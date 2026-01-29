La borrasca Kristin dejó ráfagas de viento huracanado de hasta 123,1 km/h justo a la hora de entrada en los colegios
La estación meteorológica de la Universidad de Cádiz en Algeciras marcó rachas de viento sostenidas de 93,2 km/h
Carmen Castillo, consejera de Educación: "Si cada vez que hay una alerta naranja hay que cerrar colegios, todos los días cerraría alguno"
El temporal saca a la luz las deficiencias en los colegios de Algeciras con múltiples filtraciones por la lluvia
La borrasca Kristin dejó registros récord de viento en la mañana del miércoles 28 de enero en Algeciras con un valor equivalente al de un huracán de categoría 1. Así consta en la base de datos de la estación meteorológica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algecias, ubicada en pleno núcleo urbano, en la avenida Ramón Puyol.
La racha máxima de viento alcanzó los 123,1 km/h a las 8:53, justo a la hora de entrada a los colegios en la ciudad. La Junta mantuvo la actividad lectiva durante toda la mañana pese a los pronósticos meteorológicos. Esta racha, que supone un récord absoluto en el medidor, equivale a un huracán de categoría 1 (de 119 a 153 km/h) y se produjo con viento procedente del oeste (266º). Este tipo de rachas pueden provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos y dificultades para la circulación, especialmente en zonas expuestas y elevadas, tal y como sucedió por toda la ciudad.
Además, los medidores registraron un viento sostenido de 93,2 km/h el mismo día a las 9:36, soplando desde el suroeste (242º). Mantener velocidades tan altas de forma continuada incrementa el riesgo de incidencias, ya que no se trata de un pico puntual, sino de una situación persistente contra los elementos de fachadas, árboles y las personas.
Estos datos confirman la intensidad del paso de Kristin por el Campo de Gibraltar, con condiciones meteorológicas adversas que dejaron un rosario de desperfectos en toda la comarca.
