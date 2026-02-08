¿Cuándo vuelve el sol al sur de Andalucía? El anticiclón ya tiene fecha

Después de días —y semanas— bajo paraguas, botas de agua y avisos meteorológicos, el sur de Andalucía empieza por fin a ver la luz. Literalmente. El largo episodio de lluvias excepcionales que ha marcado el arranque de 2026, con especial impacto en el Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho, entra en su fase final. Y los modelos meteorológicos ya señalan cuándo regresará el sol para quedarse.

Han sido ocho borrascas de alto impacto desde enero, un auténtico carrusel atlántico favorecido por una NAO negativa persistente, que ha canalizado temporales uno tras otro hacia el sur peninsular. El resultado: acumulados históricos, ríos desbordados, embalses al alza y una sensación generalizada de cansancio meteorológico. Pero el escenario empieza a cambiar.

La lluvia pierde fuerza

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones continuarán en los próximos días, aunque perderán intensidad a partir del jueves o viernes (12 y 13 de febrero). La clave está en el fin de semana del 14 y 15 de febrero, cuando las lluvias podrían ser ya escasas o incluso desaparecer en buena parte del sur peninsular.

San Valentín no garantiza amor eterno, pero sí podría traer sol. Y terrazas. Y ese primer café al aire libre que sabe a victoria.

Los últimos modelos “recién salidos del horno” confirman que la atmósfera se irá estabilizando de forma clara a partir de mediados de mes, con un descenso progresivo de la actividad borrascosa y pausas cada vez más largas entre episodios de lluvia. Traducido: menos paraguas y más veladores.

Cambio de patrón en febrero

El Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF) apunta a un escenario mixto para la segunda mitad de febrero, con bloqueos anticiclónicos y fases de NAO positiva que rompen el llamado “tren de temporales”. No significa tiempo completamente seco, pero sí un respiro prolongado tras semanas dominadas por la lluvia.

Los mapas mensuales del modelo SEAS5 ya habían avisado: febrero sería extremadamente húmedo en gran parte de la Península. Un pronóstico que ya se ha cumplido en esta primera mitad del mes. Ahora, el guion cambia.

Entre el 16 y el 23 de febrero, el flujo de borrascas se desplazará a latitudes más altas y los anticiclones comenzarán a ganar terreno desde el sur. En Andalucía, esto se traducirá en el cese generalizado de las lluvias, la estabilización de los cauces y un lento pero efectivo drenaje del terreno.

Anomalías de precipitación previstas entre el 16 y 23 de febrero: punto final al episodio húmedo en el sur peninsular. / Meteored

La última semana de febrero podría ser incluso normal o ligeramente seca en el sur, lo que pondría punto final definitivo a este episodio excepcional.

Cuenta atrás hacia la normalidad

Mientras tanto, los servicios de emergencia mantienen la vigilancia tras las últimas precipitaciones y las autoridades siguen apelando a la prudencia, aunque el mensaje es ya de tranquilidad contenida. Los niveles de ríos y embalses irán normalizándose progresivamente si se confirma este escenario.

En resumen: la dinámica de borrascas atlánticas tiene cuerda para unos días más, pero empieza a flaquear. Y a partir del 14 de febrero, el sol no solo volverá al sur de Andalucía, sino que parece dispuesto a quedarse.