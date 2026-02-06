El tiempo en Andalucía explicado para Dummies: qué va a pasar tras Leonardo y por qué el temporal aún no ha terminado

En la jornada del sábado las lluvias intensas irrumpirán de nuevo por el suroeste de Andalucía.

Enero de 2026 y los primeros compases de febrero ya han entrado en la historia meteorológica de Andalucía. No es una exageración. En apenas cinco semanas, hasta siete borrascas de gran impacto han cruzado la comunidad, dejando lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y una situación hidrológica al límite.

Desde el 29 de diciembre hasta hoy, el paso encadenado de estos temporales ha provocado acumulaciones de lluvia extraordinarias, con inundaciones en numerosos puntos y embalses que han alcanzado niveles máximos. Algunos pantanos se han visto obligados a abrir compuertas para aliviar presión, una imagen que se ha repetido especialmente en Andalucía, la comunidad más castigada por este episodio prolongado.

La última en llegar ha sido la borrasca Leonardo, la más dañina por la cantidad de agua caída sobre terrenos ya saturados. Y cuando todavía se están evaluando sus efectos, otra borrasca asoma por el Atlántico: Marta, que volverá a dejar lluvias importantes este sábado, especialmente en el suroeste peninsular.

El tiempo explicado para Dummies: lo que va a pasar, día a día

Para entender qué nos espera en Andalucía en las próximas horas y días, el portal especializado Andalmet, referente en previsión meteorológica en la comunidad, lo explica de forma clara y directa. Traducido a lenguaje sencillo, esto es lo que debes saber.

Viernes: se va Leonardo… pero deja coletazos

Aunque Leonardo ya se encuentra al noroeste de la Península, su último frente frío sigue cruzando Andalucía. Ese frente es el responsable de las lluvias débiles a moderadas y, sobre todo, de las fuertes rachas de viento, que han superado puntualmente los 80 kilómetros por hora en muchos puntos.

A medida que el frente avanza hacia el este, el oeste andaluz empieza a ver claros, especialmente en zonas de Huelva, y esa mejoría se irá extendiendo poco a poco al resto de provincias.

Eso sí, la situación sigue siendo delicada: con los embalses desembalsando y los ríos crecidos, los cauces pueden seguir aumentando su nivel durante la tarde y la madrugada. Precaución máxima, especialmente en zonas como la campiña jerezana, afectada por los desembalses de Arcos y Bornos.

Aquí llega uno de los conceptos clave explicado para principiantes: los chubascos postfrontales.

¿Y eso qué es? Muy sencillo. Tras pasar el frente principal, entra aire frío en altura que provoca chubascos irregulares, de esos que aparecen de repente, descargan con fuerza y se van en minutos.

El viernes será justo así: ratitos de sol; de pronto, un nubarrón; una tromba intensa durante 15 o 20 minutos, y otra vez despejado.

Estos chubascos no caerán en todos los sitios, pero donde lo hagan pueden ser intensos, con tormenta, algún relámpago e incluso granizo menudo. En algunos puntos se podrían acumular hasta 15 litros en menos de una hora, sobre todo en el valle del Guadalquivir y la provincia de Cádiz, sobre todo en el entorno del estrecho de Gibraltar.

El viento de poniente seguirá presente, aunque con menos intensidad que el jueves. Ojo, eso sí, porque algunos chubascos organizados pueden provocar rachas fuertes puntuales por descensos bruscos de aire frío.

Sábado: llega Marta… y vuelve la lluvia generalizada

Cuando parecía que la atmósfera daba un respiro, aparece en escena la futura borrasca Marta, formándose en el Atlántico y dispuesta a interactuar con Leonardo como baja secundaria.

Traducido: otra borrasca entrando por el oeste y afectando de lleno a Andalucía.

El sábado se espera:

Un frente activo cruzando la comunidad de oeste a este.

cruzando la comunidad de oeste a este. Lluvias generalizadas en prácticamente todos los rincones.

en prácticamente todos los rincones. Acumulados que podrían situarse entre 40 y 60 litros en muchas zonas.

en muchas zonas. Nuevas rachas de viento que volverán a superar los 80 km/h en puntos expuestos.

La buena noticia es que Marta pasará más deprisa que Leonardo, aunque eso no la hará menos intensa durante su paso.

¿Y después? ¿Se acaba el temporal?

Según Andalmet, con algo de suerte el domingo 8 será una jornada bastante más tranquila. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que en la primera mitad de la próxima semana todavía podrían registrarse precipitaciones significativas en Andalucía.

Es decir: el temporal afloja, pero no se puede dar por terminado.

La clave para los próximos días

Los suelos están saturados.

Los embalses siguen desembalsando.

Los ríos continúan bajo vigilancia.

Por eso, aunque llueva menos que en jornadas anteriores, el riesgo sigue ahí. La recomendación es clara y repetida por todos los organismos: no acercarse a cauces, extremar la precaución y seguir las actualizaciones oficiales.