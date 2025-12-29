Las lluvias del fin de semana pasan por el Campo de Gibraltar sin apenas incidencias

Las lluvias del fin de semana han pasado de manera generosa por el Campo de Gibraltar y sin causar apenas incidencias que lamentar, una situación que dista mucho de las sufridas en las vecinas provincias de Málaga y Granada, donde las trombas de agua y el temporal se han cobrado la vida de un vecino de Alhaurín el Grande -donde hay otra persona desaparecida- y de otro de Íllora.

El Servicio de Emergencias del 112 no ha registrado actuaciones de relevancia en la comarca, donde durante la pasada madrugada se hizo sentir una tormenta que atravesó el Estrecho. La zona tuvo activado el aviso amarillo hasta las 01:59 por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado. Los ayuntamientos permanecieron alerta aunque apenas han tenido que hacer frente a labores de limpieza y retirada de algunas ramas y árboles caídos, sin daños personales ni materiales.

El comienzo de la semana en el Campo de Gibraltar se presenta con cielos mayoritariamente nubosos, aunque no deberían faltar intervalos de claros durante las horas centrales del día. Según las tendencias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es probable que las temperaturas se mantengan suaves para la época del año, con máximas que pueden rondar los 15–17 °C y mínimas nocturnas moderadas, sin heladas destacables. Las probabilidades de lluvia son bajas, pero no se descarta la presencia de chubascos débiles y dispersos en algún momento de la jornada. El viento costero será moderado y característico del Estrecho, sin avisos importantes previstos.

Martes 30 de diciembre de 2025

El martes seguirá con un tiempo relativamente estable, con intervalos de nubes y claros a lo largo del día. Según las proyecciones disponibles, el sol podría aparecer con más frecuencia y las nubes serán menos compactas que el día anterior, reduciendo la probabilidad de precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantienen en rangos suaves para finales de diciembre, con mínima alrededor de 6–9 °C y máxima nuevamente cercana a los 15–17 °C. El ambiente en general será templado, típico de los inviernos costeros del sur de España, aunque siempre con algo de humedad debido a la cercanía al mar.

Miércoles 31 de diciembre de 2025 (Nochevieja)

La última jornada del año se caracteriza por una mayor presencia de nubes y un ligero aumento de la inestabilidad respecto a los días anteriores. Los modelos de predicción meteorológica indican que a medida que avance el día podrían aparecer nubosidad más compacta y chubascos dispersos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán en torno a los valores de días previos, con máximas alrededor de 13–15 °C y mínimas moderadas por la noche, sin riesgo de frío intenso. En general, el ambiente será templado, con probabilidad baja de lluvias moderadas, pero con cierto riesgo de chaparrones débiles intermitentes durante la tarde o hacia la noche.

Jueves 1 de enero de 2026 (Año Nuevo)

Para el primer día del año, la previsión meteorológica apunta a un aumento notable de la nubosidad sobre el Campo de Gibraltar, con cielos más cubiertos y tendencia a registrar precipitaciones ligeras o chubascos ocasionales a lo largo de la jornada. No se espera un frente de lluvia intenso, pero sí una atmósfera más húmeda y con posibilidad de lluvia débil a moderada en distintos momentos del día. Las temperaturas máximas seguirán siendo suaves para la época, probablemente en torno a los 13–14 °C, con mínimas todavía moderadas. En conjunto, será un día más invernal que los anteriores, con más probabilidad de lluvia y ambiente algo más frío, aunque sin condiciones extremas.

Tendencia general

La primera semana de 2026 tiende a mantener un patrón algo más frío de lo normal para estas fechas, con temperaturas inferiores a las habituales, según los pronósticos estacionales de AEMET para el inicio del año. En cuanto a las precipitaciones, no se observa un patrón claro de lluvias continuas, pero sí la posibilidad de eventos aislados en zonas del litoral mediterráneo, lo cual podría afectar directamente al Campo de Gibraltar en días como el 31 de diciembre y el 1 de enero.