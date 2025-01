Algeciras/El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha roto este lunes su silencio en torno a la denuncia que presentará el PSOE de Algeciras por el supuesto acoso sexual contra dos concejalas del equipo de gobierno y de su mismo partido, Susana Pérez Custodio y Eva Pajares. Cuatro días después del anuncio de los socialistas de acudir a los tribunales, Landaluce ha publicado un vídeo en su perfil personal de las redes sociales en el que rechaza las acusaciones y en el que, además, tacha la iniciativa de los socialistas como una cortina de humo. "Cuando no tengan nada que denunciar, cuando la Justicia al final nos dé la razón, espero que entonces me pidan perdón", ha subrayado.

Se trata de la primera vez en la que Landaluce se manifiesta expresamente sobre este tema desde el pasado mes de octubre, cuando el eurodiputado de Se acabó la fiesta Alvise Pérez difundió unas conversaciones en las que, supuestamente, las dos ediles chateaban con una tercera persona a través de Whatsapp y se contaban supuestos episodios de acoso sexual por parte del regidor municipal. Cuatro meses después, el PSOE reveló la pasada que había tenido acceso a nuevas conversaciones "más explícitas" y que, a resultas de su contenido, llevaría el asunto ante el Tribunal Supremo (dada la condición de aforado de Landaluce como senador).

"Estamos viviendo un momento muy grave en España, se están cambiando e intentando cambiar leyes para evitar que la familia del presidente Pedro Sánchez, implicada en denuncias, o para evitar que ministros que están en la cuerda floja o el fiscal general del estado puedan ser juzgados. Un momento muy grave en España. ¿Qué hace el Partido Socialista? Muy fácil, tratar de despistar diciendo que todos podemos ser iguales y eso no es verdad", comienza el vídeo.

Landaluce recuerda que "hace más de dos meses Alvise Pérez y después el Partido Socialista se hicieron eco de unas supuestas conversaciones de Whatsapp que afectaban a dos de mis compañeras en sus relaciones conmigo. Mis compañeras ese mismo día dijeron que no había absolutamente nada que reprochar, que no había nada que denunciar, que no había ninguna realidad. El Partido Socialista vuelve a sacarlo otra vez, la semana pasada y hoy también".

El alcalde insiste en el vídeo que no hubo ningún comportamiento inadecuado. "¿Qué van a tener que hacer mis compañeras cada vez que salga el Partido Socialista? ¿Van a tener que salir a decir lo mismo, que no tienen nada que criticarme, que no tienen nada que denunciar. Pues yo le digo al Partido Socialista una cosa, vayan ya y denuncien, vayan ya al juzgado. Vayan ya, que les está faltando el tiempo. Vayan ya y cuando no tengan nada que denunciar, cuando la justicia al final nos dé la razón, desgraciadamente pasados supongo que muchos meses o años, espero que entonces me pidan perdón a mí, le pidan perdón a mi familia, le pidan perdón a mi madre, le pidan perdón a mi mujer, le pidan perdón a mis hijas. Y mientras tanto, a los algecireños, que me habéis trasladado vuestro cariño, vuestro apoyo, vuestro ánimo, muchísimas gracias, muchas gracias de corazón", manifiesta.

El regidor local alude a que "ningún alcalde ha sido atacado con esa saña, ningún alcalde ha sido atacado de esta manera por nadie, pero el Partido Socialista tiene que desviar la atención y el Partido Socialista le da lo mismo, el daño a la persona, el daño a la familia. El Partido Socialista lo que quiere es criticar al alcalde y quitar al alcalde de Algeciras para no seguir creando una gran Algeciras, una mejor Algeciras, una Algeciras capital". El vídeo concluye con un mensaje de agradecimiento a quienes le han trasladado su apoyo. "Esto no es fácil, esto es muy duro, pero contra alguien que no tiene corazón como es el Partido Socialista poco se puede hacer", concluye.