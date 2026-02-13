Máxima vigilancia en Jimena y Tesorillo por el desagüe de la presa fallida de Montejaque al río Guadiaro por la borrasca Oriana

Los ayuntamientos de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo han emitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras el desagüe de la presa de Los Caballeros, en Montejaque, provocada por las intensas lluvias de los últimos días. Esta centenaria y fallida infraestructura, que ha pasado de estar vacía a alcanzar el límite de su capacidad con las lluvias de las últimas semanas, preocupaba por la previsión de nuevas precipitaciones en un área con el terreno ya saturado, con vecinos desalojados por el peligro de un desembalse masivo.

La activación de los aliviaderos ha despejado las dudas sobre el funcionamiento de este sistema de seguridad de la presa, siempre cuestionada por no haber llegado a operar y que estaba sin uso antes de este inusual llenado. Considerada la primera infraestructura de este tipo levantada en España (fue inaugurada en 1924) es a la vez un gran error de ingeniería, ya que es incapaz de soportar volúmenes de agua altos debido a las características del terreno en el que se encuentra ubicada.

Sin embargo, este viernes se produjo la feliz sorpresa. La infraestructura, que llegó a estar a apenas 30 centímetros de su coronación, activó sus aliviaderos, permitiendo evacuar el agua de manera controlada y reducir el caudal antes de su llegada al río Guadiaro. Según informan las autoridades locales, han funcionado correctamente y la situación se encuentra bajo vigilancia constante de los técnicos competentes.

El sistema permite que el caudal se adentre en los casi ocho kilómetros de la Cueva del Hundidero, donde el recorrido subterráneo contribuye a laminar y reducir la fuerza del agua. Posteriormente, el flujo emerge por la Cueva del Gato con menor intensidad y volumen, disminuyendo el impacto aguas abajo.

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha subrayado que las medidas preventivas adoptadas han sido efectivas y ha recomendado a los vecinos que residan o se encuentren cerca de los cauces fluviales extremar la precaución y evitar permanecer demasiado tiempo en zonas sensibles a posibles crecidas. Se prevé un pequeño repunte del caudal, pero dentro de márgenes controlados.

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha reforzado el mensaje de calma y mantiene un seguimiento permanente de la situación junto con la Junta de Andalucía, reiterando la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, destacó que la presa "funciona, para sorpresa de algunos", y que los mecanismos de sifones están realizando su labor de manera efectiva. Río abajo, las familias desalojadas en municipios como Benaoján y Jimera de Líbar permanecen a salvo, aunque los desalojos se mantienen como medida de precaución.

Los alcaldes de Montejaque y Benaoján, Diego Sánchez y Guillermo Becerra, respectivamente, han asegurado que la apertura de los aliviaderos ha dado “un respiro” a los vecinos y que ahora se centran en el seguimiento de la evolución del río Guadiaro y la situación en los municipios afectados. Se espera que las precipitaciones disminuyan en los próximos días, lo que permitiría el regreso seguro de los vecinos desalojados.