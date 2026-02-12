La borrasca Nils también golpea al sur de Andalucía con lluvia, viento y olas de hasta 5 metros en el estrecho de Gibraltar

El frente barrerá Andalucía de oeste a este a lo largo de este viernes, 13 de febrero.

La borrasca Nils ya deja notar su impacto en el Campo de Gibraltar y el Estrecho, donde el viento, la lluvia y el fuerte oleaje están condicionando la movilidad y elevando la precaución en toda la comarca. El episodio, que se intensificará este viernes 13 de febrero, ha provocado ya cancelaciones marítimas en Tarifa y mantiene activos varios avisos meteorológicos en la zona.

Cancelaciones en Tarifa, normalidad en Algeciras

Las travesías entre el puerto gaditano de Tarifa y Tánger Ville sufrirán cancelaciones tanto este jueves como el viernes debido al temporal. Según ha confirmado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la primera salida prevista este jueves —operada por Baleària a las 9:00— pudo realizarse, pero el resto de conexiones del día han quedado suspendidas.

La previsión es que las cancelaciones continúen durante la jornada del viernes, coincidiendo con el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en el Estrecho.

En contraste, el puerto de Algeciras mantiene operativas todas sus conexiones tanto con Ceuta como con Tánger Med, sin que hasta el momento se hayan anunciado restricciones.

Viernes complicado: aviso amarillo y viento de hasta 80 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves precipitaciones en el área del Estrecho hasta las 18:00, aunque sin avisos activos durante la jornada.

Sin embargo, la situación cambiará este viernes con la llegada de un nuevo frente muy activo que volverá a barrer Andalucía y el Campo de Gibraltar, dejando lluvias localmente fuertes y un notable incremento del viento.

En los municipios costeros de la comarca se activará el aviso amarillo por viento desde las 6:00 hasta las 20:59 del viernes, con rachas máximas de hasta 80 km/h de componente oeste (poniente).

Además, habrá aviso amarillo por fenómenos costeros durante toda la jornada, con viento del suroeste rolando a noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente hasta 74 km/h (fuerza 8). La mar combinada del oeste aumentará hasta 4 o 5 metros en el litoral gaditano y el Estrecho, lo que explica las restricciones marítimas en Tarifa.

En el interior del Campo de Gibraltar —especialmente en Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo— también estará activo el aviso amarillo por lluvias, con una previsión de hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiéndose superar localmente los 100 litros en 24 horas.

Grazalema, en alerta naranja: acumulaciones que preocupan

La situación es aún más delicada en Grazalema, donde continúa la alerta naranja por precipitaciones. Se esperan acumulaciones superiores a 80 litros por metro cuadrado en doce horas y hasta 140 litros en 24 horas en puntos localizados.

Las persistentes lluvias dificultan los trabajos técnicos y las evaluaciones sobre el terreno, ya que muchas comprobaciones requieren que el suelo se seque, algo que por ahora no está ocurriendo. El episodio va para largo en la Sierra.

Carreteras afectadas: máxima precaución

La provincia de Cádiz sigue siendo la más afectada por inundaciones y desprendimientos. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), actualizados a las 05:45, hay 14 carreteras con tramos intransitables.

La DGT insiste en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas ni ramblas y consultar el estado del tráfico antes de emprender cualquier viaje.

¿Cuándo se irá Nils?

Hay una fecha marcada en el calendario: sábado 14 de febrero, día de San Valentín. Según las previsiones, la borrasca abandonará definitivamente la zona ese día, poniendo fin a uno de los episodios de lluvias más prolongados que se recuerdan en los últimos años en el suroeste peninsular.

A partir del fin de semana se interrumpirá la sucesión de borrascas atlánticas que ha afectado a Andalucía en las últimas semanas. El anticiclón se impondrá desde el golfo de Cádiz, trayendo estabilidad y sol, aunque con un descenso térmico inicial.

Mientras tanto, la tierra también se mueve

En paralelo al temporal, continúa el enjambre sísmico entre el sureste de Cádiz y el suroeste de Málaga. Esta madrugada, a las 01:22, se ha registrado un terremoto de magnitud 2,7 con epicentro en Jimera de Líbar (Málaga), a una profundidad de 0 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). No se han producido daños.

Entre el 3 y el 9 de febrero, la Red Sísmica del IGN ha contabilizado 105 terremotos de pequeña magnitud (entre 1,2 y 3,6) en la zona comprendida entre la Sierra de Grazalema y la costa de Estepona. El mayor, de magnitud 3,6, fue registrado el domingo 8 y alcanzó una intensidad máxima de III-IV, sin consecuencias materiales.

Para mejorar el seguimiento, el IGN ha desplegado tres estaciones sísmicas portátiles en el área epicentral. Por su parte, científicos del IGME-CSIC han señalado que no existen evidencias científicas que relacionen las lluvias recientes con esta actividad sísmica.