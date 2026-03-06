La primera pista del tiempo para Semana Santa 2026 en Andalucía y lo que dicen ya los modelos meteorológicos

La Semana Santa 2026 empieza a dibujarse en los mapas del tiempo y Andalucía mira al cielo.

Faltan todavía 21 días para el Viernes de Dolores (27 de marzo), pero en España —y especialmente en Andalucía— hablar del tiempo en Semana Santa es casi una tradición nacional. No es para menos: pocas semanas del calendario dependen tanto del cielo como la que va del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección).

Aunque estamos aún fuera del rango en el que los meteorólogos pueden acertar con precisión, ya han aparecido los primeros modelos a largo plazo que permiten esbozar una tendencia. No es una previsión cerrada —ni mucho menos—, pero sí ofrece algunas pistas. Dicho de otro modo: todavía no sabemos si tocará paraguas o gafas de sol, pero la atmósfera empieza a enseñar algunas cartas.

Una Semana Santa temprana

La Semana Santa de 2026 cae relativamente pronto, entre finales de marzo y comienzos de abril. Y ese detalle es clave.

Desde el punto de vista climatológico, cuanto más temprano cae en el calendario, mayor es la probabilidad de inestabilidad. De hecho, en cualquier ciudad española la probabilidad de que llueva al menos un día supera el 70%. Eso no significa, ni mucho menos, una semana entera pasada por agua. De hecho, lo raro es lo contrario: una Semana Santa completamente seca.

En Andalucía, donde las procesiones son casi una coreografía urbana perfectamente calculada, esta estadística suele traducirse en una mezcla de esperanza y resignación que cada año se repite.

El contexto meteorológico de este año

Para entender qué puede pasar en Semana Santa hay que mirar primero de dónde venimos.

Desde septiembre se han registrado 17 borrascas nombradas, igualando el récord de la temporada 2023-2024, pero un mes y medio antes. El resultado es evidente: embalses por encima del 80 % y suelos especialmente húmedos en el oeste peninsular. A ello se suma la situación actual. Esta misma semana, la borrasca Regina está dejando lluvias generalizadas y episodios de calima.

El factor clave detrás de este patrón es el jet stream, la corriente de aire que dirige las borrascas atlánticas. En estos momentos circula más al sur de lo habitual, lo que facilita que las perturbaciones lleguen a la Península. La gran incógnita es si ese chorro se desplazará hacia el norte antes de Semana Santa o seguirá canalizando inestabilidad hacia España.

Qué dicen los grandes modelos meteorológicos

A más de tres semanas vista, los modelos que predicen el tiempo día a día no son fiables. Pero sí existen modelos estacionales y de tendencia que permiten dibujar escenarios probables.

Las principales agencias meteorológicas coinciden en varias ideas:

Temperaturas: tendencia a valores suaves o algo superiores a lo normal para la época.

tendencia a valores suaves o algo superiores a lo normal para la época. Precipitaciones: señal ligeramente más húmeda en el oeste peninsular y sin una señal clara en el este.

señal ligeramente más húmeda en el oeste peninsular y sin una señal clara en el este. Patrón atmosférico: mayor probabilidad de bajas presiones cerca de la Península que de un anticiclón fuerte y estable.

En otras palabras: no se vislumbra una Semana Santa completamente dominada por el anticiclón, pero tampoco un escenario de lluvias continuas.

El mapa que mira a la Semana Santa

Uno de los indicadores más observados es el mapa del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), que analiza la atmósfera a unos 5.500 metros de altura. El patrón actual sugiere altas presiones en el norte de Europa, y bajas presiones hacia el Atlántico y el sur del continente

Este tipo de configuración favorece la llegada de borrascas atlánticas y un tiempo más variable en la Península. Sin embargo, otros modelos, como el estadounidense, plantean escenarios algo distintos.

La diferencia puede ser mínima, pero decisiva. Una borrasca que pase 250 kilómetros más al norte o más al sur puede transformar una Semana Santa lluviosa en otra prácticamente soleada.

Qué pasará en Andalucía

Si se interpretan los mapas actuales de presión y precipitación, el escenario más probable —si nada cambia en las próximas semanas— sería este:

Primeros días con mayor riesgo de lluvias , especialmente al inicio de la Semana Santa.

, especialmente al inicio de la Semana Santa. Temperaturas suaves , sin frío destacable.

, sin frío destacable. Tendencia a mayor estabilidad conforme avance la semana, sobre todo en el oeste y sur peninsular.

Es decir, un patrón bastante típico: algo de incertidumbre al comienzo y más calma hacia los últimos días.

Antes de llegar a la Semana Santa, el mes de marzo todavía tiene mucho que decir.

Según las previsiones actuales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana del 9 al 15 de marzo estará marcada por una dana que dejará lluvias en gran parte de la Península, con temperaturas más bajas de lo habitual en el sur y el oeste, incluida Andalucía.

Para la semana del 16 al 22 de marzo, la incertidumbre aumenta, aunque podrían continuar las precipitaciones en algunas zonas. Y para el periodo 23 al 29 de marzo, justo antes del Domingo de Ramos, la atmósfera todavía es demasiado imprevisible para dar un pronóstico detallado.

Cuándo llegará la previsión realmente fiable

Hoy estamos a tres semanas de la Semana Santa, lo que significa que todo lo que sabemos ahora es simplemente una primera aproximación.

Las primeras previsiones realmente útiles llegarán alrededor del 21 o 22 de marzo, y el pronóstico más fiable comenzará a perfilarse a partir del 26 de marzo, apenas un día antes del Viernes de Dolores.

Hasta entonces, la atmósfera seguirá jugando a despistar. Y en Andalucía, como cada año, miles de cofradías mirarán al cielo con la misma mezcla de fe, paciencia y una buena dosis de resignación meteorológica.