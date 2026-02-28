En directo, el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: Contraataque con misiles en bases de Estados Unidos en Oriente Próximo

Israel y Estados Unidos han lanzado a primera hora de esta mañana una oleada de ataques sobre Irán. El Ministerio de Defensa israelí afirmó ha ordenado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo que las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí. El ataque se produjo en una operación conjunta con Estados Unidos, según confirmó una fuente de seguridad israelí. La Guardia Revolucionaria iraní anunció en respuesta el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel al tiempo que el canal oficial iraní de televisión Press TV asegura que se atacó con misiles bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait. "Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia.