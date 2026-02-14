Alerta en las playas: los temporales agravan la pérdida de arena en Getares y el Rinconcillo y engullen el paso marítimo de los Lances

Más de dos meses de una borrasca tras otra y temporales que han azotado el Estrecho con virulencia han agudizado los problemas de pérdida de arena en las emblemáticas playas de Getares y El Rinconcillo en Algeciras.

Los temporales invernales, por último la borrasca Oriana, han arrastrado buena parte del sedimento en El Rinconcillo, dejando al descubierto estructuras del paseo marítimo, pilares y aliviaderos que normalmente están cubiertos por la arena. La fisonomía del litoral ha quedado como otras veces visiblemente transformada con una orilla más estrecha y un arenal reducido, lo que aumenta la vulnerabilidad de la playa frente a nuevos embates del mar.

Estado de la playa de El Rinconcillo. / Vanessa Pérez

En Getares, aunque conserva algo más de extensión de arenal, la pérdida de sedimento también se ha manifestado a lo largo de las últimas borrascas, un fenómeno que ya venían advirtiendo colectivos y usuarios de la playa por años. En la zona que existe entre el río Pícaro y el arroyo del Lobo, la fuerza del agua ha provocado muchos metros de pérdida completa de arena, mientras que en otros tramos la orilla se ha adelantado casi la mitad de lo habitual hasta situarse muy cerca de la zona construida.

En la zona central, el fuerte reguero de pluviales que emana del salidero situado a la altura de los puestos de Salvamento y Protección Civil arrastró toda la arena, empujándola hacia el mar y dejando a su paso un pedregal. No es la primera vez que ocurre. Otras veces que la gran cantidad de agua que brota precisamente de ese punto de salida de aguas pluviales deja la playa llena de piedras y sin arena, esta se ha repuesto con la sobrante de Valdevaqueros, en Tarifa.

Ambas playas, tradicionalmente uno de los principales reclamos turísticos y de recreo de Algeciras, afrontan así un invierno marcado por la erosión costera, con episodios de fuerte oleaje y viento que han acelerado un proceso de regresión del litoral que preocupa tanto a vecinos como a especialistas. También a los hosteleros, cuando quedan 43 días para el comienzo de la Semana Santa, un periodo de vacaciones importante para sus negocios que siempre suele registrar una agran afluencia de vecinos y turistas al litoral.

Estado de las playas de Tarifa. / Andrés Carrasco

La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de soluciones estructurales más eficaces para frenar la erosión, como la construcción de espigones y aportes de arena planificados, reclamados tanto por instituciones como por plataformas ciudadanas en los últimos años.

Las autoridades mantienen la vigilancia de las zonas más expuestas y recuerdan que la pérdida de arena no es un problema aislado de este invierno, sino un fenómeno que se repite desde hace tiempo y que se ve reforzado cada vez que un temporal de fuerte intensidad golpea el litoral algecireño.

En Tarifa, el temporal marítimo, con fuertes ráfagas de viento y las copiosas precipitaciones, también ha dejado innumerables destrozos. Las borrascas se han dejado sentir de manera virulenta en la playa de Los Lances, cuyo paseo marítimo ha quedado cubierto completamente por la arena. En otras zonas, el fuerte oleaje y las mareas han engullido parte de la playa hasta alcanzar y derribar las empalizadas de varios chiringuitos. El agua ha llegado hasta la calzada y ha provocado daños menores en pasarelas de madera por todo el litorral tarifeño.