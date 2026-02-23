Febrero termina en Andalucía con sol, calor y la llegada de la calima

El polvo en suspensión dejará cielos turbios en esta primera parte de la semana en la Península y Canarias. Previsión de calima para el miércoles, 25 de febrero.

Una masa de aire cálida procedente del norte de África, con temperaturas que superan los 35 °C en Marruecos y los 33 °C en las islas Canarias, se desplaza hacia el sur de España y el resto de Europa. En varias regiones se esperan récords de máximas. En Andalucía, el calor será más moderado pero también se notará, con temperaturas entre 1 y 2 °C por encima de la media y máximas que rondarán los 20 °C. La estabilidad será la protagonista durante los próximos días, con muy pocas precipitaciones y noches con algo de humedad.

La calima regresa a la Península

Un fenómeno que muchos habían olvidado vuelve al sur de la Península: la calima. Este martes, 24 de febrero, el polvo en suspensión del desierto del Sahara comenzará a teñir el cielo de tonos blanquecinos y naranjas en algunas zonas. En Canarias ya se ha hecho notar.

La calima reduce la visibilidad y empeora la calidad del aire, especialmente para personas con problemas respiratorios. Aemet alerta de que el fenómeno alcanzará su máximo entre miércoles y jueves, 25 y 26 de febrero.

Recomendaciones ante la llegada de la calima

La irrupción de polvo en suspensión obliga a extremar precauciones, especialmente en los colectivos más vulnerables. Las autoridades recomiendan:

Evitar la exposición prolongada al aire libre.

Mantener puertas y ventanas cerradas para impedir la entrada de partículas.

Hidratarse adecuadamente.

No realizar esfuerzos físicos en el exterior mientras dure el episodio de polvo en suspensión.

El Ministerio de Sanidad advierte de que la presencia de partículas en el aire puede resecar las vías respiratorias y agravar patologías previas, sobre todo en personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Desde Salud Pública se lanza un llamamiento especial a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, considerados grupos especialmente sensibles. La exposición al polvo sahariano puede provocar molestias torácicas, tos persistente, palpitaciones, fatiga e incluso una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. En algunos casos, estos síntomas pueden prolongarse hasta cinco días después del inicio del episodio.

El invierno se despide con sabor a primavera, pero también con el regreso de un fenómeno que, aunque habitual en el sur peninsular, no debe subestimarse.

La previsión de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dibuja un panorama mayoritariamente estable entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, justo en la antesala del inicio de la primavera climatológica, que comenzará oficialmente el domingo 1 de marzo.

Según la predicción semanal:

Lunes y martes predominará el sol en buena parte del país, aunque se formarán bancos de niebla en zonas del interior peninsular. En Canarias continuará el episodio de calima.

predominará el sol en buena parte del país, aunque se formarán bancos de niebla en zonas del interior peninsular. En Canarias continuará el episodio de calima. Miércoles podrían registrarse precipitaciones en el extremo oeste peninsular y en Ceuta.

podrían registrarse precipitaciones en el extremo oeste peninsular y en Ceuta. Jueves habrá chubascos en Canarias, ocasionalmente acompañados de tormenta.

habrá chubascos en Canarias, ocasionalmente acompañados de tormenta. De viernes a domingo volverá el predominio de cielos despejados y no se esperan precipitaciones significativas en la mayor parte del territorio.

En cuanto a las temperaturas, las máximas serán más propias del mes de abril que de finales de febrero, con valores claramente por encima de la media. No obstante, a partir del viernes tenderán a descender ligeramente hasta normalizarse. Las mínimas se mantendrán en valores habituales para la época, con heladas restringidas a zonas de montaña.

Este comportamiento térmico refuerza la sensación de un invierno atípico en su recta final, marcado por episodios de estabilidad prolongada y temperaturas inusualmente elevadas.

¿Y el Campo de Gibraltar?

En el Campo de Gibraltar, la última semana de febrero se vivirá con temperaturas suaves y cielos cambiantes. Las noches podrían resultar húmedas, por lo que no está de más llevar una chaqueta. Los primeros días de marzo podrían traer sorpresas: la entrada de levante o una posible borrasca atlántica podrían alterar la calma de los últimos días del invierno.