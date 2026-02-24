El sur de Andalucía y el norte de Marruecos pasan de la sequía extrema al verde en solo un año, vistos desde el espacio

El sur de Andalucía y el norte de Marruecos presentas un verdor inusualcuando se observan desde el espacio.

El paisaje del noreste de Marruecos ha dado un vuelco en apenas doce meses. Donde en febrero de 2025 predominaban los tonos ocres de la sequía y la vegetación era casi inexistente, hoy se extiende un manto verde visible incluso desde el espacio. Las imágenes captadas por los satélites del programa europeo Copernicus muestran con claridad ese contraste: la aridez de hace un año frente a la explosión vegetal tras dos meses de lluvias intensas en el invierno de 2026.

El 20 de febrero de 2025, el satélite Sentinel-3 registraba amplias zonas del noreste marroquí castigadas por una sequía severa. Un año después, el 20 de febrero de 2026, la misma área aparece teñida de verde. La diferencia no es solo estética. Según los datos oficiales, los recursos hídricos disponibles alcanzaron los 11.800 millones de metros cúbicos, un 155% más que en el mismo periodo del año anterior. El almacenamiento en los embalses llegó al 70,7% de la capacidad total de las presas del país.

La transformación no es casual. Responde a un invierno marcado por precipitaciones persistentes que han permitido recuperar embalses y reactivar la cubierta vegetal. Los datos satelitales de Copernicus, gestionado por la Comisión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea, ofrecen información constante para vigilar tanto la evolución de la vegetación como los niveles de agua, herramientas clave en la gestión nacional frente a la sequía.

El mismo fenómeno al otro lado del Estrecho

Al otro lado del estrecho de Gibraltar, el cambio ha sido igualmente llamativo. El sur de Andalucía presenta un verdor inusual en sus zonas interiores y una extensa huella de sedimentos a lo largo del litoral tras el encadenamiento de borrascas atlánticas desde comienzos de 2026.

Una imagen del satélite Sentinel-2 tomada el 14 de febrero muestra con nitidez el impacto del temporal. En el golfo de Cádiz y también en la fachada mediterránea tras cruzar el Estrecho, el mar aparece teñido por el rastro marrón de los sedimentos arrastrados por ríos crecidos y desbordados. La escena, compartida por especialistas y aficionados a la meteorología, se hizo viral en redes sociales y puede consultarse a través de plataformas como NASA Worldview.

Durante la primera mitad de febrero fue prácticamente imposible obtener una imagen despejada de la zona debido a la persistente nubosidad asociada al tren de borrascas. Cuando por fin los cielos se abrieron, el satélite captó una fotografía que resume semanas de lluvias intensas: pantanos llenos, cauces al límite y una costa marcada por el arrastre de tierras.

En Andalucía, provincias como Cádiz y comarcas como el Campo de Gibraltar han sido de las más beneficiadas por la lluvia en términos de reservas hídricas, aunque también de las más afectadas por daños derivados de los temporales. La recuperación de los embalses supone un alivio tras años de restricciones, pero las imágenes recuerdan también la fuerza de unos episodios meteorológicos cada vez más extremos.

Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea, proporciona datos abiertos y gratuitos que permiten a administraciones, científicos y ciudadanos seguir en tiempo casi real estos cambios. Desde satélites hasta mediciones terrestres, aéreas y marítimas, el sistema ofrece una radiografía precisa del planeta y su entorno.

