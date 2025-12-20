La lluvia se cuela en las vacaciones: dos frentes encadenados regarán el Campo de Gibraltar antes de Navidad

El paraguas será un compañero habitual en los primeros días de las vacaciones de Navidad en el Campo de Gibraltar. Cuando se encadenan las comidas de empresa, las últimas compras y los desplazamientos familiares, la meteorología anuncia un cambio claro de guion: la lluvia tomará la comarca antes de Nochebuena con la llegada de dos frentes muy seguidos y la formación de una borrasca.

Según la previsión, las precipitaciones se dejarán notar durante el fin de semana del 20 y 21 de diciembre y en los días previos a Nochebuena, en un episodio típico de tiempo inestable asociado al paso de frentes atlánticos y descuelgues de aire frío en altura.

Ambiente revuelto

El primer frente comenzará a cruzar Andalucía desde el viernes 19, generando chubascos que podrán ser localmente intensos, especialmente en la mitad occidental de la comunidad, con el Campo de Gibraltar como una de las zonas más afectadas. No se descarta que algunas precipitaciones vayan acompañadas de tormenta, en un contexto de inestabilidad reforzado por la llegada de una vaguada en altura.

Sábado con tregua… solo de día

El sábado 20 traerá un respiro engañoso. Durante el día lucirá el sol en buena parte de la comarca, permitiendo planes al aire libre y compras de última hora. Sin embargo, la calma durará poco: a partir de las 22:00 volverá la lluvia, con el descuelgue de una nueva depresión en altura que dejará una noche pasada por agua.

Domingo inestable y lunes sin lluvia

El domingo 21 continuará el tiempo revuelto, con lluvias intermitentes a lo largo del día. En cambio, el lunes 22, día del sorteo de la Lotería de Navidad, la previsión es más optimista: no se esperan precipitaciones, lo que permitirá seguir celebraciones y desplazamientos con mayor tranquilidad.

Martes gris y Nochebuena con sol

La inestabilidad regresará el martes 23, con cielos nubosos y nuevas lluvias. Pero el tiempo se reconciliará con los planes navideños justo a tiempo: el miércoles 24 de diciembre, día de tardeo y Nochebuena, estará marcado por el sol, ofreciendo una tregua muy esperada.

Temperaturas frescas

Las temperaturas se mantendrán frescas pero contenidas. Las máximas oscilarán entre 15 y 16 grados, mientras que las mínimas se moverán en torno a 7 u 8 grados en los municipios de la costa; más frescas en el interior. El viento soplará mayoritariamente de poniente, con algunas rachas del norte que reforzarán la sensación de fresco.

Arranca el invierno astronómico

Este periodo de tiempo inestable coincidirá con el inicio oficial del invierno astronómico, que comenzará en España el domingo 21 de diciembre a las 16:03, según el Observatorio Astronómico Nacional. Será el día más corto y la noche más larga del año en el hemisferio norte.

El invierno 2025-2026 tendrá una duración de 88 días y 23 horas y se prolongará hasta el 20 de marzo de 2026, cuando dará paso a la primavera. Durante la estación no faltarán citas astronómicas destacadas, como las lluvias de meteoros de las Úrsidas y las Cuadrántidas, además de la presencia en el cielo nocturno de constelaciones emblemáticas como Orión, Tauro o Can Mayor.