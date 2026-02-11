Horario de verano 2026: ¿cuándo se cambia la hora?

El horario de verano 2026 llegará a España en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, momento en el que los relojes se adelantarán una hora. A las 2:00 serán las 3:00, mientras que en Canarias el cambio se produce a la 1:00. Esta práctica estacional permite que las tardes sean más largas hasta el solsticio de verano, previsto para el 21 de junio.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la directiva europea, el objetivo del cambio de hora es adaptar la jornada a la luz natural y mejorar la eficiencia energética, aunque sigue generando debate entre la población. La noche del último domingo de marzo tendrá oficialmente 23 horas, y a cambio, los ciudadanos disfrutan de más horas de luz para sus actividades diarias.

El horario de invierno volverá el 25 al 26 de octubre de 2026, cuando los relojes se atrasarán una hora. España sigue la pauta de muchos países europeos, mientras que otras naciones como Japón, China o la mayoría de África mantienen la misma hora durante todo el año. En Estados Unidos, el ajuste depende de cada estado.

El histórico del cambio de hora en España se remonta a 1918, con ajustes intermitentes durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, aunque se consolidó definitivamente tras la crisis petrolífera de los años 70. Desde entonces, el adelanto y retraso de los relojes se ha mantenido como un mecanismo para aprovechar mejor la luz solar y optimizar la actividad diaria.

Aunque menos del 40% de los países ajusta la hora, en España sigue siendo una tradición con implicaciones prácticas y energéticas, marcando la rutina de millones de ciudadanos cada año. Adelantar la hora supone perder una hora de sueño, pero también ganar tardes más largas, un beneficio que muchos esperan con la llegada de la primavera.

¿Se pondrá fin al cambio de horario en España?

El próximo cambio de hora llega en pleno debate sobre la continuidad de este ajuste estacional. El Gobierno sostiene que el cambio de hora ya no cumple el objetivo para el que fue implantado —ahorro energético— y que, en cambio, genera trastornos en el sueño, en el rendimiento laboral y en la conciliación familiar.

En octubre de 2025, España trasladó a las instituciones comunitarias una propuesta para acabar definitivamente con el cambio de hora a partir de 2026, de manera que ese año sería el último en el que se modificaría el reloj dos veces. La iniciativa plantea que los Estados miembros de la Unión Europea dejen de aplicar el horario de verano e invierno y adopten un único horario estable a lo largo de todo el año. La propuesta recoge, además, la recomendación de mantener el actual huso horario peninsular (CET), alejando por ahora el viejo debate sobre un eventual regreso al horario de Greenwich.

Sin embargo, el futuro del reloj no depende solo de España. El cambio de hora es una política armonizada a nivel comunitario y cualquier modificación requiere el visto bueno de una mayoría cualificada de países en el Consejo de la UE, además de la participación del Parlamento Europeo. Pese a que Bruselas lleva años abierta a revisar el sistema, las capitales europeas no han logrado un consenso sobre si conviene eliminarlo ni sobre qué horario fijo sería el más adecuado en cada región. Por ese motivo, el calendario oficial de cambios sigue vigente al menos hasta 2026.

Todo ello hace que el próximo cambio de hora tenga un carácter especial: podría ser, si prospera la iniciativa española y se alcanza un acuerdo europeo, el penúltimo o incluso el último giro de manecillas tal y como se conoce hasta ahora. Mientras tanto, el ajuste de una hora seguirá siendo obligatorio hasta que la Unión Europea decida lo contrario.