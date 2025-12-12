La borrasca Emilia golpea el Campo de Gibraltar: aviso naranja, viento huracanado y fuertes lluvias en Tarifa

El Campo de Gibraltar vivirá un fin de semana marcado por la borrasca Emilia.

El Campo de Gibraltar se prepara para un fin de semana de temporal severo. La borrasca de gran impacto Emilia, que se situará entre el Golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre el mediodía del viernes y el domingo, traerá viento huracanado, fuerte oleaje y lluvias intensas, especialmente en la zona oeste de la comarca.

A partir de este viernes, un nuevo sistema depresionario en altura terminará de descolgarse hasta aislarse en el norte de África, inestabilizando el tiempo en la recta final de la semana y el inicio de la próxima. Su reflejo en superficie generará una baja presionaria que disparará el viento de levante, especialmente el sábado y el domingo, tanto en el área de Alborán como en el Estrecho.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este viernes, 12 de diciembre, a las 18:00, el aviso naranja en el Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho. La alerta se mantendrá hasta las 12:00 del sábado, momento en el que descenderá a nivel amarillo.

Las rachas podrán superar los 80 kilómetros por hora, especialmente entre la tarde del viernes y la madrugada del domingo. No será hasta la noche del domingo al lunes, ya con la entrada del poniente, cuando el viento comience a remitir.

Se esperan fuertes rachas de viento durante el sábado en las costas del sur. / eltiempo.es

Lluvias muy fuertes en Tarifa y posibles inundaciones

El temporal dejará dos realidades muy distintas en la comarca.

Mientras que Algeciras, La Línea o San Roque apenas recibirán lluvia, el municipio de Tarifa será el más castigado.

Entre las 5:00 y las 9:00 de la mañana del sábado, se esperan tormentas y precipitaciones muy intensas, con picos de 16 litros por metro cuadrado en solo una hora. Estas cantidades podrían provocar nuevamente las inundaciones recurrentes del paseo marítimo, especialmente a la altura de la playa de Los Lances, así como en otras zonas bajas.

El Belén Viviente de Pelayo, cerrado por el temporal

La lluvia también dejará consecuencias en los planes festivos.

La Asociación de Vecinos Don Pelayo, a través del Ayuntamiento de Algeciras, ha anunciado que el Belén Viviente de Pelayo permanecerá cerrado los días 13 y 14 de diciembre (sábado y domingo), precisamente por la previsión de precipitaciones.

Para compensar la suspensión, el Belén abrirá el 20 y 21 de diciembre, con horarios de 11:00 a 14:00 y 15:30 a 17:30 el sábado, y de 11:00 a 14:00 el domingo.

Precipitación acumulada durante el fin de semana. / eltiempo.es

Oleaje muy adverso y alertas de Protección Civil

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias advierte de que el temporal dejará una mar combinada muy significativa en toda la franja costera del Estrecho, con olas que pueden afectar zonas bajas del litoral.

El organismo insta a la población a seguir recomendaciones básicas:

Asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan caer a la vía pública.

Alejarse de cornisas, árboles, muros y grúas.

Extremar precauciones al volante, especialmente en la salida de túneles y al adelantar.

Evitar la costa y no acercarse a playas ni rocas durante el temporal.

No estacionar en zonas susceptibles de verse afectadas por el oleaje.

No arriesgar la vida para obtener fotos o vídeos del fuerte oleaje.

Con lluvia intensa en Tarifa, viento huracanado en toda la comarca y oleaje muy adverso, el Campo de Gibraltar vivirá un fin de semana marcado por la borrasca Emilia, un episodio que abre la puerta a un final de año meteorológicamente muy inestable.