Landaluce anuncia por primera vez medidas judiciales por las acusaciones de acoso sexual, aunque solo contra el PSOE

Algeciras/El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado este miércoles que prepara acciones judiciales por las acusaciones y declaraciones que le señalan como responsable de acoso sexual y abuso de poder sobre mujeres en el ejercicio de su cargo. Se trata de la primera vez en la que el regidor municipal apunta que recurrirá a los tribunales para defenderse tres meses y medio después de que trascendieran las primeras conversaciones de Whatsapp con información comprometida que dieron origen al caso.

Landaluce ha especificado en un audio enviado a los medios de comunicación que dirigirá su acción contra el PSOE, al que ha acusado nuevamente de difundir "bulos y mentiras". Un hecho que obvia que los primeros pantallazos que recogían una conversación entre las concejalas Susana Pérez, Eva Pajares y Laura Ruiz en la que las dos primeras relataban a la tercera supuestos episodios de acoso sexual por parte de alcalde fueron difundidos en primer lugar por el eurodiputado de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, en octubre del pasado año.

"La campaña del Partido Socialista lleva ya cuatro meses y todas sus declaraciones, todas sus publicaciones, con todos sus bulos, con todas sus mentiras que han ido difundiendo, están siendo estudiadas por nuestro despacho de abogados para definir las medidas judiciales oportunas y el momento adecuado para adoptarlas", ha anunciado.

El regidor municipal sostiene que el PSOE "miente" porque todavía no ha presentado la querella contra él ante el Tribunal Supremo. "En la mañana de hoy -por este miércoles- ha quedado una vez más demostrado que el Partido Socialista miente. Miente cuando dijeron que le habían llevado a la Fiscalía. Mienten cuando dijeron que el notario lo había llevado a la Fiscalía y vuelven a mentir cuando dijeron que le habían llevado al Supremo", ha dicho.

El PSOE ha especificado que la querella será presentada de forma inminente mientras que la presentación de las pruebas por parte del notario que certificó el contenido de los mensajes supuestamente comprometedores para el alcalde ya está cursada, a la espera de respuesta del Supremo.

"Tengo la responsabilidad de gobernar la ciudad de Algeciras, no debería entrar en el juego, trato de no hacerlo para no perder tiempo contestando mentiras de este burdo montaje y que me hace perder un tiempo precioso para dedicarme a mis vecinos y a la gran ciudad de Algeciras", ha concluido el alcalde.