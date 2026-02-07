Avisos naranja y amarillo para este domingo con los últimos coletazos de la borrasca Marta

Los últimos coletazos de la borrasca Marta por Andalucía auguran un domingo condicionado por los avisos naranja y amarillo durante las primeras horas de la jornada en el sur, también en la zona del Estrecho que afecta al Campo de Gibraltar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros hasta las 00:59 con fuertes vientos que pueden alcanzar los 88 km/h y mantiene el aviso amarillo por lluvias peligrosas hasta las 05:59 con una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros.

El temporal parece que va concediendo un respiro aunque los últimos coletazos de Marta mantienen en alerta a los muchos municipios andaluces afectados por el tren de borrascas que ha puesto en jaque a buena parte de la comunidad y, en especial, a la provincia de Cádiz con situaciones límite en pueblos de la sierra gaditana como Grazalema y Ubrique, en Jerez y en zonas inundables y cercanas a ríos como en el interior del Campo de Gibraltar, con Jimena y San Martín del Tesorillo como grandes damnificadas. En Tesorillo, el paso de Marta y la crecida del Guadiaro y el Hozgarganta obligó este sábado a desalojar viviendas y a evacuar a varias decenas de vecinos. Una veintena se ha refugiado en el albergue de emergencia en Secadero.

La madrugada del domingo 8 de febrero anuncia agua durante las primeras horas y a partir de las 06:00 el cielo dará un tregua en cuanto a precipitaciones que se mantendrá hasta bien entrada la noche. Las previsiones apuntan a nuevas lluvias a partir del lunes 9 de febrero para el arranque de la semana.

El episodio meteorológico asociado a la borrasca Marta continúa dejando cielos muy nubosos con precipitaciones generalizadas, que aunque tenderán a decrecer en intensidad a lo largo de la jornada, seguirán presentes especialmente en el litoral y zonas costeras del Estrecho y el Campo de Gibraltar. Las lluvias podrán ser moderadas, con acumulaciones notables durante las primeras horas del día antes de una leve mejoría por la tarde.

Las previsiones de modelos internacionales reflejan que, tras un sábado pasado por agua, el domingo mostrará intervalos con nubes y claros, con probabilidad de lluvia en torno al 30-40 % por la tarde y noche, y temperaturas máximas alrededor de 15-16 °C, si bien el viento seguirá siendo un factor relevante, con rachas que podrían rondar los 40-90 km/h en zonas costeras y altas.

El estado del mar seguirá siendo alterado, especialmente en el Estrecho, donde la mezcla de viento del oeste y oleaje localmente fuerte mantiene ondas significativas para actividades marítimas y costeras, según los avisos más recientes.

Los servicios de emergencia y las autoridades locales siguen recomendando precaución ante posibles complicaciones por lluvia y ventiscas residuales, así como mantener actualizada la información oficial de Aemet y evitar desplazamientos no imprescindibles si las condiciones climatológicas se deterioran durante el día.