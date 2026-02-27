El tiempo para el Día de Andalucía y la primera semana de marzo en el Campo de Gibraltar: vuelve la inestabilidad

Un adulto y dos niños observan a un kitesurfista en la playa de Los Lances, en Tarifa.

El arranque del mes de marzo estará marcado por la vuelta de la inestabilidad al Campo de Gibraltar. Tras una quincena de tregua, los paraguas volverán a ser necesarios conforme avance la semana.

Sábado, 28 de febrero

A lo largo del Día de Andalucía, aumentará notablemente la nubosidad sobre el Campo de Gibraltar. El día comenzará con algunos claros, pero pronto predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos, especialmente desde el mediodía. No se esperan lluvias.

El viento será de levante. Soplará flojo por la mañana, en torno a 10 km/h, intensificándose por la tarde hasta 20 km/h, con rachas cercanas a 35 km/h en la segunda mitad del día.

Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 10 y 19 grados.

Domingo, 1 de marzo

Cambio claro de tiempo, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones probables durante toda la jornada. Se esperan lluvias en general débiles, con posibilidad de tormentas ocasionales por la mañana.

El viento de levante se intensificará, soplando de forma moderada a fuerte, alrededor de 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Las temperaturas bajarán ligeramente, con valores entre 13 y 17 grados.

Lunes, 2 de marzo

Continuará el tiempo inestable. Predominarán los cielos muy nubosos con lluvias frecuentes y posibilidad de tormentas, especialmente en la primera mitad del día.

El viento seguirá siendo de levante moderado a fuerte, en torno a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar de nuevo los 60 km/h, manteniendo una sensación desapacible.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, entre 13 y 17 grados.

Martes, 3 de marzo

Persistirá la inestabilidad, aunque con ligera mejoría. Se esperan intervalos nubosos con lluvias intermitentes, todavía probables a lo largo del día.

El viento continuará de componente este, algo menos intenso, en torno a 25 km/h, aunque podrán registrarse rachas fuertes cercanas a 65 km/h.

Las temperaturas subirán levemente, con máximas cercanas a los 18 grados.

Miércoles, 4 de marzo

Se mantendrán los cielos muy nubosos con precipitaciones probables durante buena parte de la jornada. El ambiente seguirá húmedo y cubierto.

El viento será mucho más flojo, todavía de componente este, en torno a 5 km/h, lo que reducirá la sensación de temporal pese a la persistencia de la lluvia.

Las temperaturas bajarán ligeramente, con valores entre 11 y 17 grados.

Jueves, 5 de marzo

La inestabilidad tenderá a remitir parcialmente. Se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles y dispersas, menos persistentes que en días anteriores.

El viento girará a suroeste y soplará flojo a moderado, alrededor de 15 km/h, marcando un cambio en la situación atmosférica.

Las temperaturas volverán a subir ligeramente, con máximas próximas a los 18 grados y ambiente más suave.