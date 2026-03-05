Cuándo dejará de llover en Andalucía y qué pasará con el tiempo antes de Semana Santa

El arranque de la primavera meteorológica no está dando tregua al sur de Andalucía. Desde el pasado 1 de marzo el tiempo se ha vuelto cambiante y, tras varios días de lluvia, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿cuándo dejará de llover y cuándo volverá el tiempo primaveral de verdad?

Por ahora, la respuesta exige paciencia. Según las previsiones meteorológicas, la inestabilidad continuará al menos hasta el domingo 8 de marzo, con lluvias intermitentes y temperaturas todavía frescas que impedirán, por el momento, sacar la ropa de entretiempo.

Una dana toma el relevo tras la borrasca Regina

Después del paso de la borrasca Regina, que este miércoles dejó precipitaciones generalizadas en gran parte de Andalucía —en algunos puntos acompañadas incluso de tormentas y lluvia de barro—, el escenario meteorológico vuelve a cambiar.

Este jueves se presenta como una jornada de transición, con Regina alejándose progresivamente mientras una nueva depresión se descuelga hacia la península. Ese sistema dará lugar a una dana que será la responsable del tiempo inestable durante el fin de semana.

Entre jueves y domingo se esperan las precipitaciones más destacables en el entorno del estrecho de Gibraltar, donde podrían acumularse alrededor de 20 litros por metro cuadrado, una cantidad moderada pero suficiente para mantener el ambiente húmedo y variable.

Eso sí, no todo serán nubes. Durante el fin de semana los chubascos se alternarán con algunos claros, y el domingo 8 de marzo podría ofrecer incluso ratos de sol que permitirán pequeños respiros entre las lluvias.

Temperaturas frescas y sin manga corta todavía

El ambiente seguirá siendo claramente fresco para estas fechas. El viernes se producirá una bajada térmica, aunque durante el fin de semana los termómetros tenderán a recuperarse ligeramente.

Aun así, el tiempo seguirá lejos del ambiente plenamente primaveral. Ni este fin de semana ni el comienzo de la próxima semana apuntan, de momento, a jornadas para ir en manga corta o prescindir de la chaqueta.

Qué dicen los modelos para marzo

Más allá de estos días, los meteorólogos empiezan a mirar ya a la evolución del mes. Según explica el meteorólogo Juan Antonio Salado, la primera quincena de marzo podría estar marcada por una situación de bloqueo atmosférico sobre Europa.

Este patrón suele traducirse en el sur de la península en bajas presiones aisladas, vientos de levante, intrusiones de polvo sahariano y chubascos ocasionales, un cóctel típico de finales de invierno.

Para la segunda mitad del mes, los mapas siguen mostrando una señal parecida, con dorsal anticiclónica sobre Europa occidental. En ese contexto, podrían llegar frentes atlánticos debilitados, con lluvias en general escasas o poco organizadas.

La gran incógnita ya es la Semana Santa

Mientras tanto, muchas miradas empiezan a dirigirse a finales de marzo. La Semana Santa 2026 se celebrará este año entre el 29 de marzo y el 5 de abril, y como ocurre cada año en Andalucía, la meteorología se convierte en un factor clave.

Sin embargo, todavía es demasiado pronto para saber qué ocurrirá. Las previsiones oficiales solo alcanzan con fiabilidad unos siete días de antelación, por lo que el pronóstico concreto para esas fechas no llegará hasta alrededor del 20 o 21 de marzo.

Por ahora, los escenarios probabilísticos apuntan a un tiempo variable con algunos episodios de lluvia como la opción más probable.