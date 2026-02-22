El tiempo en Andalucía para el 28F y la Semana Blanca da un giro inesperado y esto es lo que adelantan los modelos

Los últimos escenarios de los modelos meteorológicos dibujan un 28F anticiclónico en Andalucía.

El calendario ya está marcado en rojo. El próximo 28 de febrero de 2026, Día de Andalucía, caerá en sábado. Nada de fin de semana largo a nivel general. Sin embargo, en la provincia de Cádiz los colegios e institutos sí disfrutarán de un puente claro: viernes 27 y lunes 2 de marzo serán festivos, lo que permitirá a alumnado y profesorado enlazar cuatro días consecutivos. En Algeciras, además, el jueves 26 será festivo local, ampliando el descanso a cinco jornadas seguidas.

Con tantos planes en la cabeza —escapadas, celebraciones, actividades al aire libre— la pregunta es inevitable: ¿qué tiempo hará en Andalucía durante la última semana de febrero y el arranque de marzo?

Un arranque de semana casi primaveral

Los últimos escenarios de los modelos meteorológicos dibujan un inicio de semana claramente anticiclónico. La dorsal dominará la atmósfera sobre buena parte de Andalucía, favoreciendo estabilidad y cielos despejados.

El lunes 23 y el martes 24 de febrero serán jornadas secas y tranquilas, especialmente en el sur andaluz. Las temperaturas máximas podrían rozar los 20 grados de forma bastante generalizada, valores más propios de marzo avanzado o incluso abril que de finales de febrero.

Será, en definitiva, un ambiente muy agradable para quienes tengan previsto aprovechar los días previos al 28F.

Una vaguada que se acerca

El miércoles 25 de febrero aparece en el horizonte el acercamiento de una vaguada atlántica que sí devolvería las lluvias a la mitad occidental peninsular. Sin embargo, según las proyecciones actuales, ese frente no lograría avanzar hasta el sur de Andalucía ni hasta la provincia de Cádiz.

En ese escenario, lo más probable sería un aumento de la nubosidad, con cielos más cubiertos pero sin precipitaciones reseñables. El frente tendería a quedarse estancado en el oeste, mientras la vaguada posterior se desgajaría hacia el sur sin progresar hacia el este.

Traducido a términos prácticos: lluvias concentradas en el oeste peninsular y Andalucía al margen.

El anticiclón vuelve a imponerse antes del 28F

De cara al jueves 26, el sol volvería a ganar terreno. El anticiclón neutralizaría rápidamente cualquier intento de inestabilidad, dejando una recta final de febrero marcada por la estabilidad atmosférica.

Si se cumplen estas previsiones, la última semana del mes discurrirá en Andalucía prácticamente sin lluvias y con temperaturas por encima de los valores normales para la época.

¿Y el Día de Andalucía y la Semana Blanca?

A día de hoy, el escenario más probable para el 28 de febrero apunta a tiempo estable, ambiente templado y sin precipitaciones significativas en la comunidad. Una situación que favorecería celebraciones al aire libre y escapadas durante la Semana Blanca en la provincia de Cádiz.

Eso sí, conviene recordar que hablamos de plazos todavía relativamente amplios y que los modelos pueden ajustar detalles en los próximos días. Pero, por ahora, el mensaje es claro: el 28F en Andalucía podría vivirse con sabor casi primaveral.

Buenas noticias para quienes ya están organizando planes. Y un respiro, al menos de momento, frente a la lluvia.