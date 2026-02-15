La impresionante vista por satélite del sur de Andalucía tras el tren de borrascas

El verdor de las zonas interiores y el rastro de los sedimentos por casi toda la costa litoral sobresalen en la impresionante imagen por satélite del sur de Andalucía tras el tren de borrascas que ha llenado los pantanos y desbordados un buen número de ríos en la comunidad andaluza desde el comienzo de 2026, con la provincia de Cádiz y la comarca del Campo de Gibraltar como dos de las zonas que más agua han recogido y más daños han sufrido como consecuencia de los temporales encadenados.

El satélite europeo Sentinel-2, perteneciente al programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA), muestra una imagen del pasado 14 de febrero que impacta por del estado de la costa del sur andaluz, con una huella de sedimentos que llama la atención por encima de todo, especialmente en el golfo de Cádiz y también en la parte mediterránea una vez cruzado el estrecho de Gibraltar.

La fotografía se ha hecho viral a través de las redes sociales de varios especialistas y amantes de la climatología que han compartido la imagen satelital, que puede consultarse a través de la web Nasa Worldview y del programa Copernicus. Durante la primera mitad de febrero ha resultado imposible capturar una imagen tan limpia de la zona debido al constante patrón de nubosidades provocado por las borrascas atlánticas.

Copernicus es el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea, que estudia nuestro planeta y su entorno para beneficio de todos los ciudadanos europeos. Ofrece servicios de información basados en la observación de la Tierra por satélite y datos in situ (no espaciales).

La Comisión Europea gestiona el programa. Se ejecuta en colaboración con los Estados miembros, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (CEPMPM), las agencias de la UE, Mercator Océan, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y el Centro Común de Investigación (JRC).

Grandes cantidades de datos globales provenientes de satélites y sistemas de medición terrestres, aéreos y marítimos proporcionan información para ayudar a proveedores de servicios, autoridades públicas y otras organizaciones internacionales a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos y más allá. Los servicios de información proporcionados son gratuitos y de libre acceso para los usuarios.