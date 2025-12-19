El botellón del día 24 en el Llano Amarillo de Algeciras será desalojado a las 19:30

El Llano Amarillo volverá a albergar en la tarde del día 24 el macrobotellón con el que los más jóvenes celebran cada año la Nochebuena y la Navidad en Algeciras. Estará permitido beber allí y sólo allí, pero eso sí, hasta las 19:30, momento en el que comenzarán las labores de limpieza por parte de los operarios de Algesa, con el fin de que el espacio vuelva a estar en perfectas condiciones para su posible uso posterior en horario nocturno.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, junto al delegado de Limpieza, Vicente Palomares, tras presidir una reunión de coordinación entre la Policía Local y los servicios de limpieza con el objetivo de establecer las pautas de actuación de cara a la celebración del próximo 24 de diciembre, a los que se suma Proteccion Civil.

Esta reunión da continuidad a la Junta Local de Seguridad celebrada la pasada semana, en la que se abordaron de manera general los dispositivos especiales previstos para la Navidad. En esta ocasión, el encuentro se ha centrado específicamente en una de las jornadas con mayor afluencia de personas a las calles de Algeciras, en la que tradición y ambiente festivo congregan a numerosos vecinos y visitantes.

Jacinto Muñoz ha explicado que, como en años anteriores, se habilitará el Llano Amarillo como espacio de encuentro para los más jóvenes durante la tarde del día 24.

Asimismo, se desplegará un dispositivo especial de Policía Local, tanto en el Llano Amarillo como en las principales zonas de ocio del centro de la ciudad, entre las que destacan las calles Trafalgar, Plaza Neda, calle Capitán Ontañón, Verboom, y otros puntos donde se concentra de manera preferente la actividad festiva.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y comprensión de la ciudadanía, recordando que, aunque se trata de un día de celebración en la calle, también es una noche para disfrutar en familia. En este sentido, el teniente de alcalde ha subrayado que tanto los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Local y Policía Nacional, Proteccion Civil, como los trabajadores del servicio de limpieza, desean igualmente poder compartir estas fechas con sus seres queridos.

El objetivo del dispositivo es compatibilizar una ciudad segura y limpia tras la medianoche, cuando vuelve a incrementarse la actividad en la vía pública, con el respeto al trabajo de los servicios municipales, permitiendo que estos profesionales puedan cumplir con sus funciones y, al mismo tiempo, disfrutar de la cena de Nochebuena en familia.

Desde el Consistorio se agradece de antemano la colaboración de todos los algecireños para que la jornada del 24 de diciembre transcurra con normalidad, civismo y espíritu navideño.