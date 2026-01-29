El temporal saca a la luz las deficiencias en los colegios de Algeciras con múltiples filtraciones por la lluvia

El intenso temporal que afecta a la comarca está causando serios problemas en varios centros educativos de Algeciras, con filtraciones de agua y estructuras en riesgo que han obligado a desalojar aulas y, en algunos casos, edificios completos.

Según informan fuentes del sector educativo, el CEIP Los Arcos tuvo que ser desalojado el miércoles por riesgo de seguridad, mientras que en el CEPR Elcano, varias clases fueron evacuadas debido a que un techo amenaza con derrumbarse. Otros colegios afectados por las lluvias incluyen el Caetaria, Puerta del Mar, Tartessos, San García, Parque del Estrecho y General Castaños, donde se han registrado filtraciones y problemas derivados de la acumulación de agua.

En el CEIP Parque del Estrecho, se reporta que el agua continúa entrando en las instalaciones, generando un riesgo potencial para alumnos y personal. “El problema no es que sea un caso aislado; hay múltiples colegios en condiciones lamentables”, adviritió uno de los docentes que se han dirigido a Europa Sur para expresar sus quejas.

Aunque los responsables en meteorología han levantado el aviso naranja de lluvia para este jueves, se prevé que continúen las precipitaciones, lo que plantea incertidumbre sobre la seguridad de los estudiantes en estos centros. Padres y profesores se encuentran a la espera de instrucciones sobre posibles cierres o evacuaciones preventivas.

Las autoridades educativas han asegurado que están evaluando la situación y coordinando medidas de seguridad para garantizar la protección de los alumnos, aunque aún no se ha emitido un listado oficial de cierres o traslados de clases.

La decision de suspender la actividad lectiva en la tarde del pasado miércoles, cuando muchos alumnos y profesores se encontraban en trayecto o incluso ya en el interior de los centros, ha generado un gran malestar en la comunidad educativa y en el seno de las propias familias, que entienden que no tuvieron tiempo para reaccionar.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, se ha pronunciado tras las críticas recibidas por no suspenderse este pasado miércoles por la mañana las clases en la comunidad autónoma como medida preventiva ante el temporal. Según ha explicado, la decisión se adoptó atendiendo a la situación concreta en cada zona y al tipo de avisos activados.

La consejera ha defendido el mantenimiento de la actividad en los centros cuando no existía un riesgo asociado. "Si cada vez que hay una alerta naranja por viento o por fenómenos costeros hay que cerrar centros educativos, todos los días cerraríamos centros educativos, y esto es un servicio público", ha manifestado.