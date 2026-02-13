La borrasca Oriana golpea al Campo de Gibraltar con vientos de hasta 80 km/h y paraliza los puertos de Algeciras y Tarifa

La llegada en la madrugada de la borrasca Oriana está causando importantes incidencias en las terminales de contenedores y el tráfico marítimo del Campo de Gibraltar, con restricciones de acceso, cancelaciones y limitaciones en varias conexiones desde los puertos de Algeciras y Tarifa. Según ha informado la Autoridad Portuaria, el fuerte vendaval, activo desde las 03:00, ha provocado cancelaciones en las líneas de pasajeros, vehículos y camiones que conectan Algeciras con Ceuta y Tánger Med, así como Tarifa con Tánger ciudad.

temporal marítimo.

Advertencia de viento fuerte

Entre las 06:00 y las 20:59 de este viernes permanece activo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) un aviso naranja por fenómenos costeros con nivel de peligro importante, con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%. Durante este periodo se esperan vientos del oeste de entre 62 y 74 km/h (fuerza 8) y mar combinada del Oeste con olas de 4 a 5 metros, lo que supone condiciones especialmente adversas para la navegación en el Estrecho de Gibraltar.

A partir de las 21:00 y hasta las 23:59, el aviso costero desciende a nivel de peligro bajo (amarillo), si bien se mantendrán condiciones marítimas significativas, con viento del oeste o noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste de 4 a 5 metros.

La Aemet recomienda extremar la precaución en actividades náuticas y en el entorno litoral, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de los avisos.

Además, desde las 03:00 hasta las 17:59, está vigente un aviso por viento de componente oeste, con rachas máximas de hasta 80 km/h, clasificado como peligro bajo, aunque con la misma probabilidad (40%-70%). Estas rachas pueden generar incidencias puntuales, especialmente en zonas expuestas y en infraestructuras portuarias.

Situación de las líneas marítimas

Todas las salidas de ferris de Tarifa a Tánger ciudad están canceladas. Además, la línea Algeciras-Ceuta está sufriendo multitud de suspensiones por parte de todas las compañías. En el caso de la conexión Algeciras-Tánger Med continúa operativa, pero con importantes retrasos durante toda la jornada. La APBA mantiene actualizada las salidas de los ferris que pueden consultarse aquí: https://www.apba.es/informacion-pasajero.

En cuanto al tráfico de mercancías, se mantiene la restricción de acceso al Puerto de Algeciras para todo tipo de camiones, excepto aquellos con destino Ceuta. Asimismo, se prohíbe el acceso a los vehículos pesados con destino Tánger Med y a las terminales de contenedores, que permanecen cerradas durante la jornada.

Las autoridades portuarias recomiendan evitar circular por el recinto portuario a los vehículos ajenos a la actividad marítima y atender en todo momento las indicaciones de los agentes, mientras se mantiene el seguimiento constante de la evolución del temporal.

Llamamiento a la prudencia

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha realizado un nuevo llamamiento a la prudencia ante la entrada de la borrasca Oriana en la comunidad, que ya está dejando lluvias intensas y fuertes rachas de viento en gran parte del territorio andaluz.

Camiones este viernes en el Puerto de Algeciras. / Vanessa Pérez

Durante la pasada noche, las precipitaciones y el viento concentraron casi la mitad de los avisos recibidos en el servicio 1-1-2 por caídas de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano en puntos de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, sin que se hayan registrado daños personales. Desde la medianoche se han coordinado 24 incidencias.

La jornada del jueves se cerró con 157 emergencias gestionadas y el acumulado de este enjambre de borrascas, activo desde el pasado 27 de enero, asciende ya a 11.929 emergencias en Andalucía. Por provincias, Cádiz lidera el número de incidencias con 2.564, seguida de Jaén (2.079), Sevilla (1.992), Granada (1.655), Málaga (1.230), Córdoba (1.137), Almería (746) y Huelva (526).

Más de 3.100 desalojados

En estos momentos, la cifra de desalojados se sitúa en 3.118 personas, la mayoría en Cádiz (2.581). También se registran desalojos en Málaga (257), Córdoba (87), Granada (108), Jaén (67), Huelva (8) y Sevilla (10).

En la provincia sevillana, seis personas fueron desalojadas ayer por la tarde de dos viviendas con riesgo de derrumbe en Pruna. Además, anoche se decretó el alejamiento preventivo de 12 personas en el entorno de la estación de Cortes, en Cortes de la Frontera (Málaga), y se produjeron una veintena de desalojos más en Zagra y Monachil (Granada).

El operativo mantiene actualmente 43 incidencias activas y cuatro escenarios en situación de trabajo, aunque se prevé que la cifra aumente a lo largo del día por los efectos de la borrasca.

144 carreteras afectadas, 116 cortadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que Andalucía registra a esta hora 144 carreteras afectadas, de las cuales 116 permanecen cortadas. Cádiz concentra el mayor número de vías cerradas (37), seguida de Granada (24), Córdoba (18), Jaén (12), Málaga (10), Sevilla (8) y Huelva (7).

Entre las incidencias más destacadas, la carretera A-381 se encuentra anegada y ha sufrido un derrumbe entre los kilómetros 25 y 31, sentido Jerez, en Medina Sidonia, con corte total en ese tramo aunque existe un desvío habilitado en el kilómetro 28. También se han producido desprendimientos en la A-6050, en Los Villares (Jaén), y en la A-6301, en Beas de Segura.

Por su parte, el Patronato de la Alhambra ha cerrado el acceso al bosque central del monumento debido al aviso de viento en la capital granadina.

La Dirección del Plan insiste en que el estado de muchas carreteras está muy comprometido, por lo que resulta fundamental evitar desplazamientos en las zonas afectadas y, en caso imprescindible, planificar la ruta, seguir las indicaciones oficiales y extremar la prudencia.

Avisos meteorológicos en toda Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados avisos en todas las provincias andaluzas.

Son de nivel naranja (peligro importante) los avisos por viento en varias comarcas de Almería, con rachas de hasta 90 km/h. El mismo nivel de riesgo se mantiene por fenómenos costeros en el Levante almeriense, Poniente y capital almeriense, la Costa granadina y el Estrecho, con vientos de fuerza 8 de hasta 75 km/h y olas de hasta cinco metros.

Las lluvias también motivan aviso naranja en Grazalema (Cádiz), donde se prevén acumulados de hasta 110 litros por metro cuadrado en 12 horas y 180 litros en 24 horas. Además, hay aviso amarillo por precipitaciones en zonas de Granada (Nevada y Alpujarras), Jaén (Cazorla y Segura) y Málaga (Ronda).

También permanecen vigentes avisos amarillos por viento en todas las provincias y por fenómenos costeros en todo el litoral andaluz.

Recomendaciones de autoprotección

La EMA 1-1-2 recuerda la importancia de evitar conductas temerarias, especialmente en zonas de cauces y embalses. Recomienda no realizar desplazamientos innecesarios, evitar zonas arboladas y asegurar puertas, ventanas y objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento.

En carretera, se aconseja no cruzar zonas inundadas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. En caso de fuerte viento durante un viaje, se debe buscar un lugar seguro para refugiarse.

Ante lluvias intensas, se insiste en no transitar ni estacionar en cauces, aunque estén secos, y en subir a plantas superiores en caso de subida del nivel del agua en viviendas.

La Agencia pide mantener la calma, informarse por canales oficiales y, ante cualquier emergencia, llamar al 1-1-2, servicio disponible las 24 horas.