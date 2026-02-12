¿A qué horas se espera lluvia este viernes en el Campo de Gibraltar?

La llegada de la borrasca Oriana augura un viernes pasado por agua este 13 de febrero en todo el Campo de Gibraltar y la zona del Estrecho, con lluvias intensas, viento fuerte y oleaje de gran magnitud. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja para varios municipios de la comarca, el resto de la provincia y otros puntos de Andalucía.

Lo peor se espera de nuevo en las zonas del interior de la comarca, donde se podrían acumular hasta 110 mm en 12 horas y alcanzar los 180 mm a lo largo del día. Pero el litoral tampoco estará exento de las precipitaciones y el fuerte viento, con algunas horas delicadas. ¿A qué horas se espera lluvia en cada municipio del Campo de Gibraltar, según la Aemet?

Algeciras

La lluvia regresa a Algeciras desde primera hora de la madrugada de este viernes, desde las 01:00, e irá en aumento desde las 05:00 hasta alcanzar sus picos mayores entre las 08:00 y las 09:00 de la mañana con hasta 3 litros por metro cuadrado y actividad tormentosa. A partir de las 10:00, las precipitaciones aflojarán y se producirán chubascos dispersos sobre las 12:00, las 14:00 y las 16:00. Aunque el aviso naranja por fenómenos costeros se prolongará hasta las 20:00, la previsión no registra más lluvias a partir de las 17:00.

La Línea

En La Línea la madrugada también estará pasada por agua con las primeras precipitaciones a partir de las 02:00 y, sobre todo, las 03:00. Con posibilidad de tormenta a partir de las 06:00, la mañana se pondrá más lluviosa entre las 08:00 y las 09:00 con hasta 2 litros de agua por metro cuadrado. Tras una pequeña tregua, la ciudad espera precipitaciones más ligeras en torno al mediodía, a las 12:00 y las 13:00, con un repunto sobre las 17:00 y algo más a las 18:00. El resto de la tarde y la noche no recoge más agua en las previsiones.

San Roque

El municipio de San Roque presenta una situación muy similar al de La Línea para este viernes, con lloviznas entre las 02:00 y las 03:00 para dar paso a más agua a partir de las 06:00, con la franja más lluviosa entre las 08:00 y las 09:00, también con unos 2 litros por metro cuadrado. Habrá que tener a mano el paraguas durante el resto de la mañana y el mediodía, y volverá a llover en torno a las 17:00 y las 18:00.

Tarifa

En Tarifa, el viernes luce con variaciones con respecto a lo predominante en la bahía de Algeciras. Después de un jueves con chubascos dispersos, las lluvias se mantienen desde primera hora de la madrugada del viernes. De manera sostenida, la previsión da agua, especialmente a las 05:00, a las 08:00 y a las 09:00, en esta última hora con 2 litros por metro cuadrado. La tarde concederá algunas treguas aunque la previsión no descarta más precipitaciones en la franja de la tarde-noche, a las 22:00 y a las 23:00.

Los Barrios

Los Barrios aguarda lluvia durante más horas aunque en una intensidad bastante ligera a excepción del momento que transcurre entre las 08:00 y las 10:00 con una estimación de 3 litros por metro cuadrado sobre las 09:00. La madrugada se anuncia lluviosa desde las 02:00, casi sin respiro hasta las 11:00. Volverá a llover sin apenas pausa entre las 13:00 y las 18:00, pero de una manera muy suave.

Jimena y Tesorillo

Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo mantienen máxima vigilancia después de la dureza de los temporales anteriores, las inundaciones y los desalojos. El agua empezará a caer de nuevo en torno a las 02:00 de manera ininterrumpida y apretará a partir de las 07:00. La mayor cantidad de precipitaciones se espera a partir de las 08:00 con hasta 5 litros por metro cuadrado y alrededor de las 15.00 con 4 litros mm. La tarde alternará pequeños claros con nuevos chubascos hasta la finalización del aviso naranja por peligro de lluvias a las 23:00.

Castellar

Jornada lluviosa también en el horizonte de Castellar. La previsión comienza a descargar agua a partir de las 01:00 en una madrugada de viernes lluviosa con su tramo más fuerte entre las 07:00 y las 09:00 y hasta 4 litros por metro cuadrado sobre las 08:00. Esa misma cantidad se espera en torno a las 14:00 y otro pico de 2 litros mm a las 20:00. La noche también se anuncia pasada por agua y con tormentas.