El tiempo para el fin de semana de San Valentín: baja el viento y sin riesgo de lluvias en el Campo de Gibraltar

El viento permanecerá presente durante todo el fin de semana de San Valentín en el Campo de Gibraltar y el área del Estrecho. Tras el paso de la borrasca Oriana, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a un fin de semana del 14 y 15 de febrero sin lluvias aunque sí con ambiente fresco por el viento de poniente.

Sábado, 14 de febrero

La jornada comenzará con algunos intervalos de nubes durante la madrugada, aunque la tendencia será a cielos despejados a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana predominará el ambiente soleado y estable, sin precipitaciones apreciables.

El viento será protagonista, soplando de componente norte y oeste. Durante la madrugada alcanzará los 35 km/h del noroeste, bajando ligeramente a 25 km/h a lo largo de la mañana. Por la tarde girará a oeste y perderá intensidad, situándose en torno a 15 km/h, aunque por la noche volverá a intensificarse ligeramente. Se podrán registrar rachas máximas de hasta 65 km/h (fuerza 8), aunque solo en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16 grados, con sensación algo más fresca debido al viento.

Regirá el aviso de nivel naranja por fenómenos costeros hasta las 6:00 de la mañana. Después, pasará a ser amarillo hasta las 12:00.

Domingo, 15 de febrero

Se mantendrán los cielos completamente despejados durante toda la jornada, con ausencia de nubosidad significativa y sin riesgo de lluvia.

El viento soplará de componente noroeste por la mañana, en torno a 25 km/h, girando a oeste por la tarde con intensidad similar. Las rachas podrán alcanzar los 45 km/h, manteniendo un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas y en el litoral.

Las temperaturas se moverán entre los 8 grados de mínima y los 16 de máxima. La mañana será fría, mientras que el mediodía resultará templado y agradable.

Lunes, 16 de febrero

Para comenzar la semana, la estabilidad continuará siendo la nota dominante. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada, con excelente visibilidad.

El viento de poniente soplará de forma constante, alrededor de 25 km/h, con rachas máximas próximas a los 45 km/h. Se mantendrá la sensación de ambiente seco y moderadamente ventoso.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con valores entre 9 y 17 grados.

El tiempo en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado los avisos este sábado por rachas muy fuertes de viento en el litoral y en la mitad oriental de Andalucía.

Así, en Almería se mantendrá activado el aviso naranja hasta las 17.00 horas y en Granada hasta las 6 de la mañana por vientos muy fuertes y fenómenos costeros, mientras que en Cádiz lo estará hasta esa misma hora por fenómenos costeros.

Por su parte, en Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga se activará el aviso amarillo por viento (Córdoba y Jaén), por fenómenos costeros (Huelva) o por ambos fenómenos ( Málaga).

Los cielos nubosos estarán en el interior oriental y resto de sierras Béticas, con precipitaciones débiles durante la mañana, quedando después los cielos poco nubosos, mientras que en el resto de la comunidad estarán prácticamente despejados.

Las temperaturas descenderán, salvo las máximas de la mitad occidental, que se mantendrán sin cambios, y habrá heladas débiles en las sierras orientales.

Los vientos soplarán moderados a fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes en el litoral y en la mitad oriental de Andalucía.