaba señalado como uno de los días clave para viajar antes del empeoramiento del tiempo.

Parcelas llenándose y refuerzo de personal

La llegada escalonada —y en algunos momentos masiva— de vehículos ha llevado a la Autoridad Portuaria a abrir y habilitar distintas parcelas de estacionamiento para la gestión de la OPE Navidad 2025. En el Puerto de Algeciras, la zona principal es la parcela Galera, mientras que como áreas alternativas de emergencia se encuentran disponibles la parcela de la Lonja —ya abierta— y el Llano Amarillo Norte.

En el Puerto de Tarifa, el dispositivo se articula en torno a la zona de pre-embarque y la zona de embarque, con el objetivo de evitar retenciones y facilitar el tránsito ordenado de pasajeros y vehículos.

Además, durante todo el periodo navideño, la APBA ha previsto un refuerzo del servicio de ordenación de vehículos tanto en Algeciras como en Tarifa, así como un incremento de la presencia de la Policía Portuaria, para que los desplazamientos se desarrollen de forma ágil y segura.

Viajes adelantados y previsión de mal tiempo

Desde la Autoridad Portuaria se apunta a varios factores que explican este pico de movimiento: por un lado, las vacaciones escolares y laborales más largas de esta Navidad, y por otro, la decisión de muchos viajeros de adelantar su salida ante la previsión de fuertes rachas de viento y lluvia para este fin de semana.

En este contexto, la APBA insiste en una recomendación clave para todos los usuarios que se desplacen en los próximos días: acudir al puerto con el billete cerrado, una medida fundamental para evitar esperas innecesarias y facilitar la gestión de los embarques en momentos de alta demanda.