La borrasca Marta ya está aquí: qué va a pasar y por qué preocupa tanto en el sur de Andalucía

Volverán a superarse los 100 l/m2 en el entorno de la sierra de Grazalema este fin de semana por la borrasca Marta.

La borrasca Marta avanza a toda velocidad hacia España y su impacto ya se deja notar en Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz, el Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho, donde las próximas horas serán clave. No llega sola ni en un momento cualquiera: lo hace tras días de lluvias continuas que han dejado suelos empapados, ríos desbordados y embalses casi llenos, un cóctel que multiplica el riesgo ante cualquier nuevo episodio de precipitaciones intensas.

Según los modelos meteorológicos, el centro de Marta tocará tierra entre las 15:00 y las 16:00, entrando por el norte de Portugal y el sur de Galicia, pero su influencia se extenderá rápidamente hacia el sur peninsular. Andalucía será una de las comunidades más afectadas durante este sábado, con lluvias persistentes, viento fuerte y un temporal marítimo muy adverso.

Lluvia sobre mojado: el gran problema de esta borrasca

La clave de este nuevo temporal no es solo cuánto va a llover, sino dónde y en qué condiciones lo hará. Andalucía aún sufre los efectos de la borrasca Leonardo, que ha dejado más de 5.000 personas evacuadas, carreteras cortadas y numerosos arroyos y ríos fuera de su cauce.

Ahora, Marta llega con precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, lo que favorece la escorrentía: la tierra ya no puede absorber más agua y todo corre cuesta abajo. Esto eleva el riesgo de inundaciones, desprendimientos y deslizamientos, especialmente en zonas de sierra como Grazalema, que permanece bajo aviso naranja por acumulados en 12 horas.

Desde primeras horas de este sábado ya se han registrado más de 15 litros por metro cuadrado en una sola hora en puntos del oeste andaluz, y lo peor aún está por llegar en el extremo sur.

El Campo de Gibraltar y el Estrecho, en el centro del temporal

Será entre las 16:00 y las 20:00 cuando Marta muestre su cara más dura en el Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho. Municipios como Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo se sitúan entre los puntos más sensibles, con previsiones de lluvias muy intensas y persistentes en pocas horas.

A esto se suman tormentas, especialmente en el litoral y durante la tarde-noche, sin descartar fenómenos severos puntuales como mangas marinas o tornados, según advierten los avisos activos.

Viento huracanado y un mar muy peligroso

Marta no solo trae agua. El viento será otro de los grandes protagonistas del día. En el área del Estrecho están activos los avisos naranjas por rachas de hasta 100 km/h, con viento de poniente fuerte y sostenido entre la mañana y la noche del sábado.

Este viento tendrá un reflejo directo en el estado del mar. El litoral gaditano y el Estrecho afrontan un temporal marítimo severo, con olas de entre 5 y 6 metros, lo que ya ha provocado la suspensión de conexiones marítimas entre Algeciras y Ceuta. La naviera DFDS ha cancelado todas las salidas del buque de alta velocidad Ceuta Jet, mientras otras compañías evalúan su operativa en función de la evolución del temporal.

Los vientos ábregos dejarán rachas que podrían superar los 90 km/h en el Estrecho. / Meteored

Emergencias activas y llamamientos a la prudencia

La magnitud del episodio ya se refleja en el número de incidencias. El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha realizado 111 intervenciones durante la pasada noche, 45 de ellas en el Campo de Gibraltar, con especial incidencia en Algeciras.

Las autoridades locales coinciden en el mensaje: máxima prudencia y evitar desplazamientos innecesarios.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, recuerda que la ciudad mantiene activos avisos naranjas por viento y fenómenos costeros, además de avisos amarillos por lluvias y tormentas. “El problema es que la tierra no es capaz de absorber más agua”, advierte.

Ayuntamientos como San Roque, Los Barrios, Jimena, Tarifa o La Línea han activado sus planes de emergencia, cerrado instalaciones municipales y suspendido actividades durante el fin de semana, mientras se vigilan embalses, caminos rurales y zonas especialmente vulnerables.

Las precipitaciones de la borrasca Marta se irán extendiendo e intensificando durante la jornada del sábado, 7 de febrero. / Meteored

La recomendación es clara: no bajar la guardia

Marta cruzará la Península con rapidez y comenzará a debilitarse el domingo, pero las próximas horas son las más delicadas en el sur de Cádiz. Con carreteras afectadas, suelos saturados y un Estrecho muy castigado por el viento y la mala mar, las autoridades insisten en un mensaje sencillo y directo: precaución, calma y sentido común.