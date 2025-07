El PSOE exige a Juanma Moreno la dimisión del alcalde de Algeciras por las acusaciones anónimas de abusos sexuales

Algeciras/El PSOE ha vuelto a exigir este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se pronuncie públicamente sobre la acusación anónima por abusos sexuales que pesa sobre el alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce. La portavoz socialista, María Márquez, ha pedido su dimisión inmediata y ha advertido de que, mientras Landaluce siga en su cargo, el líder del Ejecutivo andaluz "no tiene legitimidad para defender los derechos de las mujeres".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento andaluz, Márquez ha interpelado directamente a Moreno tras recordar que su partido actuó “ante una denuncia anónima publicada en un medio de comunicación”. "Ese es nuestro rasero", ha dicho, para acto seguido preguntar: "¿Cuál es el suyo, señor Moreno? ¿A usted qué le parece esto?".

La diputada se refería a los testimonios de dos mujeres del entorno laboral del alcalde de Algeciras, que relataron a principios de este año al diario Público varios supuestos episodios de acoso sexual atribuidos a Landaluce. “Me tocó el pecho, cogió mi mano y la puso sobre su miembro”, “recorrió mi cuerpo con su mano mientras me insistía en que no me fuera”, fueron algunas de las declaraciones recogidas en ese reportaje.

"¿Sabe quién denuncia esto, señor presidente? Mujeres. ¿Sabe contra quién? Contra su alcalde de Algeciras, con el que usted se paseaba y se fotografiaba en el Congreso del Partido Popular este fin de semana", ha insistido Márquez. “Hágalo dimitir inmediatamente”, ha exigido, y ha cuestionado si Moreno actuará como su antecesor, Javier Arenas, en el conocido caso Nevenka, en el que el entonces líder del PP andaluz apoyó públicamente al alcalde condenado por acoso.

Moreno evita pronunciarse y abandona el Pleno

Lejos de responder con claridad, Juanma Moreno ha evitado referirse directamente al caso de Landaluce. En su réplica, ha acusado al PSOE de querer “embarrar” el debate parlamentario y ha asegurado que Márquez cumple “órdenes” de la ministra María Jesús Montero. “Le dice que hay que embarrar porque estamos hasta aquí de lo que estamos, y hay que igualarlo todo”, ha afirmado.

El presidente andaluz ha lamentado el tono de la oposición, al que ha calificado de “impropio de una oposición seria, rigurosa y con un punto de sensatez”, y ha defendido que su Gobierno está centrado en trabajar por los andaluces.

Poco después, Moreno ha abandonado el Salón de Plenos antes de que concluyera la sesión de control, tras varias llamadas al orden por parte del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, a diputados del grupo socialista, entre ellos la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal.

Desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), María Márquez ha escrito: “Moreno Bonilla, incapaz de condenar el machismo del alcalde de Algeciras. Debe destituirlo inmediatamente. Con tal de no pronunciarse, ha renunciado a hablar en el Parlamento. Ha preferido irse a dar la cara. Lamentable”.

Antecedentes del caso

Las denuncias contra Landaluce se hicieron públicas en febrero a través del medio Público, que recogió los testimonios de dos trabajadoras del entorno profesional del alcalde. Ambas relataron un patrón de comportamientos machistas y de acoso sistemático. No consta que las mujeres hayan presentado denuncia judicial, pero las declaraciones provocaron que el asunto volviera al foco político.

En octubre de 2024, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el asunto ya se había aclarado tras hablar con el propio Landaluce, aunque no se ha hecho pública ninguna investigación interna por parte del partido.

Pese a la presión de la oposición, el regidor sigue en el cargo y también mantiene su acta de senador en representación de la provincia de Cádiz.