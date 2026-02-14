El Puerto de Algeciras recupera toda la operativa marítima tras el temporal de la borrasca Oriana

Las líneas marítimas de pasajeros, vehículos y camiones que conectan el Puerto de Algeciras con los puertos de Ceuta y Tánger Med han comenzado a operar este sábado, tras el paso de la borrasca Oriana, que había obligado a suspender parte del servicio.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Algeciras a través de sus canales oficiales, las compañías navieras Balearia, Armas Trasmediterránea y DFDS han iniciado la recuperación progresiva de las conexiones. Balearia opera hacia Ceuta con los buques de alta velocidad Jaume III y Passió per Formentera, Armas Trasmediterránea con el Villa de Agaete y DFDS con el Ceuta Jet.

No obstante, fuentes portuarias han indicado que las primeras salidas de la jornada, previstas entre las 07:00 y las 10:00, tuvieron que ser canceladas debido a las complicadas condiciones meteorológicas. A lo largo de la mañana, los vientos de componente oeste de poniente alcanzaron entre 48 y 51 km/h, con rachas de hasta 78 km/h, aunque se prevé una mejora a partir del mediodía.

El Puerto de Tarifa sí continúa este sábado con todos los viajes cancelados por el temporal.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha eliminado la restricción de acceso para los camiones con destino a Tánger Med que cuenten con reserva activa en alguna de las cuatro navieras que operan la ruta, así como el paso a las terminales de contenedores en horario extraordinario de apertura de puertas. Desde el puerto recuerdan a los conductores y usuarios que atiendan siempre las indicaciones de los agentes de seguridad.

Durante el viernes, Balearia ya mantuvo en servicio el ferry convencional Passió per Formentera, que realizó cuatro salidas desde cada puerto, asegurando la conectividad esencial pese al temporal.

Para más información, la Autoridad Portuaria de Algeciras ha puesto a disposición el teléfono 956 585 463.