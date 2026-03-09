Una dana situará su centro en el estrecho de Gibraltar y devolverá el frío y la lluvia a parte de Andalucía

Otra semana lluviosa: en Andalucía, las anomalías de precipitación positivas que se concentran especialmente entre el lunes y el miércoles.

El tiempo da un nuevo giro en el sur de Andalucía. Una dana se aproxima a gran velocidad y dejará dos jornadas marcadas por la lluvia, el viento y un ambiente más propio del invierno que de la antesala de la primavera. Según las previsiones, este martes el centro de la depresión en altura se situará en el entorno del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, lo que provocará el momento de mayor inestabilidad en la zona.

El cambio comenzará a notarse entre la noche de este lunes y el martes, 9 y 10 de marzo, cuando la depresión aislada en niveles altos se descuelgue desde el Atlántico y atraviese la España peninsular. Este tipo de fenómenos, conocidos como danas, se forman cuando una bolsa de aire frío en altura se separa de la circulación general de la atmósfera, generando inestabilidad y chubascos.

Aunque en ocasiones se asocian a episodios de lluvias torrenciales, en estas fechas lo más habitual es que dejen precipitaciones intermitentes y un descenso notable de las temperaturas, tal y como se espera en esta ocasión.

Lluvias más intensas en el entorno del Estrecho y el este andaluz

Durante la jornada del martes, cuando el centro de la dana se ubique entre Andalucía y el mar de Alborán, las precipitaciones tenderán a disminuir en el golfo de Cádiz, pero podrían intensificarse en el entorno del Estrecho, Ceuta, Melilla y el este de Andalucía.

Los chubascos avanzarán de suroeste a noreste y, en algunos momentos, podrían ir acompañados de tormentas. Los modelos meteorológicos contemplan acumulados puntuales que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en zonas del sureste peninsular, aunque existe cierta incertidumbre sobre la distribución exacta de las lluvias.

Esa duda es habitual en este tipo de situaciones, ya que las danas suelen presentar desplazamientos erráticos y difíciles de precisar.

El martes 10 de marzo, el centro de la dana se ubicará entre el Estrecho y Alborán, quedando el sureste en el sector más inestable. / Meteored

Un marzo con sabor a invierno

Además de la lluvia, el fenómeno traerá consigo un descenso acusado de las temperaturas, que se situarán por debajo de lo habitual para esta época del año en buena parte del oeste y la mitad sur peninsular.

En Andalucía, el ambiente será claramente más frío, con valores más propios de finales de febrero que de mediados de marzo, reforzando la sensación de un inicio de mes más invernal que primaveral.

Las previsiones apuntan a que a partir del miércoles 11 las precipitaciones irán perdiendo intensidad, coincidiendo con la retirada progresiva de la dana. Con ello, las temperaturas comenzarán a recuperarse y volverán a situarse en valores más acordes con la época.

Un respiro a mitad de semana

Entre el miércoles y el viernes el tiempo tenderá a estabilizarse en gran parte de Andalucía. Sin embargo, la situación meteorológica podría volver a complicarse en los días siguientes.

Los mapas meteorológicos muestran una gran dispersión de escenarios a partir del sábado 14 de marzo, por lo que no se descarta que otra dana pueda acercarse nuevamente a la península durante el fin de semana. De momento, los meteorólogos prefieren ser prudentes y esperar a próximas actualizaciones.

Marzo, el mes que nunca se fía del buen tiempo

La situación encaja perfectamente con lo que dice el refranero castellano sobre este mes. Marzo es conocido por su carácter cambiante, ventoso e imprevisible, en plena transición entre el invierno y la primavera.

Una antigua tradición popular lo explica con la conocida leyenda de marzo y el pastor. Cuenta la historia que un pastor, confiado por el buen tiempo al final del mes, se burló de marzo pensando que ya no podría perjudicar a su rebaño. Ofendido, el mes pidió tres días “prestados” a abril y desató una tormenta de frío y nieve que acabó con muchas de sus ovejas.

La moraleja sigue vigente siglos después: en marzo nunca conviene confiarse del buen tiempo, porque el invierno siempre puede tener guardado un último golpe antes de despedirse.