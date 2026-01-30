El tiempo para el fin de semana: transición antes de un nuevo temporal

El Campo de Gibraltar afronta un fin de semana de transición meteorológica para despedir el mes de enero y dar la bienvenida a febrero. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica una clara mejoría el sábado 31 de enero tras las lluvias de este viernes mientras que el domingo 1 de febrero amanecerá más gris, aunque con precipitaciones poco probables en general. Será un fin de semana de transición ante la llegada de un nuevo frente a mediados de la próxima semana.

Sábado: nubes a primera hora y tarde más despejada

El sábado se presenta como la jornada más estable del fin de semana. La probabilidad de lluvia se limita a la madrugada y primeras horas, con un 25 % de posibilidad de precipitaciones hasta el mediodía, bajando a 0 % durante la tarde. Esto se traducirá en un cielo con intervalos nubosos por la mañana que tenderá a quedar poco nuboso entre el mediodía y la tarde.

En cuanto al viento, será protagonista durante la primera mitad del día. Soplará de componente levante (O) por la mañana, girando después a noroeste (NO).

Velocidad media : entre 20 y 35 km/h

: entre Rachas máximas: pueden alcanzar hasta 55 km/h, especialmente en zonas expuestas y durante la mañana

Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, con mínimas de 12 °C y máximas en torno a los 18 °C. La sensación térmica será muy similar, aunque el viento podrá hacer que se perciba algo más de fresco a primeras horas. La humedad relativa bajará respecto a días anteriores, moviéndose entre el 60 % y el 75 %. Índice UV moderado, con valor máximo 3.

En resumen, un sábado aprovechable para actividades al aire libre, sobre todo desde el mediodía, aunque con ambiente ventoso a ratos.

Domingo: más nuboso y ambiente inestable, pero sin lluvias copiosas

El domingo volverán a ganar protagonismo las nubes. El cielo se mantendrá muy nuboso durante gran parte del día, con tendencia a intervalos nubosos por la mañana y mayor cobertura por la tarde.

La probabilidad de precipitaciones es del 35 % en el conjunto del día, algo mayor a primeras horas (20 % por la mañana) y también baja por la tarde. Esto indica que no se esperan lluvias generalizadas, pero no se descarta alguna precipitación débil y aislada.

El viento volverá a soplar de poniente (O) de forma persistente:

Velocidad media : alrededor de 25 km/h

: alrededor de Rachas máximas: de hasta 45 km/h, que pueden notarse especialmente en el litoral y zonas abiertas del Estrecho

Las temperaturas bajan ligeramente respecto al sábado, con mínimas de 12 °C y máximas de 17 °C, manteniéndose una sensación térmica muy parecida. La humedad será más alta que el sábado, alcanzando valores de hasta el 85 %, lo que reforzará la sensación de cielo gris y ambiente húmedo.

El tiempo para el sábado 31 de enero. / Aemet

El tiempo en España

El sábado se registrará una tregua transitoria gracias a la entrada de altas presiones, aunque la influencia de más frentes atlánticos continuará dejando precipitaciones sobre todo en el norte peninsular y Baleares, con descensos de la cota de nieve hasta los 700 metros en montañas del norte peninsular y de las temperaturas mínimas y viento fuerte.

De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen activados mañana avisos por lluvias, nevadas, viento y oleaje, siendo rojo en los litorales gallegos por oleaje.

Se registrarán precipitaciones en la mayor parte del tercio norte, donde pueden ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo menudo, así como en regiones de montaña del resto de la Península, principalmente del sureste, meseta y norte de Baleares; sin descartarse en otras zonas a excepción de en litorales del este y sureste peninsular.

Los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y zonas de la Bética oriental. Habrá posibilidad de tormentas de madrugada al sur de Baleares y heladas débiles en regiones de montaña de la mitad norte, moderadas en el Pirineo.

La cota descenderá hasta los 700/1.000 metros en montañas de la mitad norte y zonas aledañas, subiendo al final hasta 1.200/1.400 metros, con mayores acumulados en cotas altas. No se descarta nieve en zonas altas de Mallorca al final del día.

Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste peninsular, descenderán en el resto, de forma más intensa en el este y Baleares. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares excepto en el oeste de Galicia y noreste de Cataluña, donde habrá ligeros ascensos.

El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, en general será flojo en el suroeste y moderado en el resto, esperando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico oriental, Mediterráneo, Baleares e interiores del tercio este peninsular, así como en montañas del centro y norte.