Tesorillo ordena la evacuación de unas 60 viviendas ante la crecida del río Guadiaro

Un vecino de Tesorillo, con su perro en brazos y el sofá en alto dentro de su casa, este sábado.

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha comunicado este sábado pasadas las 15:10 que se ha ordenado la evacuación preventiva de los vecinos de las zonas inundables del municipio ante la previsión de lluvias y crecidas del río Guadiaro por la llegada de la borrasca Marta, el nuevo frente atlántico que ya azota a buena parte de Andalucía. El Ayuntamiento ha explicado que Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local están coordinados y comenzarán los desalojos entre las 16:00 y las 16:30 horas.

"Tras una videollamada con el Puesto de Mando Avanzado de Málaga y ante la previsión de lluvias y crecidas del río, se ha decidido activar la evacuación preventiva de todos los vecinos que se encuentren en zonas inundables", ha anunciado el gobierno municipal de Tesorillo. Esta evacuación afecta, por el momento, a 63 viviendas, según puede corroborarse en el mapa oficial de riesgo del Miteco.

El Ayuntamiento ha solicitado a los vecinos que puedan desplazarse por sus propios medios que se dirijan al colegio Los Almendros de Secadero, donde Cruz Roja ha habilitado un albergue de emergencia (C. Los Naranjos, 20, 29692 El Secadero, Málaga, España). "Quienes no puedan desplazarse, pueden solicitar ayuda y los equipos de seguridad se encargarán del traslado", agregan los responsables municipales.

"En Montenegral Alto, solo deberán evacuar aquellas personas con problemas de movilidad, personas mayores o situaciones especiales", precisa la información oficial del municipio.

Mapa de riesgos por las crecidas de los ríos en Tesorillo.

"Pedimos máxima colaboración y calma. Es una medida preventiva y ahora mismo la situación está controlada y vigilada", subraya el Ayuntamiento.

Desalojo preparado

San Martín del Tesorillo se mantiene en máxima vigilancia desde los últimos días, tras el castigo severo de la borrasca Leonardo, y desde la pasada madrugada con el avance de Marta. El Ayuntamiento puso en preaviso de desalojo a los vecinos de las zonas más expuestas ante una posible crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, en un contexto especialmente delicado tras varios días de precipitaciones continuadas que han saturado el terreno y elevado el nivel de los cauces. El Consistorio avisó de que se podrían registrar hasta 100 litros por metro cuadrado en la zona.

En ese escenario, los vecinos afectados ya tenían conocimiento de que serían trasladados al colegio de El Secadero, donde Cruz Roja ha habilitado un albergue con 200 camas y todos los recursos necesarios para su atención. Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil se encargan de avisar personalmente en los domicilios para garantizar una evacuación ordenada y con tiempo suficiente.

El municipio, duramente golpeado días atrás por la borrasca Leonardo, ha logrado recuperar cierta normalidad tras quedar parcialmente anegado y aislado por la crecida de los ríos. Las carreteras de acceso, cortadas durante varios días, ya han sido reabiertas, aunque persisten incidencias en el suministro eléctrico y en las comunicaciones en algunos puntos. A este respecto, el Ayuntamiento ha informado de que operarios de Endesa y de las compañías de telefonía e internet ya se encuentran desplazados para revisar la potencia de las antenas y restablecer el servicio en zonas como La Era, el entorno del Molino, la calle Tufas y otros puntos del municipio. Los equipos trabajan de forma coordinada para recuperar la electricidad y las comunicaciones “lo antes posible”.

La UME y máquinas de agua potable

Además, San Martín del Tesorillo cuenta con un importante despliegue de medios: un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal médico permanecen en el municipio, se han instalado grupos electrógenos por si se producen nuevos cortes de suministro y hay un helicóptero disponible ante cualquier emergencia.

En paralelo, la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía ha desplegado máquinas generadoras de agua potable capaces de producirla a partir de la humedad ambiental, una tecnología adquirida el pasado mes de diciembre y activada ahora como recurso adicional ante la emergencia, según ha confirmado el consejero Antonio Sanz.

El Ayuntamiento ha agardecido públicamente la “enorme solidaridad” recibida por parte de municipios vecinos, empresas, voluntarios y particulares. Gracias a esta colaboración, aseguran, las provisiones básicas están garantizadas, especialmente en alimentos y material de limpieza. No obstante, se pide a la ciudadanía que permanezca atenta a los canales oficiales y siga las indicaciones de las autoridades.