Andalucía se prepara para el regreso de las lluvias en marzo con posibles danas en el Golfo de Cádiz

Andalucía podría despedirse de la estabilidad en cuestión de días. A partir del lunes 2 de marzo aumenta la probabilidad de que las lluvias regresen durante varias jornadas consecutivas, en un arranque de mes que apunta a ser movido. La primavera meteorológica quiere irrumpir con fuerza y lo hará, previsiblemente, con borrascas y posibles danas merodeando el entorno del Golfo de Cádiz.

Los mapas a medio plazo empiezan a dibujar un escenario que ya no pasa desapercibido. De cara al 2 y 3 de marzo toma fuerza un descuelgue de aire frío que podría desembocar en la formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Aunque hablamos todavía de plazos relativamente amplios, hay un dato que refuerza la previsión: los seis grandes modelos de referencia —AI GEFS, AI GFS, Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), ECMWF-AIFS, GFS y Hybrid GEFS— coinciden en ese escenario.

No se vislumbran, por ahora, precipitaciones tan intensas como las registradas en enero y febrero, pero sí un repunte claro de la inestabilidad acompañado de un descenso de temperaturas. Marzo podría comenzar con paraguas en mano.

Un cambio de patrón atmosférico en marcha

Los modelos apuntan a un giro en la configuración atmosférica con la llegada del nuevo mes. Las borrascas y posibles danas tenderían a aproximarse a Andalucía en un contexto dominado por el chorro polar, auténtico “director de orquesta” del Atlántico. Este río de viento en altura facilita la llegada de vaguadas y bajas presiones a nuestras latitudes. Cuando las ondas asociadas al chorro presentan velocidades muy distintas respecto a su entorno, pueden desacoplarse de la circulación general y aislarse, dando lugar a una dana. Ese es el proceso que podría activarse en los primeros días de marzo.

El modelo europeo dibuja, para la primera semana del mes, dos anomalías de altas presiones: una extendida por la franja central del Atlántico Norte y otra sobre el interior del continente europeo y el norte de Escandinavia. Este posible bloqueo anticiclónico en Europa podría favorecer que algunas depresiones recircularan hacia la Península Ibérica, apoyando el escenario de bajas presiones en las proximidades del Golfo de Cádiz y el norte de África.

En definitiva, los ingredientes están sobre la mesa para un inicio de marzo dinámico, con tiempo variable y lluvias intermitentes en buena parte de Andalucía.

Más humedad, más extremos

El posible regreso de las danas se produce en un contexto climático que invita a la reflexión. Según explica el meteorólogo superior del Estado Peio Oria en el blog de la Agencia Estatal de Meteorología, la frecuencia y magnitud de las precipitaciones extremas ha aumentado en el mundo con el calentamiento global, aunque no de forma uniforme.

El incremento de temperaturas eleva la capacidad de la atmósfera para almacenar humedad, especialmente en zonas costeras. Más vapor disponible implica más potencial para lluvias intensas cuando se desencadenan las condiciones adecuadas.

En España, los mayores récords históricos de precipitación comparten un patrón claro: proximidad al mar y presencia de relieve. Destacan el sur de Valencia y norte de Alicante en escalas de horas a pocos días, la sierra de Grazalema para acumulados de una a tres semanas, y Galicia en periodos mensuales o superiores.

En los últimos años, varios registros han sido superados, incluidos los asociados a la histórica dana de finales de octubre de 2024 en Valencia y a la sucesión de borrascas de este invierno. Aunque cada episodio es único y depende de factores locales, los expertos advierten de que, en un mundo más cálido, los ríos atmosféricos tienden a aumentar en frecuencia, tamaño e intensidad.

“En el camino hacia los 2ºC de calentamiento global es perfectamente posible ver nuevos récords que superen ampliamente los actuales”, concluye Oria.