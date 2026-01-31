Tras Ingrid, Kristin y compañía, llega Leonardo: el invierno no da respiro al Campo de Gibraltar con otra borrasca

Fotos del temporal de lluvia y viento por la borrasca Kristin en el Campo de Gibraltar

Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin. En cinco semanas de invierno, el Campo de Gibraltar ha padecido en mayor o menor medida el paso de media docena de borrascas de alto impacto por el sur de Andalucía. Las seis han dejado multitud de anegaciones fruto del desbordamiento de los ríos y las lluvias torrenciales, así como un rastro de daños en ciudades y zonas rurales por el fuerte viento, que obligaron a cancelaciones en los puertos de Algeciras y Tarifa y a la acumulación de camiones en los entornos portuarios y los polígonos industriales como el de Palmones. Pero la cosa no queda ahí. La tregua de este sábado es sólo eso, una tregua. A partir de este domingo llega a la península ibérica Leonardo, una borrasca que dejará de nuevo fuertes precipitaciones en la comarca y, sobre todo el miércoles, fuertes vientos que soplarán con rachas de más de 100 kilómetros por hora.

La vuelta de las lluvias pilla a los pantanos del Campo de Gibraltar a tope de agua incluso después de haber desembalsado varias veces. Charco Redondo, en Los Barrios, estaba este sábado al 95,45% y Guadarranque, en Castellar, al 95,71%, mientras que Almodóvar, en Tarifa, se encuentra al 90,99%.

La semana

La semana del 2 al 8 de febrero de 2026 en la zona del Estrecho de Gibraltar estará marcada por un tiempo inestable, con cielos mayoritariamente nubosos, lluvias moderadas a persistentes y vientos significativos, especialmente al inicio de la semana. Las condiciones irán variando día a día, con una tendencia a disminuir la intensidad de los fenómenos meteorológicos hacia finales del periodo.

Día a día

Lunes 2 de febrero

Desde primera hora se espera un ambiente bastante inestable, con nubosidad abundante y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada, con aparato eléctrico desde la tarde. El viento soplará con fuerza del oeste y noroeste, con rachas moderadas a fuertes en superficie marina, en torno a 20-30 nudos (aproximadamente 37–55 km/h), y con ráfagas localmente superiores en zonas abiertas del Estrecho.

Martes 3 de febrero

El tiempo continuará dominado por nubes bajas y cielos cubiertos. Las lluvias serán menos intensas que el día anterior, aunque persistentes, con probabilidad de chubascos aislados en áreas costeras próximas al Estrecho. El viento se mantendrá activo, con dirección variable entre oeste y noroeste y rachas moderadas que podrían afectar a la navegación ligera.

Miércoles 4 de febrero

La inestabilidad seguirá presente con nubosidad abundante y posibilidad de precipitaciones dispersas. El viento mostrará cierta variabilidad tanto en dirección como en intensidad, predominando el componente oeste o noroeste con fuerza moderada y rachas notables de 105 kilómetros en distintos momentos del día.

Jueves 5 de febrero

Se espera una ligera mejoría, aunque los cielos seguirán mayoritariamente nubosos. La probabilidad de lluvia tenderá a disminuir, pero el viento continuará siendo un elemento destacado, manteniéndose moderado en el paso del Estrecho, una situación habitual bajo la influencia de sistemas atlánticos.

Viernes 6 de febrero

Aumentarán los intervalos de cielo con claros y se incrementarán los periodos sin precipitación, aunque no se descartan lloviznas ocasionales. El viento perderá intensidad respecto a días anteriores, si bien seguirá siendo más perceptible en el mar que en tierra, con predominio del oeste o noroeste.

Sábado 7 de febrero

La jornada se presentará algo más estable, con intervalos nubosos y menor probabilidad de precipitaciones persistentes. El viento soplará en general flojo a moderado, con posibles rachas puntualmente más intensas, características del entorno del Estrecho.

Domingo 8 de febrero

El cierre de la semana vendrá marcado por cielos mayoritariamente nubosos y la posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. El viento continuará siendo un factor presente, con intensidad moderada y direcciones variables que podrán influir tanto en la sensación térmica como en el estado del mar.

Viento y estado del mar

Según los modelos de predicción marítima y la información oficial disponible, el viento será un elemento recurrente durante toda la semana en el Estrecho de Gibraltar. Predominarán los flujos del oeste y noroeste, con rachas que de forma habitual pueden alcanzar o superar los 20-30 nudos en el mar abierto, especialmente en los primeros días del periodo. La orografía del Estrecho favorece la canalización del viento, intensificando su velocidad en determinadas zonas.

Temperaturas estimadas

Las temperaturas se mantendrán en valores suaves para la época del año, con máximas diurnas en torno a 14-17 grados y mínimas nocturnas cercanas a 11-12 grados en áreas costeras, sin descensos térmicos significativos.