Una cadena de pequeños terremotos sacude de madrugada el Estrecho y reaviva el debate sobre los hidrosismos

El primero de los movimientos se produjo a las 2:25, con una magnitud de 2,3, y tuvo su epicentro a unos 17 kilómetros al este-noreste de Algeciras.

La madrugada de este domingo, 8 de febrero, ha venido acompañada de una serie de pequeños terremotos en el entorno del estrecho de Gibraltar, una secuencia sísmica breve pero llamativa que ha despertado inquietud entre vecinos del Campo de Gibraltar, pese a que ninguno de los temblores ha causado daños ni ha sido ampliamente perceptible.

El primero de los movimientos se produjo a las 2:25 (hora local), con una magnitud de 2,3, y tuvo su epicentro a unos 17 kilómetros al este-noreste de Algeciras y a 9 kilómetros de Gibraltar, a una profundidad de 33,7 kilómetros. Se trata de un seísmo débil, pero suficiente para ser registrado con claridad por los sismógrafos.

Horas después, en torno a las 4:37 de la madrugada, se registró una primera réplica, algo menor, de magnitud 2,2, localizada a 25 kilómetros al este de Algeciras y a 17 kilómetros al este-sureste de Gibraltar, esta vez a una profundidad más superficial, de 11 kilómetros.

La actividad continuó ya al amanecer. A las 6:44, el Instituto Geográfico Nacional detectó un tercer temblor de magnitud 1,6, con epicentro al noreste de Algeciras, cerca de San Roque, y una profundidad prácticamente nula, lo que indica que el movimiento se produjo muy cerca de la superficie. Siete minutos después, a las 6:56, se registró un cuarto seísmo, algo más intenso, de magnitud 2,0, con epicentro próximo a La Línea de la Concepción, también a profundidad cero.

¿Por qué tiembla el suelo?

Este repunte de pequeños terremotos se enmarca en un aumento de la sismicidad en el arco Bético, una zona geológicamente activa que incluye el sur de Andalucía. La coincidencia con las intensas lluvias de los últimos días en el Campo de Gibraltar, la Serranía de Ronda, el Valle del Genal y el entorno de Grazalema ha llevado a algunos expertos a señalar un fenómeno conocido como hidrosismicidad o hidrosismos.

En términos sencillos, se trata de pequeños terremotos provocados no tanto por el choque de placas tectónicas, sino por la infiltración masiva de agua en el subsuelo. Cuando el terreno se empapa al límite, el agua puede actuar como un lubricante en las fallas geológicas, facilitando que la roca ceda y se libere parte de la energía acumulada en la corteza terrestre.

No obstante, los principales organismos científicos piden cautela. Tanto el Instituto Geográfico Nacional (IGN) como el Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) se muestran más escépticos a la hora de atribuir directamente estos seísmos a las lluvias, y recuerdan que Andalucía es una región sísmicamente activa por naturaleza.

En los últimos días, el IGN ha detectado numerosos microterremotos en municipios del interior del Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda —como Jimena, Castellar, Gaucín, Genalguacil, Jubrique, Cortes de la Frontera o Casares—, así como en puntos de la Costa del Sol occidental, con magnitudes generalmente entre 1,6 y 2,7 y profundidades superficiales.