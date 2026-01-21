Incidentes en un tanatorio de Algeciras en la detención de un petaquero por la Policía Nacional

El tanatorio Los Pinos, en Algeciras, fue escenario el pasado día 15 de unos incidentes provocados por varios allegados a un individuo sobre el que pesaba una orden de detención y que fue identificado por agentes de la Policía Nacional en las afueras de las instalaciones, a las que el arrestado había acudido con motivo del fallecimiento de un familiar próximo.

Los hechos, ocurridos en torno al mediodía según fuentes policiales consultadas por esta redacción, tuvieron lugar cuando dos agentes de paisano, que circulaban en coche por las inmediaciones de las instalaciones funerarias, se percataron de la presencia del individuo, sobre el que pesaba una orden de detención. Las autoridades le vinculan con un peligroso grupo criminal dedicado al petaqueo, como se conoce al almacenamiento y suministro de gasolina a las organizaciones que, a bordo de potentes lanchas, transportan hachís desde Marruecos a las costas andaluzas y Portugal

Tras identificarse como miembros de la Policía Nacional y en el momento de intentar proceder a la detención del individuo, varios familiares y allegados a este comenzaron a increpar e insultar a los agentes. La tensión se elevó rápidamente, hasta el punto de que varias personas lanzaron algunos objetos al vehículo policial, al que también dieron alguna patada.

Este hecho hizo que, minutos después, varias patrullas se personasen en el tanatorio para calmar los ánimos. Si bien los dos agentes que detectaron al individuo no sufrieron daño alguno, la situación de violencia que se generó imposibilitó que se pudiera proceder en ese momento a la detención del hombre identificado, que, pese a todo, pudo ser arrestado poco después para su puesta a disposición judicial.

También se personaron en la zona varias patrullas de la Policía Local en apoyo de la Policía Nacional.

Sobre la identidad del fallecido cuyo cadáver se velaba en el tanatorio, las fuentes policiales apuntan que se trataba de un hombre, residente en Algeciras, cuya muerte se produjo por accidente varios días antes a resultas de un encontronazo entre unos petaqueros y una patrullera de la Guardia Civil en aguas de la provincia de Cádiz, sin poder especificar ni la fecha ni las circunstancias. La madre del fallecido, angustiada tras varios días sin saber del paradero de su hijo, había llegado presentar una denuncia ante la Policía Nacional por su desaparición.

Las muertes del narco en el mar y el Guadalquivir

El narcotráfico deja con relativa frecuencia víctimas mortales en las costas andaluzas, reflejo de la peligrosidad de las persecuciones en el Estrecho y la desembocadura del Guadalquivir.

En febrero de 2024, dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados por una narcolancha en Barbate durante una operación antidroga. Miguel Ángel González y David Pérez murieron en el acto tras lanzarse sobre ellos la embarcación de unos traficantes.

Entre los agentes de la autoridad fallecidos en el mar figura también José Luis Domínguez Iborra, funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera de Algeciras, que murió en julio de 2021 tras estrellarse en el mar el helicóptero en el que iba durante una persecución.

Un compañero suyo, un funcionario de 58 años del Servicio de Vigilancia Aduanera, falleció en marzo de 2023 en un accidente durante un intento de abordaje para inspeccionar un velero cargado con estupefacientes, en aguas del Atlántico, a unas 700 millas al oeste de Canarias.

Un caso más reciente se produjo el 20 de septiembre de 2025, cuando una persona que iba a bordo de una narcolancha murió y dos de sus acompañantes resultaron heridos de tras colisionar su embarcación con la patrullera de la Guardia Civil Río Navia en aguas cercanas a Cala Arena, en Algeciras.

En febrero de 2025 falleció un joven marroquí de 23 años tras lanzarse al mar durante una persecución de la Guardia Civil a una narcolancha cargada de fardos de droga, a unas 20 millas de la desembocadura del Guadalquivir. Pese a que los agentes le arrojaron salvavidas y dos de ellos se lanzaron al agua para socorrerlo, fue hallado sin vida.

También en febrero de 2025, otro narcotraficante de 32 años, natural de Barbate, falleció en un operativo en aguas de Tarifa. El incidente se produjo en el marco de una intervención contra el tráfico de hachís en la zona, en la que la presión sobre las organizaciones dedicadas al contrabando marítimo se ha intensificado en los últimos años.

El 14 de noviembre de 2024, otro joven de 22 años, vecino de La Línea, perdió la vida en el Guadalquivir al colisionar la narcolancha en la que viajaba contra la patrullera Río Irati de la Guardia Civil. La violencia del impacto provocó graves daños en la embarcación oficial, hasta el punto de que su capitán se vio obligado a embarrancarla para evitar su hundimiento. Los agentes intentaron reanimar al tripulante, pero no pudieron salvarlo. En ese mismo suceso, dos guardias civiles resultaron heridos.

El 1 de septiembre de 2024 se produjo otro episodio mortal en Sanlúcar de Barrameda, cuando una operación contra el narcotráfico que impidió el alijo de 121 fardos de hachís terminó con un fallecido y cuatro heridos graves. La persecución culminó con el vuelco de una de las embarcaciones que huía a máxima potencia, lo que provocó la tragedia.