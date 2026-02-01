Enero aplasta la sequía y sitúa el año hidrológico por encima de la media histórica en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar ha comenzado 2026 con un volumen de lluvias excepcional, registrando una media de precipitación de 492,9 litros por metro cuadrado en enero en sus principales estaciones, mientras que el acumulado del año hidrológico hasta la misma fecha alcanza ya los 651,8 l/m2, superando ampliamente la media histórica de la comarca y dejando claros indicios de un periodo extraordinariamente húmedo.

Según los datos registrados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) Hidrosur, de la Junta de Andalucía, el inicio de 2026 ha dejado un registro pluviométrico notable en el Campo de Gibraltar, donde la media de precipitación de sus principales estaciones alcanzó aproximadamente 492,9 mm durante el mes de enero. Este volumen de lluvia refleja un comienzo de año excepcionalmente húmedo, que se traduce en acumulados muy relevantes tanto en los embalses como en los cauces fluviales de la comarca. La Sierra de Luna destacó con cifras cercanas a los 1.080 l/m2, mientras que en otros puntos clave como el embalse de Charco Redondo, en Los Barrios, y su depósito regulador, así como el embalse de Guadarranque, en Castellar, las lluvias superaron con creces los 360 l/m2, evidenciando la intensidad sostenida de las precipitaciones a lo largo de todo el mes.

Los ríos Hozgarganta y Guadiaro, así como Lomas de Camara, en Jimena, y estaciones de regulación hídrica como el Depósito DI‑1 (San Roque) y el Partidor de Guadarranque, también registraron importantes aportes, mostrando que el fenómeno afectó de manera homogénea a buena parte de la comarca. La significativa cantidad de lluvia caída en apenas un mes pone de relieve la relevancia de la monitorización de los recursos hídricos y la gestión de los embalses, así como la importancia de la prevención ante posibles avenidas o inundaciones.

Este episodio destaca no solo por la magnitud de los registros, sino también por la rapidez con la que se acumularon, lo que confirma que el Campo de Gibraltar ha experimentado un arranque de año hidrológico excepcionalmente húmedo, situándose muy por encima de los valores medios que normalmente se esperan para enero en la región y marcando el camino hacia un precedente histórico para los registros pluviométricos de la comarca.

Año hidrológico

Estos datos de enero suponen que en lo que va de año hidrológico, las estaciones que monitorizan el comportamiento hídrico en el Campo de Gibraltar han registrado precipitaciones que en varios casos igualan o incluso superan los totales medios anuales habituales.

La Sierra de Luna se destacó con un acumulado de 1.830,9 l/m2, superando en casi 300 l/m2 su media histórica de 1.538,9 l/m2, lo que pone de manifiesto la extraordinaria magnitud de los episodios de lluvia recientes. El embalse de Charco Redondo y su depósito regulador también mostraron cifras significativas, con 640,7 l/m2 y 625,3 l/m2 respectivamente. Aunque en estos casos se mantienen ligeramente por debajo de sus medias históricas de 860,1 l/m2 y 808,2 l/m2, reflejan un inicio de año intenso y sostenido en lluvias.

Otras estaciones como la Torre Toma de Charco Redondo y el Depósito DI‑1 registraron 515,1 l/m2 y 437,7 l/m2, mientras que el embalse de Guadarranque alcanzó los 634,0 l/m2, cifras que destacan por su relevancia para la gestión de los recursos hídricos en la comarca y por la repercusión que pueden tener sobre el nivel de los embalses y cauces. El río Hozgarganta, en Jimena, alcanzó los 785,2 mm, aproximándose a su media histórica de 831,2 mm, y las Lomas de Camara registraron 1.123,8 mm, superando su promedio histórico de 1.029,9 mm, lo que confirma un patrón de lluvias especialmente abundante en el norte del Campo de Gibraltar.

Así desembalsa el pantano de Guadarranque tras llenarse por la borrasca Kristin

En la zona sur y en torno al río Guadiaro, las estaciones de San Pablo de Buceite, partidor de Guadarranque, San Enrique de Guadiaro y el bombeo del Río Guadiaro reportaron acumulados de 655,8 l/m2, 730,5 l/m2, 422,6 l/m2 y 606,4 l/m2 respectivamente, cifras que evidencian que el impacto de las precipitaciones se ha distribuido a lo largo de toda la comarca, afectando tanto a zonas de embalses y depósitos reguladores como a los cauces fluviales más importantes. Este volumen de lluvia supone un reto y, a la vez, una oportunidad para la gestión hídrica, al garantizar reservas de agua en los embalses para al menos tres años y al mismo tiempo exigir atención a la prevención de inundaciones y al control de posibles avenidas.

Según los datos de Hidrosur, estas precipitaciones no solo superan ampliamente los registros de meses anteriores, sino que también ponen de manifiesto la variabilidad climática que caracteriza al Campo de Gibraltar, donde episodios intensos de lluvia en pocos días pueden marcar la diferencia entre un inicio de año normal y un periodo hidrológico excepcional. Las autoridades locales, junto con los servicios de Hidrosur, mantienen un seguimiento constante de la evolución de los embalses y de los niveles de los ríos, garantizando medidas preventivas que protejan tanto a la población como a la infraestructura hidráulica de la comarca.

En conjunto, la información pluviométrica obtenida durante este primer mes del año permite afirmar que enero de 2026 se perfila como un mes históricamente lluvioso para el Campo de Gibraltar, con impactos que se reflejan en la media general de 651,8 l/m2 y que, sin duda, marcarán el inicio del año hidrológico en la región, reforzando la importancia de la monitorización continua y de la gestión responsable de los recursos hídricos.